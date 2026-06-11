ウエハースを食べてサッカー日本代表を応援！大人気サッカー日本代表の実写カード付ウエハース第2弾が登場！～adidasキャンペーンも同時開催！オリジナルユニフォームもあたる！～
株式会社バンダイ キャンディ事業部は、サッカー日本代表の実写カード付ウエハース『ツインウエハース サッカー日本代表ver.2026』を2026年6月15日(月)より、全国のスーパー・コンビニエンスストアなどのお菓子売り場で発売いたします。(発売元：株式会社バンダイ)
※一部流通にて6月上旬より発売の予定がございます。
※商品詳細ページ： https://www.bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117929779000.html
ツインウエハース サッカー日本代表ver.2026
■商品特徴
＜ツインウエハース サッカー日本代表ver.2026とは＞
サッカー日本代表のカードが入ったツインウエハースです。
2025年9月～11月の国際試合の出場時間上位22名をラインナップするほか、本商品オリジナルのビジュアルカード2種と、レジェンド選手2名を含む豪華ラインナップ。
■カードラインナップ(順不同)
※選出基準：2025年9月～11月の国際試合の出場時間上位22名
＜GK＞
早川友基／鈴木 彩艶
＜DF＞
谷口 彰悟／板倉 滉／渡辺 剛／瀬古 歩夢／関根 大輝／鈴木 淳之介
＜MF／FW＞
遠藤 航／伊東 純也／南野 拓実／鎌田 大地／三笘 薫／小川 航基／前田 大然／堂安 律／上田 綺世／田中 碧／中村 敬斗／佐野 海舟／久保 建英／藤田 譲瑠チマ
＜SP＞
集合A／集合B／宮本 恒靖／川口 能活
さらに、商品を3個購入してご応募いただくと、合計500名様に「BANDAIオリジナル アディダスサッカー日本代表2026 レプリカ ユニフォーム」または「BANDAIオリジナル アディダス サッカー日本代表 2026 ホーム マフラータオル」が当たるスペシャルキャンペーンを、2026年6月15日(月)より開始いたします。一部の景品にはレジェンドの宮本氏・川口氏のサイン入り！
■キャンペーン詳細
・キャンペーン名：「バンダイ×アディダス サッカー日本代表 オリジナルグッズ プレゼントキャンペーン2026」
( https://www.bandai.co.jp/candy/camp/jfa_national_team_2026/ )
バンダイ×アディダス サッカー日本代表 オリジナルグッズ プレゼントキャンペーン 2026
・景品内容 ：
(1)宮本恒靖氏のサイン入り
アディダス サッカー日本代表 2026 レプリカ ユニフォーム：20名様
(2)川口能活氏のサイン入り
アディダス サッカー日本代表 2026 レプリカ ユニフォーム：20名様
(3)アディダス サッカー日本代表 2026 レプリカ ユニフォーム：160名様
(4)アディダス サッカー日本代表 2026 ホーム マフラータオル：300名様
（合計500名様）
※サイズを含め、景品はお選びいただけません。
※サインの有無のみでどれも同じユニフォームとなります。
・応募期間 ：2026年6月15日(月)～2026年10月31日(土)
※一部流通にて6月上旬より発売の予定がございます。キャンペーンは6/15(月)よりご応募いただけます。
・応募方法 ：商品に封入されている台紙の二次元コードより応募。二次元コード3つ(商品3点)で1回応募可能。
・当選景品の発送：2026年6月下旬頃より順次発送いたします。
※景品の発送先は日本国内に限らせていただきます。
※実施概要の最新の情報・詳細はキャンペーン詳細ページをご確認ください。
※掲載している写真は開発中のため、実際の内容とは多少異なる場合があります。
■商品概要
・商品名 ：ツインウエハース サッカー日本代表ver.2026
( https://www.bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117929779000.html )
・参考小売価格：200円(税込220円)
・対象年齢 ：15才以上
・内容量 ：バニラクリーム味ウエハース2枚
・付属物 ：メタリックプラカード1枚(全48種)
・販売ルート ：全国の量販店、スーパー、コンビニエンスストアなどの
お菓子売り場
・発売日 ：2026年6月15日(月)
・発売元 ：株式会社バンダイ
※一部流通にて6月上旬より発売の予定がございます。キャンペーンは6/15(月)よりご応募いただけます。
※店頭での商品のお取り扱い日は、店舗によって異なる場合があります。
※一部店舗ではお取り扱いのない場合があります。
※画像はイメージです。
※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。
■JFA(公益財団法人日本サッカー協会)
https://www.jfa.jp/
【一般のお客様からのお問い合わせ先】
バンダイお客様相談センター
ナビダイヤル：0570-014-315
受付時間 ：10時～16時(土日、祝日、夏季・冬季休業日を除く)