こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
夏休みに眸山薬王院で修行体験 「第５１回 眸山峰中修行体験合宿」の参加者を６月２日（火）から募集します
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史）は、京王観光株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：近藤 洋之）と共同で、沿線での学びの機会を提供する「京王アカデミープログラム」の一環として、７月３０日（木）から１泊２日で郄尾山薬王院に宿泊する「第５１回 郄尾山峰中（ぶちゅう）修行体験合宿」を実施し、小学３〜６年生を対象に４５名を６月２日（火）から募集します。
この合宿は、郄尾山薬王院が年間２回開催している成人信徒向けの「信徒峰中修行会」をお子さま向けにアレンジしたもので、１９７０年から実施し今年で５１回目を迎えます。現在では、親子２代で参加される方もおり、夏の恒例イベントとなっています。
参加者は、高尾山の豊かな自然に囲まれ、テレビやスマートフォンなども無い環境で、座禅、法話、写経、水行など、日常生活では体験することのできない郄尾山薬王院の修行を体験するほか、ハイキングコースでレクリエーション活動を行います。
大自然や非日常を身体で感じていただき、参加者同士の交流を通じて、お子さまの学び・成長のきっかけとなることを目指します。
≪前回の様子（座禅・写経）≫
【本件のポイント】
峙王アカデミープログラム」の一環として、７月３０日（木）から１泊２日で郄尾山薬王院に宿泊する「第５１回 郄尾山峰中修行体験合宿」を実施し、小学３〜６年生を対象に４５名を６月２日（火）から募集
高尾山の豊かな自然に囲まれ、テレビやスマートフォンなども無い環境で、座禅、法話、写経、水行など日常生活では体験することのできない郄尾山薬王院の修行を体験する
Ｂ膽然や非日常を身体で感じていただき、参加者同士の交流を通じて、お子さまの学び・成長のきっかけとなることを目指す
１．プログラム概要
（１）名 称 「第５１回 郄尾山峰中修行体験合宿」
（２）開 催 日 ７月３０日（木）〜７月３１日（金） １泊２日
（３）予定行程
１日目：京王高尾線高尾山口駅集合、高尾山ハイキングコースでレクリエーション活動を行った後、郄尾山薬王院に宿泊
２日目：護摩、座禅、法話、写経、水行を体験
※解散は、２日目１５時頃の予定です。
※天候不良等により、中止または内容を変更する場合があります。
※詳細は、当社ホームページ 京王アカデミープログラムページをご覧ください。
≪前回の様子（夕食・応援合戦）≫
（４）募集人数 ４５名 ※応募者多数の場合は抽選
（５）対 象 小学３〜６年生の男女（参加はお子さまのみとなります）
（６）参 加 費 お一人様 １５,０００円（税込み）
※京王観光蠅慘更埖絛發箸靴討支払いいただきます。
（７）募集期間 ６月２日（火）１１：００〜６月２６日（金）１７：００
（８）応募方法 京王アカデミープログラム（https://www.keio.co.jp/keioacademy/）の募集概要をご確認のうえ、専用応募フォームからご応募ください。当落のお知らせは、７月１日（水）１７時頃までにメールにてご連絡します。
※専用応募フォームは６月２日（火）１１時から公開。
※ハガキでの応募はできません。
２．お客さまのお問い合わせ先
（１）体験合宿の内容について
京王電鉄 広報部 京王アカデミープログラム担当
ＴＥＬ.０４２−３３７−３２５０（平日１０：００〜１８：００）
（２）応募方法について
京王観光 八王子支店
ＴＥＬ.０４２−６３１−４７２１（平日９：３０〜１７：３０）
【参考１】YouTube「京王電鉄公式チャンネル」について
「京王電鉄公式チャンネル」において、２０２４年度の郄尾山峰中修行体験合宿に密着した動画を配信中です。現地でのプログラムの様子や郄尾山薬王院でのお子さまの過ごし方などをどうぞご覧ください。
≪京王電鉄公式チャンネルサムネイル≫ ≪京王電鉄公式チャンネル２次元コード≫
【参考２】「京王アカデミープログラム」について
