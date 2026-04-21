株式会社両備システムズ(本社：岡山県岡山市、代表取締役上席執行役員COO 小野田 吉孝、以下 当社)は、東南アジアにおける事業展開をさらに加速し、グループ全体の成長基盤を強化するため、シンガポール共和国(Republic of Singapore)に投資運用子会社「Ryobi International Investment Pte. Ltd.(リョウビ インターナショナル インベストメント)」を2025年12月に設立し、2026年3月に営業を開始したことをお知らせいたします。シンガポールはアジアの中核拠点として多様な情報や人材、企業が集まる環境を有しており、当社および両備グループの投資・事業活動を推進する上で重要な拠点となります。今回の新会社設立を機に、東南アジア市場での事業拡大とシナジー創出を一層加速してまいります。





両備システムズ、シンガポールに新会社を設立 投資活動を通じ東南アジア事業の拡大と海外基盤強化を加速





■背景

当社は、新規事業の創出や将来的なシナジーの実現を目的として2023年2月にベンチャー投資事業会社を設立し、同年にCVCファンド第1号(両備システムズイノベーションファンド)を組成し、2025年10月にファンド第2号の(両備システムズイノベーションファンド2号)を組成しました。

海外事業においては、当社は2019年よりラオス人民民主共和国で事業を展開し、ノウハウを蓄積してまいりました。2025年にはさらなる事業拡大を見据え、アジア地域への進出を検討する中で、IT産業が急成長を遂げるバングラデシュに着目し、脱炭素ソリューションの拡大を見据えた新たな取り組みを開始しています。

一方、両備グループでは、東南アジアを中心に倉庫管理や陸送事業など海外事業を積極的に展開しており、グループとして海外展開力を強化しています。





○両備グループ アジア拠点一覧

＜トランスポーテーション ＆トラベル部門＞

・Ryobi International Logistics Vietnam JSC (ベトナム)

・Ryobi (Vietnam) Distribution Service Company Limited (ベトナム)

・Ryobi Myanmar Distribution Service Company Limited (ミャンマー)

・International Commercial Warehousing Services Co.,Ltd (ベトナム)

・RYOBI LOGISTICS PROPERTIES VIETNAM COMPANY LIMITED (ベトナム)

＜ICT部門＞

・Ryobi Lao Company Limited (ラオス)









■会社概要

Ryobi International Investmentは、投資運用を主軸とした活動を行う戦略拠点として、東南アジアにおける事業展開を本格的に加速する体制を整えるため、新たにシンガポールに拠点を設立します。シンガポールはアジア有数の情報・人材・企業が集積する戦略拠点であり、当社および両備システムズグループ全体の成長に資する最新動向や協業機会を継続的に獲得できる環境が整っています。

新会社では、現地にしっかりと体制を構え、各国のニーズに応じたローカライズを推進するとともに、シンガポールを起点に東南アジア全域への事業浸透を強化します。また、IT企業を中心とした投資活動も行い、先進的な技術やビジネスモデルを取り込み、当社および両備グループ全体への還元を図ります。





(1)会社名 ：Ryobi International Investment Pte. Ltd.

(リョウビ・インターナショナル・インベントメント)

(2)設立日 ：2025年12月23日

(3)事業内容：投資業務

(4)資本金 ：2,580万シンガポールドル(資本準備金含む)

(5)株主 ：株式会社両備システムズ

CASCO INVESTMENTS LIMITED

(6)所在地 ：80 Robinson Road #10-01A Singapore 068898

(7)役員 ：・代表取締役 松田 敏之

・取締役 小野田 吉孝

(株式会社両備システムズ 代表取締役上席執行役員COO)

・取締役 石川 常義

(株式会社両備システムズ 取締役上席執行役員CAO兼CIO)

・取締役(現地駐在) 鈴木 恭輔

(株式会社両備システムズ 執行役員 兼

株式会社Ryobi AlgoTech Capital 取締役 投資運用責任者)









■今後の展開

シンガポール拠点を軸に、東南アジアにおける情報収集や協業機会の創出を強化するとともに、IT を中心とした投資活動を推進します。そこで得た知見を活かし、両備グループが進める東南アジアでの投資・事業展開を一本化することで、グループ全体の成長に寄与するシナジー創出を加速していきます。









【株式会社両備システムズ 会社概要】

社名 ： 株式会社両備システムズ

本社所在地 ： 岡山県岡山市北区下石井二丁目10-12

杜の街グレースオフィススクエア4階

代表者 ： 代表取締役上席執行役員COO 小野田 吉孝

設立 ： 1969年12月

資本金 ： 3億円

事業内容 ： 公共、医療、社会保障分野および

民間企業向け情報サービスの提供

(システム構築、アウトソーシング事業)、

ソフトウェア開発、データセンター事業、

ネットワーク構築サービス、セキュリティ事業、

ハードウェア販売および保守サービス、

AI・IoTなど先端技術研究開発

コーポレートサイト： https://www.ryobi.co.jp/