夏休みに眸山薬王院で修行体験 「第５１回 眸山峰中修行体験合宿」の参加者を６月２日（火）から募集します

夏休みに眸山薬王院で修行体験 「第５１回 眸山峰中修行体験合宿」の参加者を６月２日（火）から募集します