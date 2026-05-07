株式会社三明インターナショナル(本社：東京都足立区、代表取締役社長：顧 暁次郎)は、中国国営免税事業大手である中免集団(CDF)と連携し、日本化粧品の越境販売における独占窓口機能を担う株式会社コスメティクスの株式の過半数をグループの投資会社を通じて取得いたしました。





海南島にある中免免税モール





これにより、当社は中国海南島における越境販売ストアの運営を開始し、対中国向け化粧品販売事業をさらに強化してまいります。ストアの名前はNEW COSME SELECTという自社商標を使用致します。





店舗写真(越境販売のため購入はQRコードより)

新店舗Logo





【株式取得の背景】

・既存越境販売チャネルの再編

・当社が長年培ってきた中国越境販売事業のノウハウの活用

・海南島の免税政策拡大に伴う市場成長の見込み









【今後の展開】

・日本ブランドを中心としたグローバル化粧品セレクトショップの展開

・店舗販売、越境EC、ライブコマースを組み合わせた販売体制の構築

・中国市場におけるブランド認知向上および販売拡大









【中免集団(CDF)について】

中国国営企業であり、中国の主要空港免税店事業を展開。海南島に大型免税モールを複数運営し、オンライン販売も含めた免税流通ネットワークを構築しています。









【当社について】

・中国LCC大手「春秋航空」の機内販売において10年以上の実績

・化粧品・サプリメントの越境販売に関する豊富なノウハウ

・自社ブランドの開発・販売および商標・販路管理の実績









【会社概要】

社名 ：株式会社コスメティクス(英文名：Cosmetics Co., Ltd.)

設立 ：2020年10月

資本金 ：2,000万円

代表者 ：代表取締役 顧 暁次郎

所在地 ：東京都足立区

事業内容：中免海南島店舗運営、越境販売日本独占窓口





社名 ：株式会社三明インターナショナル(英文名：SMI Corporation)

設立 ：2005年7月

資本金 ：3,000万円

代表者 ：代表取締役 顧 暁次郎

所在地 ：東京都足立区

事業内容：化粧品・健康食品などの卸販売、自社商品(新美シリーズ)の企画・販売





グループ会社：

SMIモビリティ株式会社(台湾KYMCO社商品の日本販売総代理店)









■本件に関するお問い合わせ先

株式会社三明インターナショナル

E-mail： info@globalsmi.com