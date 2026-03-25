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【金城学院大学】東海農政局との包括連携協定締結式およびパン作り講座を開催
2026年3月12日、本学において東海農政局と金城学院大学との包括連携協定締結式を執り行うとともに、同日に愛知県産の有機野菜を使用したパン作り講座を開催しました。
締結式は金城学院大学にて行われ、東海農政局と本学は、教育・研究活動、施策の推進、人材育成など幅広い分野で連携していくことを確認しました。
今後は、授業や講座、体験学習などを通じて、学生が東海地域の農業や食品産業、食料・農業・農村への理解をより深められるよう、連携を進めてまいります。
また同日、キャンパス内にある調理学実習室では、在学生や地域住民の皆さまを対象に、「地産地消」や「有機野菜」への理解を深めることを目的としたパン作り講座を開催しました。講座では、愛知県産の強力粉「ゆめあかり」や米粉、東海農政局よりご紹介いただいた自然栽培農園「つむぎて農園」（大府市）の有機野菜を使用し、ピザやフォカッチャ、大根と春菊の塩麹スープを作りました。
講座内では、つむぎて農園の農園主から、有機野菜栽培への思いやビジョンについてのお話もいただき、参加者にとって食と農への理解を深める貴重な機会となりました。
本学は、今後も地域や関係機関との連携を通じて、学びの充実と地域社会への貢献に取り組んでまいります。
▼本件に関する問い合わせ先
大学運営推進課
TEL：052-798-0180
メール：d-suisin@kinjo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
締結式は金城学院大学にて行われ、東海農政局と本学は、教育・研究活動、施策の推進、人材育成など幅広い分野で連携していくことを確認しました。
今後は、授業や講座、体験学習などを通じて、学生が東海地域の農業や食品産業、食料・農業・農村への理解をより深められるよう、連携を進めてまいります。
講座内では、つむぎて農園の農園主から、有機野菜栽培への思いやビジョンについてのお話もいただき、参加者にとって食と農への理解を深める貴重な機会となりました。
本学は、今後も地域や関係機関との連携を通じて、学びの充実と地域社会への貢献に取り組んでまいります。
▼本件に関する問い合わせ先
大学運営推進課
TEL：052-798-0180
メール：d-suisin@kinjo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/