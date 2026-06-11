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【大阪工業大学】フィリピン・マプア大学と交流協定を締結 グローバル化するゲーム産業への対応見据え
大阪工業大学（学長：井上晋）は5月18日付でフィリピン・マプア大学（Mapúa University）と「教育と研究における連携と交流の発展に関する覚書」及び「学生交換の促進に関する協定」を締結しました。さまざまなプログラムをともに展開し、グローバル化するゲーム産業に総合的に対応できる人材育成を目指します。
【本件のポイント】
● 2026年4月、情報科学部と知的財産学部の強みを融合した「ゲームサイエンスコース（情報科学部全学科対象）」を開設
● フィリピン有数の理工系大学・マプア大学と交流協定を締結し、企業連携型の国際PBLを実施
● 世界的に市場の拡大するゲーム産業に総合的に対応できる人材育成を目指す
本学は2026年4月、情報科学部と知的財産学部の強みを融合した「ゲームサイエンスコース（情報科学部全学科対象）」を開設し、ゲームソフトメーカー「カプコン」の知的財産部の協力の下、「ゲームビジネスマネジメント概論」「ゲーム知的財産マネジメント」などの特別講座を開講しています。
マプア大学は1925年にメトロ・マニラに設立された私立大学です。フィリピン有数の理工系大学として高い評価を受け、国際性豊かな教育環境を備えています。特に工学・IT分野に強みを持ち、ゲーム開発を学ぶコースを設置するなど、近年はゲーム産業に向けた教育の強化にも積極的に取り組んでいます。本学は交流協定締結を機に、マプア大学と今夏、企業連携型の国際PBLに取り組みます。
コンテンツ産業は、日本が国際的な優位性を持つ分野であり、今後、世界の主要産業の一つとして更なる成長が期待されています。その中でもゲーム産業は世界的な市場拡大が続いており、国際競争の中で勝ち抜くためには、ゲーム制作に関する高度な技術力に加え、ビジネスや知的財産に関する素養を備え、ゲーム産業全体をプロデュースできる人材の育成が急務となっています。フィリピンのIT系トップスクール、大阪を本拠地とするゲームソフトメーカーとの連携の強みを生かし、ともにさまざまなプログラムを展開しながら本学の学生をグローバルに活躍できる人材へと育てていきます。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人常翔学園 広報企画課
石村、長谷川
住所：大阪市旭区大宮５丁目１６番１号
TEL：06-6954-4026
メール：Koho[at]josho.ac.jp ※メールアドレスの[at]は@に変換してください。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
【本件のポイント】
● 2026年4月、情報科学部と知的財産学部の強みを融合した「ゲームサイエンスコース（情報科学部全学科対象）」を開設
● 世界的に市場の拡大するゲーム産業に総合的に対応できる人材育成を目指す
本学は2026年4月、情報科学部と知的財産学部の強みを融合した「ゲームサイエンスコース（情報科学部全学科対象）」を開設し、ゲームソフトメーカー「カプコン」の知的財産部の協力の下、「ゲームビジネスマネジメント概論」「ゲーム知的財産マネジメント」などの特別講座を開講しています。
マプア大学は1925年にメトロ・マニラに設立された私立大学です。フィリピン有数の理工系大学として高い評価を受け、国際性豊かな教育環境を備えています。特に工学・IT分野に強みを持ち、ゲーム開発を学ぶコースを設置するなど、近年はゲーム産業に向けた教育の強化にも積極的に取り組んでいます。本学は交流協定締結を機に、マプア大学と今夏、企業連携型の国際PBLに取り組みます。
コンテンツ産業は、日本が国際的な優位性を持つ分野であり、今後、世界の主要産業の一つとして更なる成長が期待されています。その中でもゲーム産業は世界的な市場拡大が続いており、国際競争の中で勝ち抜くためには、ゲーム制作に関する高度な技術力に加え、ビジネスや知的財産に関する素養を備え、ゲーム産業全体をプロデュースできる人材の育成が急務となっています。フィリピンのIT系トップスクール、大阪を本拠地とするゲームソフトメーカーとの連携の強みを生かし、ともにさまざまなプログラムを展開しながら本学の学生をグローバルに活躍できる人材へと育てていきます。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人常翔学園 広報企画課
石村、長谷川
住所：大阪市旭区大宮５丁目１６番１号
TEL：06-6954-4026
メール：Koho[at]josho.ac.jp ※メールアドレスの[at]は@に変換してください。
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/