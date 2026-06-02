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人的資本経営の加速に向け、ＡＩエージェントによる教育ＤＸを推進する「iStudy AI シリーズ」製品サイトを公開
〜教材作成の属人化解消から自律型・個別最適化の学習まで、次世代の人材教育をシームレスに実現〜
株式会社ＯＤＫソリューションズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：勝根 秀和、以下 当社）は、ＡＩエージェントによる教育ＤＸを推進する「iStudy AI シリーズ」の製品サイト（以下 当サイト）を公開いたしました。
昨今、人的資本経営の重要性が高まる中、企業教育は「実施すること」から「成果を出すこと」へとシフトしています。当サイトでは、次世代の教材作成ツール『iStudy AI Creator』と、次世代の学習プラットフォーム『iStudy AI Platform』の機能や活用シーンを詳しくご紹介しております。
今後、ＡＩエージェントをサイト上で体験できるツールやブログ記事などを順次公開し、組織全体の生産性を高める「知のインフラ構築」を支援する情報発信の拠点として展開してまいります。
iStudy AI Creatorについて
社内にある資料を読み込むだけで、ナレーション付きの教材やテスト問題を数分で自動作成する次世代の教材作成ツールです。
ＡＩ講師の自然なナレーションや分かりやすい解説を自動で組み込むことができ、専門知識がなくても誰でも手軽に質の高いコンテンツを制作できます。
PowerPointやPDF、動画といった既存のデータを丸ごと活かせるため、教材作りの属人化を解消し、教育コンテンツの準備にかかるコストと工数を劇的に削減します。
さらに、OpenAI／Claude／Geminiなど、あらゆる最先端の生成ＡＩモデルに対応しており、企業のセキュリティポリシーや用途に合わせて最適なＡＩを柔軟に選択可能です。また、すでに社内で導入されている既存のLMS（学習管理システム）ともスムーズに連携が可能です。
iStudy AI Platformについて
ＡＩエージェントが受講生一人ひとりに寄り添い、能動的な学びを支える次世代の学習プラットフォームです。
サブＡＩ講師による24時間体制の質問対応により、受講生の「わからない」をその場で即座に解決し、自律的な学習を強力にサポートします。
さらに、自由記述によるレポートの自動採点機能も搭載しており、評価の質を一定に保ちながら、管理側の採点負担を最小限に抑えます。
日本語プロンプトを活用した柔軟な学習管理から、Microsoft Teams／Google Workspaceなど使い慣れた社内ツールとの連携まで、教育に関する運用をスムーズに一元管理します。
※iStudyは当社の登録商標です。PowerPoint、Microsoft Teamsは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。OpenAIはOpenAI, L.L.C.の登録商標です。ClaudeはAnthropic PBCの商標または登録商標です。Gemini、Google Workspaceは Google LLC の商標です。その他、本リリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。
【株式会社ＯＤＫソリューションズ】
〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号
代表者 ：勝根 秀和
設立 ：1963年（昭和38年）４月１日
資本金 ：６億3,720万円（2026年３月31日現在）
Ｔｅｌ ：06-6202-3700（代表）
Ｆａｘ ：06-6202-0445
ＵＲＬ ：https://www.odk.co.jp/
事業内容：教育・金融・医療分野へＩＴサービスを提供
『ビジネスを、スマートにつなぐ。人生の、ストーリーをつむぐ。』
ＩＴの力で、すべての人の人生に喜びをもたらしたい。私たちのビジネスは、夢に向かって挑戦する人の人生を、より素晴らしい方向へとリードするソリューションでありたいと願っています。
1963年の創業以来、積み重ねてきたデータと経験で、お客様のビジネスをスマートにつなぎ、そして、より豊かな人生のストーリーをつむいでいきます。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ＯＤＫソリューションズ ビジネスソリューション部 ナレッジプロダクト課 担当：伊勢
TEL：06-6202-0111
E-mail：el-sales@odk.co.jp
関連リンク
「iStudy AI シリーズ」製品サイト
https://service.istudy.ne.jp/
株式会社ＯＤＫソリューションズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：勝根 秀和、以下 当社）は、ＡＩエージェントによる教育ＤＸを推進する「iStudy AI シリーズ」の製品サイト（以下 当サイト）を公開いたしました。
「iStudy® AIシリーズ」製品サイト：https://service.istudy.ne.jp/
昨今、人的資本経営の重要性が高まる中、企業教育は「実施すること」から「成果を出すこと」へとシフトしています。当サイトでは、次世代の教材作成ツール『iStudy AI Creator』と、次世代の学習プラットフォーム『iStudy AI Platform』の機能や活用シーンを詳しくご紹介しております。
iStudy AI Creatorについて
社内にある資料を読み込むだけで、ナレーション付きの教材やテスト問題を数分で自動作成する次世代の教材作成ツールです。
ＡＩ講師の自然なナレーションや分かりやすい解説を自動で組み込むことができ、専門知識がなくても誰でも手軽に質の高いコンテンツを制作できます。
PowerPointやPDF、動画といった既存のデータを丸ごと活かせるため、教材作りの属人化を解消し、教育コンテンツの準備にかかるコストと工数を劇的に削減します。
さらに、OpenAI／Claude／Geminiなど、あらゆる最先端の生成ＡＩモデルに対応しており、企業のセキュリティポリシーや用途に合わせて最適なＡＩを柔軟に選択可能です。また、すでに社内で導入されている既存のLMS（学習管理システム）ともスムーズに連携が可能です。
iStudy AI Platformについて
ＡＩエージェントが受講生一人ひとりに寄り添い、能動的な学びを支える次世代の学習プラットフォームです。
サブＡＩ講師による24時間体制の質問対応により、受講生の「わからない」をその場で即座に解決し、自律的な学習を強力にサポートします。
さらに、自由記述によるレポートの自動採点機能も搭載しており、評価の質を一定に保ちながら、管理側の採点負担を最小限に抑えます。
日本語プロンプトを活用した柔軟な学習管理から、Microsoft Teams／Google Workspaceなど使い慣れた社内ツールとの連携まで、教育に関する運用をスムーズに一元管理します。
※iStudyは当社の登録商標です。PowerPoint、Microsoft Teamsは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。OpenAIはOpenAI, L.L.C.の登録商標です。ClaudeはAnthropic PBCの商標または登録商標です。Gemini、Google Workspaceは Google LLC の商標です。その他、本リリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。
【株式会社ＯＤＫソリューションズ】
〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号
代表者 ：勝根 秀和
設立 ：1963年（昭和38年）４月１日
資本金 ：６億3,720万円（2026年３月31日現在）
Ｔｅｌ ：06-6202-3700（代表）
Ｆａｘ ：06-6202-0445
ＵＲＬ ：https://www.odk.co.jp/
事業内容：教育・金融・医療分野へＩＴサービスを提供
『ビジネスを、スマートにつなぐ。人生の、ストーリーをつむぐ。』
ＩＴの力で、すべての人の人生に喜びをもたらしたい。私たちのビジネスは、夢に向かって挑戦する人の人生を、より素晴らしい方向へとリードするソリューションでありたいと願っています。
1963年の創業以来、積み重ねてきたデータと経験で、お客様のビジネスをスマートにつなぎ、そして、より豊かな人生のストーリーをつむいでいきます。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ＯＤＫソリューションズ ビジネスソリューション部 ナレッジプロダクト課 担当：伊勢
TEL：06-6202-0111
E-mail：el-sales@odk.co.jp
関連リンク
「iStudy AI シリーズ」製品サイト
https://service.istudy.ne.jp/