SGホールディングスグループでロジスティクス事業を展開する佐川グローバルロジスティクス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：坂上公彦）は、6月10日よりYouTube公式チャンネルにおいて、新番組「物流未来会議」の配信を開始しました。初回となる今回は、有識者3名をパネリストとして迎え、「CLO※が主導する組織の壁の超え方」 をテーマとした番組を公開しました。



番組出演者



番組サムネイル



本番組は全4回にわたって公開予定のシリーズ企画であり、視聴者から事前に寄せられた質問に登壇者が回答する形式で、今回公開した第1回では、CLO（Chief Logistics Officer）の役割や、組織横断で進める物流変革のポイントについて議論しました。物流業界の経営層・実務責任者をはじめ、サプライチェーン改革や組織変革に関心をお持ちの皆さまに向けて、実務的なヒントをお届けします。

▶ 番組本編はこちら（無料） ：URL https://youtu.be/OXj1G5-g0o0

タイトル：物流未来会議 「CLOが主導する組織の壁の超え方 ～CLO/物流統括管理者の役割と、現場力×DXが創る次世代ロジスティクス～」

■ 背景

2024年問題をはじめとする物流業界の構造的課題が顕在化する中、サプライチェーン全体での連携・効率化の重要性が高まっています。「改正物流効率化法」の施行により、企業内で物流・サプライチェーンを統括するCLOの役割が注目されています。

一方で、CLOが十分に機能するためには、営業・調達・製造・情報システムなど、社内の各部門に存在する「組織の壁」を越え、データとオペレーションを横断的に統合する体制づくりが不可欠です。

■ 番組内容

本番組では、業界をリードする実務家・有識者が集い、CLO主導による組織変革のリアルや、推進に必要となるデータ活用・テクノロジーの在り方について議論しました。

主なディスカッションテーマ

•CLOの役割：物流部長との違い、担うべき機能

•CLOに必要な社内体制：権限設計や会議体の構築

•物流の中期経営計画：着手ポイントとロードマップ化

•物流データの可視化：荷待ち・荷役・積載率・物流費などの見える化手法・倉庫見学

■ 登壇者（敬称略）

• 佐川グローバルロジスティクス株式会社 コンサルティング部 佐々木 朋幸

• 株式会社ローランド・ベルガー 小野塚 征志

• 株式会社リンクス 代表取締役 小橋 重信

• 株式会社アイディオット 代表取締役 井上 智喜

本シリーズは今後も順次公開してまいりますので、ぜひご期待ください。

当社は今後も、物流の未来を見据えた情報発信を行い、業界発展に寄与する取り組みを進めてまいります。

※： CLO（Chief Legal Officer）：企業の法務戦略を統括し、法的リスク管理やコンプライアンス体制の整備を担う最高責任者。