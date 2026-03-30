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令和8年度「第60回 崇城大学 入学式」「第45回 大学院 入学式」 の ご案内
このたび、令和8年度入学式を下記の通り挙行いたしますのでご案内いたします。
新入生代表挨拶では、大学生活への期待や希望を“宣誓”します。また、会場へお越しになれない方向けに、式典の様子をご視聴いただけるよう、YouTubeでのライブ動画配信を案内するほか、ライブ配信会場を設けます。
さまざまな夢を胸に抱いた若者たちが未来への第一歩を踏み出す日の取材を、ぜひお願い申し上げます。
記
■日 時
令和8年4月5日(日) 10：00 開式（開場9：00）
■場 所
崇城大学（池田キャンパス） 体育会館
■式次第
一、開式の辞
一、国歌斉唱
一、入学許可
一、学長式辞
一、理事長祝辞
一、来賓祝辞
一、宣誓（新入生代表挨拶）
一、教職員紹介
一、閉式の辞
◇新入生代表
薬学部 薬学科
井(い) 優月(ゆづき)（文徳高校出身）
◇YouTubeライブ配信
保護者向けライブ配信会場 崇城大学 SoLA3階ホール
崇城大学ホームページトップ「2026年度 新入生のみなさまへ【ご案内】」内のリンクよりご覧ください。
https://www.sojo-u.ac.jp/news/2025/260313_005202.html
▼本件に関する問い合わせ先
崇城大学 広報課
住所：熊本県熊本市西区池田4-22-1
TEL：096-326-3417
メール：koho@ofc.sojo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
新入生代表挨拶では、大学生活への期待や希望を“宣誓”します。また、会場へお越しになれない方向けに、式典の様子をご視聴いただけるよう、YouTubeでのライブ動画配信を案内するほか、ライブ配信会場を設けます。
さまざまな夢を胸に抱いた若者たちが未来への第一歩を踏み出す日の取材を、ぜひお願い申し上げます。
■日 時
令和8年4月5日(日) 10：00 開式（開場9：00）
■場 所
崇城大学（池田キャンパス） 体育会館
■式次第
一、開式の辞
一、国歌斉唱
一、入学許可
一、学長式辞
一、理事長祝辞
一、来賓祝辞
一、宣誓（新入生代表挨拶）
一、教職員紹介
一、閉式の辞
◇新入生代表
薬学部 薬学科
井(い) 優月(ゆづき)（文徳高校出身）
◇YouTubeライブ配信
保護者向けライブ配信会場 崇城大学 SoLA3階ホール
崇城大学ホームページトップ「2026年度 新入生のみなさまへ【ご案内】」内のリンクよりご覧ください。
https://www.sojo-u.ac.jp/news/2025/260313_005202.html
▼本件に関する問い合わせ先
崇城大学 広報課
住所：熊本県熊本市西区池田4-22-1
TEL：096-326-3417
メール：koho@ofc.sojo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/