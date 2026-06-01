Berg Insight「車載デジタルコックピット市場 第1版」出版・販売開始のご案内
セマビズはBerg Insight の英文調査報告書「車載デジタルコックピット市場 第1版 - The Automotive Digital Cockpit Market - 1st Edition」販売を2026年6月1日に開始いたしました。株式会社SEMABIZ（セマビズ）はBerg Insightの日本の正規代理店です。
車載コックピットドメインコントローラの年間出荷数は2030年までに4950万台に達するとBerg Insightでは予測しています。
Berg Insight「The Automotive Digital Cockpit Market - 1st Edition - 車載デジタルコックピット市場 第1版」は自動車用デジタルの市場を調査し、分析・解説を行っています。また主要企業情報を提供します。
主な掲載内容
世界の乗用車市場
地域別乗用車使用状況
● 自動車メーカー
● 自動車動向
デジタルコックピット技術概観
● デジタルコックピットのアーキテクチャパターン
● コックピットドメインコントローラ
● ハードウェアスタック
OEMのデジタルコックピット戦略
● BMW Group
● BYD Auto
● Changan Motors
● Chery Group
● Ford Motor Company
● Geely
● General Motors
● Great Wall Motors
● Honda Motor Company
● Hyundai Motor Group
● Jaguar Land Rover
● Leapmotor
● Li Auto
● マツダ
● Mercedes-Benz Group
● NIO
● 日産自動車
● Renault Group
● SAIC Motor
● Stellantis
● Tesla
● トヨタ自動車
● Volkswagen Group
● Volvo Cars
技術ベンダ
● ティア１サプライヤおよびシステムインテグレータ
● 半導体サプライヤ
● コックピットソフトウェアプラットフォームとミドルウェアプロバイダ
市場予測と動向
● 自動車販売予測
● コックピットドメインコントローラの出荷数
● バリューチェーン分析
● 市場動向
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350886/images/bodyimage1】
レポート概要
車載デジタルコックピット市場 第1版
The Automotive Digital Cockpit Market - 1st Edition
出版：Berg Insight
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/berg-automotive-digital-cockpit/
Berg Insightについて
米国の調査会社Berg Insightはライフサイエンス、センサ、マテリアル、環境、商取引関連市場を中心とした広範な市場調査レポートを出版する米国の調査会社です。
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
（Berg Insight 正規販売代理店：お問合せ・ご注文対応窓口）
セマビズはBerg Insight の日本の正規代理店としてレポートおよびサービスに関するご質問や見積り・購入などのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
Berg Insight 出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/berginsight/berg-insight-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
車載コックピットドメインコントローラの年間出荷数は2030年までに4950万台に達するとBerg Insightでは予測しています。
Berg Insight「The Automotive Digital Cockpit Market - 1st Edition - 車載デジタルコックピット市場 第1版」は自動車用デジタルの市場を調査し、分析・解説を行っています。また主要企業情報を提供します。
主な掲載内容
世界の乗用車市場
地域別乗用車使用状況
● 自動車メーカー
● 自動車動向
デジタルコックピット技術概観
● デジタルコックピットのアーキテクチャパターン
● コックピットドメインコントローラ
● ハードウェアスタック
OEMのデジタルコックピット戦略
● BMW Group
● BYD Auto
● Changan Motors
● Chery Group
● Ford Motor Company
● Geely
● General Motors
● Great Wall Motors
● Honda Motor Company
● Hyundai Motor Group
● Jaguar Land Rover
● Leapmotor
● Li Auto
● マツダ
● Mercedes-Benz Group
● NIO
● 日産自動車
● Renault Group
● SAIC Motor
● Stellantis
● Tesla
● トヨタ自動車
● Volkswagen Group
● Volvo Cars
技術ベンダ
● ティア１サプライヤおよびシステムインテグレータ
● 半導体サプライヤ
● コックピットソフトウェアプラットフォームとミドルウェアプロバイダ
市場予測と動向
● 自動車販売予測
● コックピットドメインコントローラの出荷数
● バリューチェーン分析
● 市場動向
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350886/images/bodyimage1】
レポート概要
車載デジタルコックピット市場 第1版
The Automotive Digital Cockpit Market - 1st Edition
出版：Berg Insight
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/berg-automotive-digital-cockpit/
Berg Insightについて
米国の調査会社Berg Insightはライフサイエンス、センサ、マテリアル、環境、商取引関連市場を中心とした広範な市場調査レポートを出版する米国の調査会社です。
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
（Berg Insight 正規販売代理店：お問合せ・ご注文対応窓口）
セマビズはBerg Insight の日本の正規代理店としてレポートおよびサービスに関するご質問や見積り・購入などのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
Berg Insight 出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/berginsight/berg-insight-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
プレスリリース詳細へ