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第28回ディベロッパーが選んだテナント大賞 ORIHICAが「サービス教育賞」を受賞！
〜全スタッフに行き届いた接客サービスを評価いただき、2年ぶり4回目の受賞〜
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』は、この度、繊研新聞社が主催する「第28回ディベロッパーが選んだテナント大賞」において顧客満足度を高める接客サービスを提供しているテナントに贈られる「サービス教育賞」を受賞いたしました。これからもORIHICAは、お客様のニーズを反映した商品の開発や快適にお買い物をしていただける店舗環境の整備などに注力し、「ビジカジ専門店」としてお客様や地域社会からご支持いただける店舗運営に努めてまいります。
ORIHICAオンラインショップURL： https://www.orihica.com/
■お客様の買い物満足を高める接客サービスにて高評価！ビジカジ専門店のORIHICA
「ORIginal（独創的で）HIgh（高いレベルで）CAtegory（違う切り口で）」という３つのキーワードから命名されたORIHICAは、“Key to the new lifestyle”をコンセプトとし、ファッションにおいて新しいライフスタイルを開く“鍵”となるブランドです。メンズ＆レディースのビジネスからカジュアルまで、幅広いシーンに対応した簡単・便利・経済的なアイテムを自由に「編集=EDIT」して楽しむという、新しいビジカジスタイルを提案しています。現在は200店舗達成へ向け出店を強化しており、商業施設を中心として全国に119店舗展開しております。（2026年2月末時点）
本件に関するお問合わせ先
株式会社AOKI（ORIHICA） 広報担当：竹村・瀬谷
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588 Mail：aokipr@aoki-style.com
関連リンク
ORIHICA公式サイト
https://www.orihica.com/
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』は、この度、繊研新聞社が主催する「第28回ディベロッパーが選んだテナント大賞」において顧客満足度を高める接客サービスを提供しているテナントに贈られる「サービス教育賞」を受賞いたしました。これからもORIHICAは、お客様のニーズを反映した商品の開発や快適にお買い物をしていただける店舗環境の整備などに注力し、「ビジカジ専門店」としてお客様や地域社会からご支持いただける店舗運営に努めてまいります。
■お客様の買い物満足を高める接客サービスにて高評価！ビジカジ専門店のORIHICA
「ORIginal（独創的で）HIgh（高いレベルで）CAtegory（違う切り口で）」という３つのキーワードから命名されたORIHICAは、“Key to the new lifestyle”をコンセプトとし、ファッションにおいて新しいライフスタイルを開く“鍵”となるブランドです。メンズ＆レディースのビジネスからカジュアルまで、幅広いシーンに対応した簡単・便利・経済的なアイテムを自由に「編集=EDIT」して楽しむという、新しいビジカジスタイルを提案しています。現在は200店舗達成へ向け出店を強化しており、商業施設を中心として全国に119店舗展開しております。（2026年2月末時点）
「ディベロッパーが選んだテナント大賞」では過去、2006年度に「プロポーズ賞」、2015年度と2023年度に「敢闘賞」を受賞し、今回は2年ぶり4回目の受賞です。この度受賞いたしました「サービス教育賞」は、顧客満足度を高める接客サービスが全スタッフに行き届いているテナントに贈られる賞です。日頃よりご愛顧いただいているお客様のご支援と関係各所の皆様のご協力に、心より感謝申し上げます。
今後もORIHICAはビジカジ専門店として、皆様にご支持をいただけるよう、さらに魅力ある店舗・商品・サービスのご提供に注力してまいります。
※本プレスリリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。
今後もORIHICAはビジカジ専門店として、皆様にご支持をいただけるよう、さらに魅力ある店舗・商品・サービスのご提供に注力してまいります。
※本プレスリリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社AOKI（ORIHICA） 広報担当：竹村・瀬谷
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588 Mail：aokipr@aoki-style.com
関連リンク
ORIHICA公式サイト
https://www.orihica.com/