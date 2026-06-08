「2026八王子環境フェスティバル」に4年連続出展 ～プラスチック問題や環境保全を楽しく学べる体験型ブースを展開～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351554/images/bodyimage1】
株式会社環境管理センター（本社：東京都八王子市、代表取締役社長：水落憲吾、以下当社）は、2026年6月14日（日）に開催される「2026八王子環境フェスティバル」へ4年連続で出展いたします。
本イベントは、環境保全活動の重要性を広く発信することを目的に、八王子市が毎年6月の環境月間に開催しています。当社は、本社を八王子に構える企業として、地域の皆さまとともに環境課題に取り組む活動を継続しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351554/images/bodyimage2】
当社ブースでは、不要なプラスチックをキーホルダーにアップサイクルするワークショップを実施いたします。
地域の環境課題の最前線でマイクロプラスチック問題の改善提案に取り組むスタッフが直接解説し、当社の仕事内容や環境課題をより身近に感じていただける内容となっております。さらに、アップサイクルを通じて、不要なものを新たな形で活かす方法を楽しく学んでいただけます。
本ワークショップは、当社が実際に手がけている、マイクロプラスチックに関する調査・分析や改善提案の仕事につながる内容です。当日はぜひ、当社ブースにお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351554/images/bodyimage3】
また、当日は、えきまえテラスで開催される「着ぐるみ集会」に、当社公式キャラクター
“いのしっし～”が出演いたします。 “いのしっし～”は、第10回八王子ゆるキャラ総選挙2025（タウンニュース八王子版）で第1位を獲得した当社公式キャラクターです。
ぜひ会場にて、“いのしっし～”との交流をお楽しみください。
【着ぐるみ集会】
会場：えきまえテラス
出演スケジュール：10:30～／12:30～／14:30～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351554/images/bodyimage4】
イベント概要
・イベント名：2026八王子環境フェスティバル
・開催日時：2026年6月14日(日)10:00～16:00
・開催場所：東京たま未来メッセ、えきまえテラス
・当社ブース番号：30 (東京たま未来メッセ1F展示室内)
詳細はリンクからご確認ください。
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/004/013/kannkyou/p024401.html
株式会社環境管理センター 概要
・名称：株式会社環境管理センター
・本社所在地：東京都八王子市散田町三丁目7番23号
・代表者：代表取締役社長 水落憲吾
・事業内容：環境調査・分析、環境コンサルティング、アグリ事業開発
・資本金：8億8,539万円
・設立：1971年7月
・ホームページ：https://www.kankyo-kanri.co.jp/
配信元企業：株式会社環境管理センター
株式会社環境管理センター（本社：東京都八王子市、代表取締役社長：水落憲吾、以下当社）は、2026年6月14日（日）に開催される「2026八王子環境フェスティバル」へ4年連続で出展いたします。
本イベントは、環境保全活動の重要性を広く発信することを目的に、八王子市が毎年6月の環境月間に開催しています。当社は、本社を八王子に構える企業として、地域の皆さまとともに環境課題に取り組む活動を継続しています。
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当社ブースでは、不要なプラスチックをキーホルダーにアップサイクルするワークショップを実施いたします。
地域の環境課題の最前線でマイクロプラスチック問題の改善提案に取り組むスタッフが直接解説し、当社の仕事内容や環境課題をより身近に感じていただける内容となっております。さらに、アップサイクルを通じて、不要なものを新たな形で活かす方法を楽しく学んでいただけます。
本ワークショップは、当社が実際に手がけている、マイクロプラスチックに関する調査・分析や改善提案の仕事につながる内容です。当日はぜひ、当社ブースにお立ち寄りください。
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また、当日は、えきまえテラスで開催される「着ぐるみ集会」に、当社公式キャラクター
“いのしっし～”が出演いたします。 “いのしっし～”は、第10回八王子ゆるキャラ総選挙2025（タウンニュース八王子版）で第1位を獲得した当社公式キャラクターです。
ぜひ会場にて、“いのしっし～”との交流をお楽しみください。
【着ぐるみ集会】
会場：えきまえテラス
出演スケジュール：10:30～／12:30～／14:30～
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イベント概要
・イベント名：2026八王子環境フェスティバル
・開催日時：2026年6月14日(日)10:00～16:00
・開催場所：東京たま未来メッセ、えきまえテラス
・当社ブース番号：30 (東京たま未来メッセ1F展示室内)
詳細はリンクからご確認ください。
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/004/013/kannkyou/p024401.html
株式会社環境管理センター 概要
・名称：株式会社環境管理センター
・本社所在地：東京都八王子市散田町三丁目7番23号
・代表者：代表取締役社長 水落憲吾
・事業内容：環境調査・分析、環境コンサルティング、アグリ事業開発
・資本金：8億8,539万円
・設立：1971年7月
・ホームページ：https://www.kankyo-kanri.co.jp/
配信元企業：株式会社環境管理センター
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