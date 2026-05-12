《物価高×GW明けの旅行応援》日光のグランピング施設が「未就学児0円」＆「ペット同伴無料」の初夏キャンペーンを販売開始
世界遺産都市・日光の大自然に囲まれたグランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光(運営：株式会社太平)は、昨今の物価高騰やゴールデンウィーク明けの家計負担増を背景に、旅行をためらいがちな子育て世代・愛犬家を支援する2つの特別キャンペーンプランを販売開始いたしました。
【日光・霧降高原】壮大な自然景観を独り占め。日常を忘れさせる、ブリリアントヴィレッジ日光のグランピング体験。
未就学児の宿泊・食事が完全無料となる「6月限定・キッズ応援プラン」と、通常3,300円の同伴料が無料になる「期間限定・ペット同伴無料キャンペーン」を通じて、初夏の賢くお得なリフレッシュ旅を提案します。
■キャンペーン実施の背景：GW明けの「スマートな旅行」を支援
大型連休が終わり、物価高も相まってレジャー予算を引き締めたい5月・6月。当施設では「家族での想い出作りや、愛犬とのびのび過ごす時間を妥協してほしくない」という想いから、宿泊費の負担をダイレクトに軽減する本企画を決定しました。浮いた予算で周辺の日光観光を充実させるなど、スマートな旅のスタイルをサポートします。
1. 【6月限定】未就学児0円＆小学生半額！ファミリー応援グランピング
【6月限定・キッズ応援プラン】未就学児は宿泊も食事も完全無料！家計に優しく、子供たちが主役の初夏旅行を叶えます。
【ドームテント室内】エアコン・ウォーターサーバー完備で、季節や天候を問わず快適。ホテルのような上質な空間と、充実の設備。
小さなお子様連れでも安心・快適
【特典内容】
・未就学のお子様： 宿泊・お食事ともに完全無料(通常3,500円(税込))
・小学生のお子様： 大人料金(1名22,000円～(税込)※)の半額
・対象期間 ： 2026年6月1日(月)～6月30日(火)
・プラン予約 ： https://www.489pro-x.com/ja/s/brilliant/search/?path=papamama
※通常料金：大人1名22,000円～(税込)／2名利用時
2. 【5/10～6月末】愛犬同伴料が無料！プライベートドッグラン付き贅沢BBQプラン
【期間限定・ペット同伴無料】愛犬同伴料(通常1頭3,300円)が完全無料！1日2組限定の「ツインドーム」で、愛犬と水入らずの贅沢旅。
1日2組限定、占有面積の広い「ツインドーム」を指定。通常1頭につき3,300円の同伴料が期間限定で無料となります。併設された大型ドッグランで、愛犬をノーリードで思い切り遊ばせることができます。
【特典内容】
・ペット同伴料無料プラン
→同伴料3,300円(税込)が無料
・10kg未満 ： 最大3頭まで無料(最大9,900円お得)
・10kg以上 ： 最大2頭まで無料(最大6,600円お得)
・対象期間 ： 2026年5月10日(日)～6月30日(火)
・プラン予約： https://www.489pro-x.com/ja/s/brilliant/search/?path=petmuryo
【動画紹介】愛犬と泊まれる「ツインドーム」の魅力を動画で。広大なプライベートドッグランで、ノーリードで駆け回る躍動感をご覧ください。
※動画は本リリース末尾よりご覧いただけます。
■手ぶらでバーベキュー
【豪華手ぶらBBQ】地元ブランド「霧降高原牛」や「日光HIMITSU豚」を堪能。準備・片付け不要で、手軽に極上の食事体験。
準備や後片付けはすべてスタッフにお任せ。地元ブランド肉「霧降高原牛」や「日光HIMITSU豚」を揃えた豪華BBQを、全天候型の個別BBQスペースで気兼ねなくご堪能いただけます。
■充実の設備・アクティビティ
・貸切風呂(予約制・有料)：1回50分 1,650円(税込)。
管理棟に併設され、早朝利用も可能です。
・キャンプファイヤー ：毎晩19:00～21:00開催。
揺らめく炎を囲む非日常の夜を演出します。
【ナイトアクティビティ】毎晩開催のキャンプファイヤー。揺らめく炎と満天の星空の下、焼きマシュマロを楽しむ幻想的なひと時。
■施設概要
施設名 ： グランピングリゾート ブリリアントヴィレッジ日光
客室 ： ドームテント 全18棟
所在地 ： 〒321-1261 栃木県日光市瀬尾2010
アクセス ： 東京から車で約2時間/
電車の場合は東武下今市駅よりタクシーで約15分
公式サイト ： https://brilliant-village.com/
ご予約ページ： https://www.489pro-x.com/ja/s/brilliant/planlist/
Instagram ： https://www.instagram.com/brilliant.village/
YouTube ： https://www.youtube.com/@brilliant.village/
■会社概要
社名 ： 株式会社太平
代表者 ： 代表取締役社長 平子 一郎
所在地 ： 〒345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸2-7-3 太平本館
URL ： https://taihei-g.co.jp/