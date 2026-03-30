第28回ディベロッパーが選んだテナント大賞　ORIHICAが「サービス教育賞」を受賞！

「ディベロッパーが選んだテナント大賞」では過去、2006年度に「プロポーズ賞」、2015年度と2023年度に「敢闘賞」を受賞し、今回は2年ぶり4回目の受賞です。この度受賞いたしました「サービス教育賞」は、顧客満足度を高める接客サービスが全スタッフに行き届いているテナントに贈られる賞です。日頃よりご愛顧いただいているお客様のご支援と関係各所の皆様のご協力に、心より感謝申し上げます。今後もORIHICAはビジカジ専門店として、皆様にご支持をいただけるよう、さらに魅力ある店舗・商品・サービスのご提供に注力してまいります。※本プレスリリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。