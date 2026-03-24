SBペイメントサービス株式会社（以下「当社」）は、2026年3月23日開催の取締役会において、2026年4月1日付の代表取締役および役員の異動について決定しましたので、お知らせします。

1．代表取締役の異動

注：榛葉 淳は、取締役会長として引き続き堀田をサポートするとともに、グループ企業とのシナジー創出および新経営体制への継承を進めます。

2．取締役の異動

注：平田 敏昭は、2026年6月（予定）に開催する第22回定時株主総会の終結をもって任期満了により取締役を退任します。

3．異動の背景

当社は、ソフトバンクグループにおける決済・金融領域の中核企業として、多様な決済手段の提供と事業領域の拡大を通して持続的な成長を遂げてきました。

このたびの経営体制の変更は、さらなる中長期的な企業価値の向上と次世代経営体制の確立・継承を進めるべく行うものです。

今後は、堀田 智宣が代表取締役 社長執行役員 兼 CISOとして、取締役会長 榛葉 淳と共に当社全体の経営をリードします。

4．異動予定日

2026年4月1日





※CEO（Chief Executive Officer）は、最高経営責任者です。

※CISO（Chief Information Security Officer）は、最高情報セキュリティ責任者です。

※COO（Chief Operating Officer）は、最高執行責任者です。

※CSO（Chief Strategy Officer）は、最高戦略責任者です。





【会社概要】

SBペイメントサービス株式会社

※2026年3月現在



