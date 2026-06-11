東京工芸大学(学長：吉野弘章、所在地：神奈川県厚木市、以下本学)、工学部工学科建築学系建築コースの山村健准教授が、2026年4月21日(火)から10月25日(日)まで、スペイン・バルセロナのガウディ建築で世界遺産の「パラウ・グエル(グエル邸)」で開催されている窓メーカのYKK AP株式会社が主催する「ガウディ：未来をひらく窓」(以下、本展)において、学術監修ならびに空間デザインを横断的に担い、本展に参画しています。





ガウディ：未来をひらく窓(スペイン・バルセロナ展)(C)Diputacio de Barcelona





2026年4月21日(火)から10月25日(日)まで、ユネスコ世界遺産に登録されているガウディ作品群の1つである「パラウ・グエル(グエル邸)」の館内で、窓メーカーのYKK AP株式会社とパラウ・グエル―バルセロナ県議会との共同主催による企画展「ガウディ：未来をひらく窓」が開催されています。

本学山村准教授は建築家であるとともに、ガウディの研究者として、学術監修ならびに空間デザインを横断的に担い、本展に参画しています。

研究者として学術監修を担う事例、また建築家として空間デザインに携わる事例はいずれも多く見られますが、その両領域を一つの展覧会において横断的に手がけるケースは非常に稀な取り組みです。





本展は、パラウ・グエル展示室にて、アントニ・ガウディの初期から晩年に手がけたサグラダ・ファミリアまでを俯瞰しながら、建築の重要な要素である「窓」に焦点を当て、その独創性や革新性、さらに「総合」というガウディのビジョンを紐解く手がかりを探究する企画展です。

本展では、本学の山村健研究室がYKK APと取り組む共同研究の成果に加え、2025年6月から7月にかけて、YKK AP提供のもと、山村健研究室とスペインのカタルーニャ工科大学、ラ・サール大学が協働して実施した国際デザインワークショップの成果も初公開されています。





ガウディ：未来をひらく窓(スペイン・バルセロナ展)(C)Diputacio de Barcelona





また、本展は、バルセロナで開催されている企画展と同様のコンセプトを保ちながら、日本でのサテライト展も開催されています。

2026年5月16日(土)から7月12日(日)までは、「21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3(東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン)」が開催され、同展においても山村准教授が学術監修および空間デザインとして参画しています。

さらに、2026年5月16日(土)から5月24日(日)まで、東京で開催された建築体験イベント「東京建築祭2026」の公式プログラムとして実施されました。その後、富山県での巡回展も予定されています。





このほか山村准教授は、4月28日(火)発売の雑誌『Pen』や、6月下旬発売予定のニュートン新書シリーズにおいて、アントニ・ガウディに関する特集の監修や執筆も手がけています。

本展の詳細は、以下のとおりです。









■ガウディ：未来をひらく窓(スペイン・バルセロナ開催)

会期 ： 2026年4月21日(火)～10月25日(日)

会場 ： パラウ・グエル(スペイン・バルセロナ)

主催・企画 ： YKK AP株式会社、パラウ・グエル―バルセロナ県議会

学術監修 ： 東京工芸大学 工学部 工学科 建築学系 山村健准教授

空間デザイン： YSLA Architects(山村健+サンツ・ラヴィーニャ・ナタリア)

URL ： https://www.ykkapglobal.com/ja/satellite/window-future/gaudi/





【オフィシャルプログラム】

ガウディ・イヤー(Any Gaudi)

UNESCO-UIA世界建築首都バルセロナ

日本・カタルーニャ交流年(Any Catalunya-Japo)





ガウディ：未来をひらく窓(スペイン・バルセロナ展)(C)Diputacio de Barcelona





■ガウディ：未来をひらく窓(日本・東京開催)

会期 ： 2026年5月16日(土)～7月12日(日)

休館日 ： 5月26日(火)、6月23日(火)

会場 ： 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3

(東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン)

開館時間 ： 10：00～19：00

入場 ： 無料

主催・企画： YKK AP株式会社

URL ： https://www.2121designsight.jp/gallery3/gaudi_window/





【オフィシャルプログラム】

東京建築祭

日本・カタルーニャ交流年(Any Catalunya-Japo)





ガウディ：未来をひらく窓(日本・東京展)(C)小野寺宗貴





■山村 健(やまむら・たけし)

1984年、山形県生まれ。2006年早稲田大学理工学部建築学科卒業後、ガウディ研究の第一人者である入江正之研究室にて修士号を取得後、同大学院博士後期課程を修了し、博士(建築学)の学位を取得。2012年から2015年、パリのドミニク・ペロー・アーキテクツに在籍、大規模な国際プロジェクトに携わりました。2016年には、ナタリア・サンツと共にYSLA Architectsを設立。2015年から2020年までは、早稲田大学創造理工学部建築学科専任講師として、2020年からは東京工芸大学の准教授として、次世代の建築家を育成する教育活動や研究活動にも積極的に取り組んでいます。また、継続的に取り組んでいるガウディ研究が評価され、2021年に日本建築学会奨励賞を受賞しました。





東京工芸大学 工学部 建築コース 山村健准教授





■東京工芸大学

東京工芸大学は1923(大正12)年に創立した「小西寫眞専門学校」を前身とし、当初からテクノロジーとアートを融合した無限の可能性を追究し続けてきました。2023年に創立100周年を迎えました。

【URL】 https://www.t-kougei.ac.jp/