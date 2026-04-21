59～170cm高さ調整、リモコン付き。スマホもカメラも使える高コスパモデル。

L&Lライブリーライフ株式会社は、TikTokライブ配信や動画撮影、旅行先での記念撮影など、多様化する撮影ニーズに応える多機能三脚スタンドの販売を開始しました。 SNS動画市場の急速な拡大とライブコマース需要の高まりにより、個人でも本格的な撮影環境を整えたいというニーズが急増しています。TikTok、Instagram、YouTube Shortsなどの短尺動画プラットフォームの成長に伴い、ライブ配信や商品紹介、Vlog撮影を行う利用者が急増。さらにゴールデンウィークを控え、旅行先やレジャーでの写真・動画撮影需要も高まる季節です。スマートフォン単独では実現困難な"安定した構図"や"全員が写る集合写真"を手軽に実現できるツールとして、三脚スタンドへの関心が集まっています。 Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/smahoservic/a301887.html

59cm～170cmの高さ調整で、あらゆる撮影シーンに対応

https://item.rakuten.co.jp/smahoservice/a301887/

本製品の最大の特長は、59cm～170cmの幅広い高さ調整が可能な点です。卓上での自撮り撮影から立ったままのライブ配信、団体での集合写真まで、撮影シーンに合わせて理想の高さへ即座に調整できます。 表面には酸化マット加工を採用。落ち着いた質感と優れた手触りで、日常使いはもちろんビジネスシーンや商品撮影にも調和するデザイン性を実現しています。

安定性と汎用性を両立した設計

支柱パーツと脚部の堅牢な設計により、撮影時のブレを最小限に抑えます。スマートフォンから一眼レフカメラ、LEDライトまで、様々な機器を安定して装着可能です。 業界標準の1/4インチネジを採用することで、スマートフォンホルダー、デジタルカメラ、美顔ライト、マイクなど、用途に応じた自由な組み合わせに対応しています。

多彩なアングル撮影を実現する3WAY雲台

ヘッド部分に搭載した3WAY雲台により、上下・左右・縦横の角度調整に対応。パノラマ撮影、俯瞰撮影、自撮り動画など、多彩なアングルでの撮影を自由に楽しめます。 付属のBluetoothリモコンにより、離れた場所からのシャッター操作が可能。集合写真や旅行先での記念撮影、ライブ配信の開始操作などが快適に行えます。

高品質素材で長く愛用できる

高品質素材を採用し、耐久性に配慮した設計。毎日の配信活動から休日のお出かけまで、長期間にわたってご使用いただける一台として開発されています。 L&Lライブリーライフ株式会社は、今後も社会のライフスタイル変化に寄り添い、便利で楽しい毎日をサポートする製品を提案してまいります。

こんなシーンでおすすめ

本製品は、以下のような幅広いユーザーにおすすめです。 TikTok・Instagram配信者：ライブ配信やショート動画撮影を、より見やすく本格的な映像に。 旅行好きの方・ファミリー層：ゴールデンウィークのお出かけや旅行先で、全員が写る思い出写真を簡単に撮影。 EC事業者・個人販売者：商品撮影やライブコマース配信で、魅力的な商品演出をサポート。 学生・若年層ユーザー：友人との集合写真、自撮り、イベント撮影にも活躍。 在宅ワーカー・ビジネスユーザー：オンライン会議やデスク周りの撮影機材としても便利。

製品概要

商品カテゴリ：多機能三脚スタンド 用途：ライブ配信、動画撮影、旅行撮影、商品撮影 対象：全年齢層対応 特長：高さ調整59～170cm／3WAY雲台／1/4インチネジ対応／Bluetoothリモコン付属／酸化マット加工

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと成長しました。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/