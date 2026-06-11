株式会社バンダイ キャンディ事業部は、サッカー日本代表の実写カード付ウエハース『ツインウエハース サッカー日本代表ver.2026』を2026年6月15日(月)より、全国のスーパー・コンビニエンスストアなどのお菓子売り場で発売いたします。(発売元：株式会社バンダイ)

※一部流通にて6月上旬より発売の予定がございます。

※商品詳細ページ： https://www.bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117929779000.html


ツインウエハース サッカー日本代表ver.2026


■商品特徴

＜ツインウエハース サッカー日本代表ver.2026とは＞

サッカー日本代表のカードが入ったツインウエハースです。

2025年9月～11月の国際試合の出場時間上位22名をラインナップするほか、本商品オリジナルのビジュアルカード2種と、レジェンド選手2名を含む豪華ラインナップ。



■カードラインナップ(順不同)

※選出基準：2025年9月～11月の国際試合の出場時間上位22名

＜GK＞

早川友基／鈴木 彩艶


＜DF＞

谷口 彰悟／板倉 滉／渡辺 剛／瀬古 歩夢／関根 大輝／鈴木 淳之介


＜MF／FW＞

遠藤 航／伊東 純也／南野 拓実／鎌田 大地／三笘 薫／小川 航基／前田 大然／堂安 律／上田 綺世／田中 碧／中村 敬斗／佐野 海舟／久保 建英／藤田 譲瑠チマ


＜SP＞

集合A／集合B／宮本 恒靖／川口 能活


さらに、商品を3個購入してご応募いただくと、合計500名様に「BANDAIオリジナル アディダスサッカー日本代表2026 レプリカ ユニフォーム」または「BANDAIオリジナル アディダス サッカー日本代表 2026 ホーム マフラータオル」が当たるスペシャルキャンペーンを、2026年6月15日(月)より開始いたします。一部の景品にはレジェンドの宮本氏・川口氏のサイン入り！



■キャンペーン詳細

・キャンペーン名：「バンダイ×アディダス サッカー日本代表 オリジナルグッズ プレゼントキャンペーン2026」

( https://www.bandai.co.jp/candy/camp/jfa_national_team_2026/ )


バンダイ×アディダス サッカー日本代表 オリジナルグッズ プレゼントキャンペーン 2026


・景品内容　　　：

(1)宮本恒靖氏のサイン入り

アディダス サッカー日本代表 2026 レプリカ ユニフォーム：20名様

(2)川口能活氏のサイン入り

アディダス サッカー日本代表 2026 レプリカ ユニフォーム：20名様

(3)アディダス サッカー日本代表 2026 レプリカ ユニフォーム：160名様

(4)アディダス サッカー日本代表 2026 ホーム マフラータオル：300名様

（合計500名様）

※サイズを含め、景品はお選びいただけません。

※サインの有無のみでどれも同じユニフォームとなります。

・応募期間　　　：2026年6月15日(月)～2026年10月31日(土)

※一部流通にて6月上旬より発売の予定がございます。キャンペーンは6/15(月)よりご応募いただけます。

・応募方法　　　：商品に封入されている台紙の二次元コードより応募。二次元コード3つ(商品3点)で1回応募可能。

・当選景品の発送：2026年6月下旬頃より順次発送いたします。

※景品の発送先は日本国内に限らせていただきます。

※実施概要の最新の情報・詳細はキャンペーン詳細ページをご確認ください。

※掲載している写真は開発中のため、実際の内容とは多少異なる場合があります。



■商品概要

・商品名　　　：ツインウエハース サッカー日本代表ver.2026

( https://www.bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117929779000.html )

・参考小売価格：200円(税込220円)

・対象年齢　　：15才以上

・内容量　　　：バニラクリーム味ウエハース2枚

・付属物　　　：メタリックプラカード1枚(全48種)

・販売ルート　：全国の量販店、スーパー、コンビニエンスストアなどの

　　　　　　　　お菓子売り場

・発売日　　　：2026年6月15日(月)

・発売元　　　：株式会社バンダイ

※一部流通にて6月上旬より発売の予定がございます。キャンペーンは6/15(月)よりご応募いただけます。

※店頭での商品のお取り扱い日は、店舗によって異なる場合があります。

※一部店舗ではお取り扱いのない場合があります。

※画像はイメージです。

※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。



■JFA(公益財団法人日本サッカー協会)

https://www.jfa.jp/



【一般のお客様からのお問い合わせ先】

バンダイお客様相談センター

ナビダイヤル：0570-014-315

受付時間　　：10時～16時(土日、祝日、夏季・冬季休業日を除く)