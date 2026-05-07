デジタルバイオマーカー市場は2031年には177億3,000万米ドル規模へ
年平均成長率19.1％で成長（MarketsandMarkets予測）
MarketsandMarketsはデジタルバイオマーカー市場を分析・予測した市場調査報告書「デジタルバイオマーカー市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測 - Digital Biomarkers Market - Global Forecast To 2031」のプレスリリースにおいて、同市場が2026年に74億1,000万米ドル規模となり、年平均成長率（CAGR）19.1%で成長し、2031年には177億3,000万米ドルに達すると予測しています。
デジタルバイオマーカー市場はデータ駆動型臨床試験の急速な進化と、臨床試験へのデジタルヘルス技術の統合の成長傾向が促進要因となっています。製薬会社やバイオテクノロジー企業は、継続的かつ客観的な患者モニタリングを可能にするために、臨床試験のさまざまな段階でデジタルバイオマーカーの使用を増やしており、これによりデータ品質とエンドポイントの精度が向上しています。これは、実世界のデータが薬剤の有効性を判断する上で重要な役割を果たす、より効率的で患者中心の臨床試験への大きなトレンドの一部です。同時に、ウェアラブルデバイスやセンサー技術などの遠隔データ収集技術を使用してデータをより頻繁に収集する、より分散型の臨床試験へのトレンドが高まっています。これは、臨床試験におけるデジタルバイオマーカーソフトウェア技術の普及という大きなトレンドの一部です。
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「デジタルバイオマーカー市場 - タイプ（生理的、音声的、特異体質的）、治療［心臓、腫瘍（肺がん、乳がん）、精神保健、神経］、用途［臨床研究（第IV相）］、エンドユーザー（製薬・バイオテクノロジー企業、CRO）－2031年までの世界予測 - Digital Biomarkers Market by Type (Physiological, Vocal, Idiosyncratic), Therapy [Cardio, Onco (Lung, Breast Cancer), Mental Health, Neuro], Application [Clinical Research (Phase IV)], End User (Pharma & Biotech Companies, CROs) - Global Forecast to 2031」はデジタルバイオマーカーの世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
主な掲載内容
市場概観
市場力学
アンメットニーズとホワイトスペース
連結市場と異業種間連携機会
ティア1、ティア2、ティア3プレイヤ別戦略的行動
業界動向
ファイブフォース
マクロ経済指標
サプライチェーン分析
エコシステム分析
価格分析
主要会議とイベント 2026-2027年
顧客ビジネスに影響を与える動向／ディスラプション
投資と資金調達シナリオ
ケーススタディ分析
2025年の米国の関税措置がデジタルバイオマーカー市場に与える影響
顧客ランドスケープと購入者行動
意思決定プロセス
主要ステークホルダーと購入評価基準
採用の障壁と内部での課題
多方面でのエンドユース産業からのアンメットニーズ
市場収益性
法規制環境
地域別法規制とコンプライアンス
技術、特許、AI導入における戦略的ディスラプション
重要新興技術
補完技術
関連技術
技術／製品ロードマップ
特許分析
今後の用途
デジタルバイオマーカー市場にAI／生成AIが与える影響
タイプ別デジタルバイオマーカー市場
生理学的バイオマーカー
個別化バイオマーカー
認知バイオマーカー
音声バイオマーカー
その他のバイオマーカー
治療領域別デジタルバイオマーカー市場
心血管疾患
腫瘍学
糖尿病
メンタルヘルスと行動健康
呼吸器疾患
ライフスタイルと健康増進
神経学
筋骨格系疾患／疼痛管理
女性の健康と生殖医療
その他の疾患
用途別デジタルバイオマーカー市場
臨床研究
臨床ケア
エンドユーザ別デジタルバイオマーカー市場
製薬会社＆バイオテクノロジー企業
医薬品開発受託機関（CRO）
病院＆専門クリニック
その他のエンドユーザ
地域別デジタルバイオマーカー市場
北米：米国、カナダ
欧州：ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、その他の欧州
ラテンアメリカ：ブラジル、その他のラテンアメリカ
アジア太平洋地域：中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、その他のアジア太平洋地域
中東＆アフリカ：GCC諸国、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、その他、南アフリカ、その他の中東＆アフリカ
競合勢力図
主要プレイヤーの戦略／勝つ権利
上位の市場プレイヤの収益シェア分析 2025年
ブランド比較
企業評価と財政メトリクス
企業評価マトリクス
企業評価マトリクス：スタートアップ／中小企業 2025年
競合シナリオ
企業情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348587/images/bodyimage1】
レポート概要
デジタルバイオマーカー市場 - タイプ（生理的、音声的、特異体質的）、治療［心臓、腫瘍（肺がん、乳がん）、精神保健、神経］、用途［臨床研究（第IV相）］、エンドユーザー（製薬・バイオテクノロジー企業、CRO）－2031年までの世界予測
Digital Biomarkers Market by Type (Physiological, Vocal, Idiosyncratic), Therapy [Cardio, Onco (Lung, Breast Cancer), Mental Health, Neuro], Application [Clinical Research (Phase IV)], End User (Pharma & Biotech Companies, CROs) - Global Forecast to 2031
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年04月
https://semabiz.co.jp/mnmbt10252/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
SEMABIZは日本の正規代理店としてレポートおよび年間サブスクリプションサービスに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
MarketsandMarketsはデジタルバイオマーカー市場を分析・予測した市場調査報告書「デジタルバイオマーカー市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測 - Digital Biomarkers Market - Global Forecast To 2031」のプレスリリースにおいて、同市場が2026年に74億1,000万米ドル規模となり、年平均成長率（CAGR）19.1%で成長し、2031年には177億3,000万米ドルに達すると予測しています。
MarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）「デジタルバイオマーカー市場 - タイプ（生理的、音声的、特異体質的）、治療［心臓、腫瘍（肺がん、乳がん）、精神保健、神経］、用途［臨床研究（第IV相）］、エンドユーザー（製薬・バイオテクノロジー企業、CRO）－2031年までの世界予測 - Digital Biomarkers Market by Type (Physiological, Vocal, Idiosyncratic), Therapy [Cardio, Onco (Lung, Breast Cancer), Mental Health, Neuro], Application [Clinical Research (Phase IV)], End User (Pharma & Biotech Companies, CROs) - Global Forecast to 2031」はデジタルバイオマーカーの世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
主な掲載内容
市場概観
市場力学
アンメットニーズとホワイトスペース
連結市場と異業種間連携機会
ティア1、ティア2、ティア3プレイヤ別戦略的行動
業界動向
ファイブフォース
マクロ経済指標
サプライチェーン分析
エコシステム分析
価格分析
主要会議とイベント 2026-2027年
顧客ビジネスに影響を与える動向／ディスラプション
投資と資金調達シナリオ
ケーススタディ分析
2025年の米国の関税措置がデジタルバイオマーカー市場に与える影響
顧客ランドスケープと購入者行動
意思決定プロセス
主要ステークホルダーと購入評価基準
採用の障壁と内部での課題
多方面でのエンドユース産業からのアンメットニーズ
市場収益性
法規制環境
地域別法規制とコンプライアンス
技術、特許、AI導入における戦略的ディスラプション
重要新興技術
補完技術
関連技術
技術／製品ロードマップ
特許分析
今後の用途
デジタルバイオマーカー市場にAI／生成AIが与える影響
タイプ別デジタルバイオマーカー市場
生理学的バイオマーカー
個別化バイオマーカー
認知バイオマーカー
音声バイオマーカー
その他のバイオマーカー
治療領域別デジタルバイオマーカー市場
心血管疾患
腫瘍学
糖尿病
メンタルヘルスと行動健康
呼吸器疾患
ライフスタイルと健康増進
神経学
筋骨格系疾患／疼痛管理
女性の健康と生殖医療
その他の疾患
用途別デジタルバイオマーカー市場
臨床研究
臨床ケア
エンドユーザ別デジタルバイオマーカー市場
製薬会社＆バイオテクノロジー企業
医薬品開発受託機関（CRO）
病院＆専門クリニック
その他のエンドユーザ
地域別デジタルバイオマーカー市場
北米：米国、カナダ
欧州：ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、その他の欧州
ラテンアメリカ：ブラジル、その他のラテンアメリカ
アジア太平洋地域：中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、その他のアジア太平洋地域
中東＆アフリカ：GCC諸国、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、その他、南アフリカ、その他の中東＆アフリカ
競合勢力図
主要プレイヤーの戦略／勝つ権利
上位の市場プレイヤの収益シェア分析 2025年
ブランド比較
企業評価と財政メトリクス
企業評価マトリクス
企業評価マトリクス：スタートアップ／中小企業 2025年
競合シナリオ
企業情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348587/images/bodyimage1】
レポート概要
デジタルバイオマーカー市場 - タイプ（生理的、音声的、特異体質的）、治療［心臓、腫瘍（肺がん、乳がん）、精神保健、神経］、用途［臨床研究（第IV相）］、エンドユーザー（製薬・バイオテクノロジー企業、CRO）－2031年までの世界予測
Digital Biomarkers Market by Type (Physiological, Vocal, Idiosyncratic), Therapy [Cardio, Onco (Lung, Breast Cancer), Mental Health, Neuro], Application [Clinical Research (Phase IV)], End User (Pharma & Biotech Companies, CROs) - Global Forecast to 2031
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年04月
https://semabiz.co.jp/mnmbt10252/
お問合せ先
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MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
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TEL：044-872-8755
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