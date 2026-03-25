春うらら、来たれスシロー。文豪の名を懐いたキャラクターたちが活躍する人気作品『文豪ストレイドッグス』とスシローが初コラボ！キャラクターたちの春の私服姿をイメージした描き下ろしコラボグッズが登場。

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、文豪の名を懐いたキャラクターたちが活躍する人気異能バトルアクション作品『文豪ストレイドッグス』とのコラボを4月1日（水）より、全国のスシローにて実施いたします。

この度、スシローでおすしをお楽しみいただくことはもちろん、おすしと一緒に楽しめるコンテンツを提供したいという想いから、この度、アニメ『文豪ストレイドッグス』との初めてのコラボレーションが実現しました。2026年4月にTVアニメ放送十周年という節目を迎える本作は、異能力を駆使したバトルアクションとさまざまなキャラクターが織りなす物語で多くのファンの皆さまに親しまれております。

今回のコラボレーションのテーマは「春うらら、来たれスシロー」です。春の訪れを感じるテーマに合わせ、『文豪ストレイドッグス』のキャラクターたちの春の私服姿をイメージした描き下ろしデザインも用意しました。

キャラクターをおすしの横に座らせて楽しめるコラボ限定ピック（全12種）付きのメニューを3種類ご用意いたします。「サーモン バジルマヨチーズ炙り」は焼とろサーモンに、チーズとバジルマヨをトッピングして店内でひとつひとつ丁寧に炙った一皿です。チーズとバジルの香りが食欲をそそり、マヨのコクが食べたときの満足感を演出します。「マーラー風赤えび揚げネギ添え」と「マーラー風グリルチキン揚げネギ添え」はふり塩加工で旨みを引き出した赤えびや、ジューシーなグリルチキンに、特製のマーラーソースと揚げネギの風味がマッチして、絶妙なおいしさをお楽しみいただけます。

またキャラクターと一緒にお出かけしたり、日常の様々なシーンで活躍するコラボ限定クリアカード（全7種）付きの「天然インド鮪6貫盛り」や、キャラクターの春の私服姿をデザインしたコラボ限定アクリルスタンド（全3種）付きのソフトドリンクもご用意いたします。

ぜひこの機会に全国のスシローで、TVアニメ放送10周年を迎える『文豪ストレイドッグス』との春ならではのコラボレーションをお楽しみください。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※コラボ限定ピック・クリアカード・アクリルスタンドは、対象商品1点につきランダムで1点ご提供いたします。デザインはお選びいただけません。

※すべての商品は、グッズの手配総数が完売次第終了となります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※画像はイメージです。

コラボ限定ピック付き 対象商品

直火炙り

■商品名：文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き サーモン バジルマヨチーズ炙り

■価 格：税込280円～

■販売期間：2026年4月1日（水）～コラボ限定ピックの手配総数36万枚分が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※通常の「サーモン バジルマヨチーズ炙り」も販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。

※お持ち帰り対象外。

■商品名：文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き マーラー風赤えび揚げネギ添え

■価 格：税込280円～

■販売期間：2026年4月1日（水）～コラボ限定ピックの手配総数31.5万枚分が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※通常の「マーラー風赤えび揚げネギ添え」も販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。

※お持ち帰り対象外。

■商品名：文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き マーラー風グリルチキン揚げネギ添え

■価 格：税込280円～

■販売期間：2026年4月1日（水）～コラボ限定ピックの手配総数27万枚分が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外。

コラボ限定ピック（全12種）イメージ

※コラボ限定ピックはランダム提供です。デザインはお選びいただけません。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※コラボ限定ピックは対象商品1点につき、ランダムで1枚ご提供いたします。

※画像はイメージです。

コラボ限定クリアカード付き 対象商品

■商品名：文豪ストレイドッグスコラボ限定クリアカード付き 天然インド鮪6貫盛り

■価 格：税込1,220円～

■販売期間：2026年4月1日（水）～コラボ限定クリアカードの手配総数16.2万枚分が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※通常の「天然インド鮪6貫盛り」も販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。

