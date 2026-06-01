ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、長野県の「僕らはおいしい応援団」は、６月１日より長野県産のお米とお餅のセットを特別価格＆お客様送料負担なしで購入できるキャンペーンを開催します。 北アルプスをはじめとする山々から流れ出る清らかな水と寒暖差の大きい気候に育まれた長野県産のお米は、一粒一粒がしっかりとした甘みと粘りを持ち、炊き上がりの香りも格別です。さらに、同じ良質なもち米から作られるお餅は、製造元独自製法の「二段杵つき製法」と「急冷製法」によりコシが強く風味豊かな味わいです。お餅は個包装で保存が利くため、保存食や備蓄にもおすすめです。この機会に、長野の恵みを詰め込んだ自慢のセットをぜひご堪能ください。

ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c3801/

【キャンペーン概要】

１．キャンペーン名：家族応援大満足フェア ～お客様の送料負担なし～ ２．販売期間：令和８年６月１日（月）から６月３０日（火）まで ３．キャンペーン内容：期間中、対象の長野県産のお米とお餅のセット商品を「特別価格＆お客様送料負担なし」で購入いただけます。

【対象商品】

〇【家族応援】JA全農長野 長野県産あきたこまち 5kg(令和7年産)+長野県産もち米100％使用 杵つき 生切りもち 4kg(1kg×4袋) 大満足セット ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3801-994021/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown