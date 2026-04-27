【ABCテレビ】5月3日(日・祝)のプロ野球中継「阪神 vs. 巨人」の解説に岡田彰布、能見篤史、松田宣浩が登場！

松田宣浩■放送概要番組名： スーパーベースボール 阪神×巨人放送日時： ５月３日(日・祝) 午後１時５５分〜４時３０分 生中継※関西ローカルは最大延長午後５時２５分まで放送※延長の場合、午後４時３０分以降はBS朝日でも中継予定出演：＜解説＞岡田彰布、能見篤史、松田宣浩＜実況＞山下剛(ABCテレビアナウンサー)＜リポート＞高野純一(ABCテレビアナウンサー)