当社では、「京王アカデミープログラム」として、京王沿線地域の多様で豊かな文化資産を活用し、沿線の大学・団体などとの連携による「文化（歴史・文学・音楽・美術・自然・科学など）」・「教育」・「子育て」に関する『学びプログラム』を定期的に実施しています。
沿線の文化資産に触れる機会を創出するとともに、学び・成長のきっかけを提供することで、沿線での幸せな暮らしへとつなげていくことを目指します。
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄 広報部
TEL.０４２−３３７−３１０６
参加者は、高尾山の豊かな自然に囲まれ、テレビやスマートフォンなども無い環境で、座禅、法話、写経、水行など、日常生活では体験することのできない郄尾山薬王院の修行を体験するほか、ハイキングコースでレクリエーション活動を行います。
大自然や非日常を身体で感じていただき、参加者同士の交流を通じて、お子さまの学び・成長のきっかけとなることを目指します。
≪前回の様子（座禅・写経）≫
【本件のポイント】
峙王アカデミープログラム」の一環として、７月３０日（木）から１泊２日で郄尾山薬王院に宿泊する「第５１回 郄尾山峰中修行体験合宿」を実施し、小学３〜６年生を対象に４５名を６月２日（火）から募集
高尾山の豊かな自然に囲まれ、テレビやスマートフォンなども無い環境で、座禅、法話、写経、水行など日常生活では体験することのできない郄尾山薬王院の修行を体験する
Ｂ膽然や非日常を身体で感じていただき、参加者同士の交流を通じて、お子さまの学び・成長のきっかけとなることを目指す
１．プログラム概要
（１）名 称 「第５１回 郄尾山峰中修行体験合宿」
（２）開 催 日 ７月３０日（木）〜７月３１日（金） １泊２日
（３）予定行程
１日目：京王高尾線高尾山口駅集合、高尾山ハイキングコースでレクリエーション活動を行った後、郄尾山薬王院に宿泊
２日目：護摩、座禅、法話、写経、水行を体験
※解散は、２日目１５時頃の予定です。
※天候不良等により、中止または内容を変更する場合があります。
※詳細は、当社ホームページ 京王アカデミープログラムページをご覧ください。
≪前回の様子（夕食・応援合戦）≫
（４）募集人数 ４５名 ※応募者多数の場合は抽選
（５）対 象 小学３〜６年生の男女（参加はお子さまのみとなります）
（６）参 加 費 お一人様 １５,０００円（税込み）
※京王観光蠅慘更埖絛發箸靴討支払いいただきます。
（７）募集期間 ６月２日（火）１１：００〜６月２６日（金）１７：００
（８）応募方法 京王アカデミープログラム（https://www.keio.co.jp/keioacademy/）の募集概要をご確認のうえ、専用応募フォームからご応募ください。当落のお知らせは、７月１日（水）１７時頃までにメールにてご連絡します。
※専用応募フォームは６月２日（火）１１時から公開。
※ハガキでの応募はできません。
２．お客さまのお問い合わせ先
（１）体験合宿の内容について
京王電鉄 広報部 京王アカデミープログラム担当
ＴＥＬ.０４２−３３７−３２５０（平日１０：００〜１８：００）
（２）応募方法について
京王観光 八王子支店
ＴＥＬ.０４２−６３１−４７２１（平日９：３０〜１７：３０）
【参考１】YouTube「京王電鉄公式チャンネル」について
「京王電鉄公式チャンネル」において、２０２４年度の郄尾山峰中修行体験合宿に密着した動画を配信中です。現地でのプログラムの様子や郄尾山薬王院でのお子さまの過ごし方などをどうぞご覧ください。
≪京王電鉄公式チャンネルサムネイル≫ ≪京王電鉄公式チャンネル２次元コード≫
【参考２】「京王アカデミープログラム」について
当社では、「京王アカデミープログラム」として、京王沿線地域の多様で豊かな文化資産を活用し、沿線の大学・団体などとの連携による「文化（歴史・文学・音楽・美術・自然・科学など）」・「教育」・「子育て」に関する『学びプログラム』を定期的に実施しています。
沿線の文化資産に触れる機会を創出するとともに、学び・成長のきっかけを提供することで、沿線での幸せな暮らしへとつなげていくことを目指します。
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄 広報部
TEL.０４２−３３７−３１０６