※お持ち帰り対象外。

※盛り合わせ内容：大とろ1貫、中とろ2貫、炙り中とろ1貫、漬け赤身1貫、ねぎまぐろ包み1貫

コラボ限定クリアカード付き（全7種）イメージ

背景が透けるクリア仕様。風景と重ねて映える一枚。

※コラボ限定クリアカードはランダム提供です。デザインはお選びいただけません。

抽選で100名さまに文豪ストレイドッグスコラボ限定等身大のぼり7種セットが当たる！

コラボ限定クリアカードの袋に同封されている別紙の二次元コードから抽選キャンペーンサイトにアクセスし、シリアルコードを入力すると抽選で100名さまに文豪ストレイドッグスコラボ限定等身大のぼり7種セットが当たるキャンペーンに参加できます。

■応募期間：2026年4月1日（水）～4月19日（日）23:59

■応募方法：コラボ限定クリアカードの袋に同封されている別紙に記載されている二次元コードから抽選キャンペーンサイトアクセスし、シリアルコードを入力するとその場で抽選結果がわかります。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※コラボ限定クリアカードは対象商品1点につき、ランダムで1枚ご提供いたします。

※画像はイメージです。

コラボ限定アクリルスタンド付き 対象商品

＜対象ドリンク＞

※一部店舗では対象ドリンクが異なる場合があります。

■商品名：文豪ストレイドッグスコラボ限定アクリルスタンド付き ソフトドリンク

■価 格：税込1,400円～

■販売期間：2026年4月1日（水）～コラボ限定アクリルスタンドの手配総数12.6万セット分が完売次第終了。

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、お一人さま複数個のご注文はお控えください。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格をアプリ・HPでご確認いただけます。

※通常の「ソフトドリンク」も販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。

※手配数量は対象商品に付くグッズの総数です。

コラボ限定アクリルスタンド（全3種）イメージ

描き下ろしイラストを使用したデザイン

※コラボ限定アクリルスタンドはランダム提供です。デザインはお選びいただけません。

さらにコラボ限定アクリルスタンドにはスシロー5％OFFクーポンが付いてきます。

ご利用可能期間中に何度でも使えるので、ぜひスシローでお食事をお楽しみください。

■ご利用可能期間：2026年5月7日（木）～5月31日（日）まで

利用可能期間内に同封されている別紙の二次元コードをスマートフォンで読み込み、WEBページに表示されるクーポンの二次元コードをセルフレジに読み込ませてください。

※「お持ち帰りネット注文」「デリバリー」は対象外です。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」ではご利用いただけません。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※コラボ限定アクリルスタンドは対象商品1点につき、ランダムで1セットご提供いたします。

※画像はイメージです。

SNSキャンペーン概要

本キャンペーン開催中にスシロー公式Xアカウントをフォローし、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿（初回は2026年4月1日（水）AM8:00以降に投稿予定）をいいね＆リポストすると抽選で20名さまに、「スシローで使えるお食事券10,000円分」が当たるキャンペーンを実施いたします。

■キャンペーン期間：2026年4月1日（水）～4月19日（日）

■応募方法：

１.スシロー公式Xアカウントをフォロー

２.コラボキャンペーン期間中にスシロー公式Xアカウントから投稿される対象のキャンペーン投稿を

いいね＆リポスト

■賞品・当選人数：「スシローで使えるお食事券10,000円分」×20名さま

『文豪ストレイドッグス』について

中島敦、太宰治、芥川龍之介など実在する文豪の名を懐くキャラクター達が活躍する、異能バトルアクション作品。『ヤングエース』にて2012年から漫画連載が開始され、関連書籍は現在シリーズ累計1,600万部を突破。TVアニメは2016年4月に第1シーズンの放送が開始されて以降、これまでに計5シーズン61話が放送された。2026年4月にTVアニメ放送十周年となることを記念し、2025年以後様々な作品展開を予定している。

アニメ「文豪ストレイドッグス」 公式HP：https://bungosd.com/

アニメ「文豪ストレイドッグス」 公式X：https://x.com/bungosd_anime

「文豪ストレイドッグス」 公式X：https://x.com/bungostraydogs

『スシロー×文豪ストレイドッグス』特設サイトはこちら：

https://www.akindo-sushiro.co.jp/campaign/detail.php?id=4263