【中部大学】ミュオン触媒核融合を駆動するミュオン分子の直接観測に世界で初めて成功 ー高分解能X 線分光法を使い理論モデルを実験で実証ー

【中部大学】ミュオン触媒核融合を駆動するミュオン分子の直接観測に世界で初めて成功 ー高分解能X 線分光法を使い理論モデルを実験で実証ー