【びわ湖大津プリンスホテル】“2”のつく日は20％OFF！滋賀県民が主役の特別企画“02(オオツ)の日”開催！日常のささやかなアニバーサリーに「02の日」でお得なひととき

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

びわ湖大津プリンスホテル(所在地：滋賀県大津市におの浜4-7-7、総支配人：中山 隆之)では、2026年4月2日(木)より、末尾に2が付く日を“02(オオツ)の日”として滋賀県民さま限定のレストラン企画を実施いたします。

本企画は日頃よりご愛顧いただいている滋賀県民の皆さまへ感謝を込めて、ご家族・ご友人との記念日をお得にお過ごしいただきたいという思いから、日付の末尾が“2”となる対象日に、滋賀県在住のお客さま限定でホテル館内レストランを20％引きでご利用いただける内容を企画と、「この日だけメニュー」と題した特別メニューをご用意いたします。ご家族・ご友人とのお食事はもちろん、誕生日や記念日など、日常の中のささやかなアニバーサリーをより気軽にお楽しみいただけます。

当ホテルは、本企画を通じて地域のお客さまに寄り添い、日常の中にある特別な時間をより身近に感じていただくとともに、びわ湖大津エリアの観光促進と地域の賑わい創出に貢献してまいります。

“02(オオツ)の日”県民限定・レストラン20％引き企画概要

【開催日】

2026年4月2日、12日、22日／5月12日、22日／6月2日、12日、22日／7月2日、12日、22日／8月2日、22日／9月2日、12日、22日／10月2日、12日、22日／11月2日、12日、22日／12月2日、12日

2027年1月12日、22日／2月2日、12日、22日／3月2日、12日、22日

【時間】

各レストラン営業に準ずる

【対象レストラン】

フランス料理 ボーセジュール(38F)／レイクビューダイニング ビオナ(37F)／和食 清水(36F)／中国料理 李芳(1F)／ロビーラウンジ ポート ニオ(1F)

【お問合せ】

びわ湖大津プリンスホテル TEL：077-521-1111（代表）

【U RL】

https://www.princehotels.co.jp/otsu/plan/portnio/02day_all2026

「この日だけメニュー」概要

フランス料理 ボーセジュール（38F） 【02の日】Palette & Dessert Lunch

彩り豊かな前菜と多彩な味わいを一度に楽しめるメインディッシュに加え、食後にはパティシエこだわりのスイーツをアフタヌーンティースタイルで提供。びわ湖の絶景とともに、女子会やママ友などのプチ記念日にも最適な優雅なランチタイムを演出します。

【期日】2026年4月2日(木)、6月2日(火)

【料金】１名さま \6,000 Seibu Prince Global Rewards （SEIBU PRINCE CLUB）会員 \5,000

※特別料金のため20%引き適用外

【内容】

パレットオードブル／野菜のポタージュスープ／鮮魚のパイ包み焼きと牛フィレ肉のグリル カフェドパリソース／デザートアソート ～アフタヌーンティースタイル～／コーヒー／パン

ロビーラウンジ ポート ニオ（1F） 【02の日】季節のスコーンと「おいしい紅茶の店」認定店の紅茶セット

【02の日】Palette & Dessert Lunch イメージフランス料理 ボーセジュール(38F) 店内イメージ

外はさっくり、中はふんわりとした季節のスコーンとともに紅茶を楽しむ限定セット。プレーンとストロベリーの2種のスコーンを、クロテッドクリームとジャムでご提供。紅茶はフリーフローでお楽しみいただけます。

【期日】2026年4月22日(水)、5月22日(金)、6月22日(月)

【料金】１名さま \2,200 Seibu Prince Global Rewards (SEIBU PRINCE CLUB) 会員 \2,000

※特別料金のため20%引き適用外

【内容】プレーンスコーン／ストロベリースコーン（季節限定）／クロテッドクリーム／季節のジャム／ベリーアイス／クッキー／カヌレ／紅茶フリーフロー（60分制）

【02の日】季節のスコーンと「おいしい紅茶の店」認定店の紅茶セットロビーラウンジ ポートニオ(1F) 店内イメージ

※上記内容はリリース時点（2026年3月時点）の情報であり変更になる場合もございます。

※開催日は変更になる場合がございます。

※写真は全てイメージです。

※会計時には、滋賀県内在住が確認できる身分証明書のご提示をお願いいたします。

※ポート ニオ(1F)のテイクアウト商品およびトップオブオオツ(38F)のメニューは対象外です。

※料金には、サービス料・消費税が含まれております。

※当社のレストラン、宴会場などにおける食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※営業形態の変更および営業休止となる場合もございます。ご来館の際は、事前に Web サイトにてご確認ください。