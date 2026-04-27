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【ABCテレビ】5月3日(日・祝)のプロ野球中継「阪神 vs. 巨人」の解説に岡田彰布、能見篤史、松田宣浩が登場！
ABCテレビでは、今シーズンもプロ野球中継の「スーパーベースボール」を熱くお届けしています。来る５月３日(日・祝)、宿命の対決「阪神対巨人」を、ABCテレビ・テレビ朝日系列で全国生中継（※一部地域を除く）！
放送席には、球界を代表する豪華な３名が集結。一昨年まで指揮を執り、タイガースを３８年ぶりの頂点へと導いた名将・岡田彰布オーナー付顧問が、鋭い洞察と“岡田節”で試合を紐解きます。さらに、今年のＷＢＣ(WORLD BASEBALL CLASSIC 2026)で投手コーチを務めた能見篤史のスマートな理論と、同じく今年のＷＢＣで野手総合コーチを務めた“熱男”こと松田宣浩の熱血解説が融合。どのようなエキサイティングな解説が飛び出すのか。レジェンド３人の豪華な掛け合いにもご期待ください。“伝統の一戦”をどうぞお見逃しなく！
岡田彰布オーナー付き顧問
能見篤史
松田宣浩
■放送概要
番組名： スーパーベースボール 阪神×巨人
放送日時： ５月３日(日・祝) 午後１時５５分〜４時３０分 生中継
※関西ローカルは最大延長午後５時２５分まで放送
※延長の場合、午後４時３０分以降はBS朝日でも中継予定
出演：
＜解説＞岡田彰布、能見篤史、松田宣浩
＜実況＞山下剛(ABCテレビアナウンサー)
＜リポート＞高野純一(ABCテレビアナウンサー)
■放送概要
番組名： スーパーベースボール 阪神×巨人
放送日時： ５月３日(日・祝) 午後１時５５分〜４時３０分 生中継
※関西ローカルは最大延長午後５時２５分まで放送
※延長の場合、午後４時３０分以降はBS朝日でも中継予定
出演：
＜解説＞岡田彰布、能見篤史、松田宣浩
＜実況＞山下剛(ABCテレビアナウンサー)
＜リポート＞高野純一(ABCテレビアナウンサー)