遺伝子発現解析市場の規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「遺伝子発現解析市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発表を喜んでお知らせします。本レポートの対象範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマークの実施、ならびに各社の市場投入戦略（GTM）の把握を行っています。
世界の遺伝子発現解析市場は、バイオテクノロジーの急速な進展、慢性疾患の有病率の増加、個別化医療への需要の高まりにより、大きな成長を遂げています。遺伝子発現解析は、遺伝子の活動を研究し、それがどのように生物学的プロセスを制御しているかを理解するための重要な技術です。これは疾患診断、創薬、治療法開発において重要な役割を果たしており、現代のライフサイエンス研究において不可欠なツールとなっています。
サンプルレポートはこちらから@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/194
市場規模およびシェア
世界の遺伝子発現解析市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.7％で成長し、2035年末までに106億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は46億米ドルでした。
北米は、強力な研究インフラ、ゲノミクス研究への多額の資金投入、大手バイオテクノロジー企業の存在により、市場で最大のシェアを占めています。ヨーロッパも、医療研究への投資増加や有利な政府施策により重要な市場となっています。一方、アジア太平洋地域は、中国、日本、インドなどにおけるバイオテクノロジー分野の拡大、医療支出の増加、先進的なゲノム技術の導入拡大により、最も高い成長が見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346621/images/bodyimage1】
成長要因
遺伝子発現解析市場の成長に寄与する主な要因は以下の通りです：
慢性疾患および遺伝性疾患の有病率の増加：がん、心血管疾患、遺伝性疾患の増加により、高度な診断ツールの需要が高まっています。
個別化医療の成長：遺伝子発現解析は、個々の遺伝的プロファイルに基づいた治療戦略の実現を可能にします。
ゲノミクスおよびバイオテクノロジーの進展：次世代シーケンシング（NGS）やマイクロアレイなどの技術が研究能力を向上させています。
研究開発への投資増加：政府および民間組織がゲノミクスおよび分子生物学研究に多額の資金を投入しています。
創薬分野での応用拡大：製薬企業は、薬剤標的の特定や有効性評価のために遺伝子発現解析を活用しています。
臨床診断における採用拡大：医療分野におけるゲノム検査の統合が市場需要を押し上げています。
市場セグメンテーション
遺伝子発現解析市場は以下のように分類されます：
製品タイプ別：
消耗品（試薬、キット）
機器（PCRシステム、シーケンサー）
ソフトウェアおよびサービス
消耗品は、研究および診断において継続的に使用されるため、市場を支配しています。
技術別：
ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）
次世代シーケンシング（NGS）
マイクロアレイ
RNAシーケンシング
NGSは高精度かつ大量の遺伝データ解析が可能であるため、急速に普及しています。
世界の遺伝子発現解析市場は、バイオテクノロジーの急速な進展、慢性疾患の有病率の増加、個別化医療への需要の高まりにより、大きな成長を遂げています。遺伝子発現解析は、遺伝子の活動を研究し、それがどのように生物学的プロセスを制御しているかを理解するための重要な技術です。これは疾患診断、創薬、治療法開発において重要な役割を果たしており、現代のライフサイエンス研究において不可欠なツールとなっています。
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市場規模およびシェア
世界の遺伝子発現解析市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.7％で成長し、2035年末までに106億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は46億米ドルでした。
北米は、強力な研究インフラ、ゲノミクス研究への多額の資金投入、大手バイオテクノロジー企業の存在により、市場で最大のシェアを占めています。ヨーロッパも、医療研究への投資増加や有利な政府施策により重要な市場となっています。一方、アジア太平洋地域は、中国、日本、インドなどにおけるバイオテクノロジー分野の拡大、医療支出の増加、先進的なゲノム技術の導入拡大により、最も高い成長が見込まれています。
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成長要因
遺伝子発現解析市場の成長に寄与する主な要因は以下の通りです：
慢性疾患および遺伝性疾患の有病率の増加：がん、心血管疾患、遺伝性疾患の増加により、高度な診断ツールの需要が高まっています。
個別化医療の成長：遺伝子発現解析は、個々の遺伝的プロファイルに基づいた治療戦略の実現を可能にします。
ゲノミクスおよびバイオテクノロジーの進展：次世代シーケンシング（NGS）やマイクロアレイなどの技術が研究能力を向上させています。
研究開発への投資増加：政府および民間組織がゲノミクスおよび分子生物学研究に多額の資金を投入しています。
創薬分野での応用拡大：製薬企業は、薬剤標的の特定や有効性評価のために遺伝子発現解析を活用しています。
臨床診断における採用拡大：医療分野におけるゲノム検査の統合が市場需要を押し上げています。
市場セグメンテーション
遺伝子発現解析市場は以下のように分類されます：
製品タイプ別：
消耗品（試薬、キット）
機器（PCRシステム、シーケンサー）
ソフトウェアおよびサービス
消耗品は、研究および診断において継続的に使用されるため、市場を支配しています。
技術別：
ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）
次世代シーケンシング（NGS）
マイクロアレイ
RNAシーケンシング
NGSは高精度かつ大量の遺伝データ解析が可能であるため、急速に普及しています。