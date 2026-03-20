【金・プラチナの宅配買取に新発想】相場の乱高下をチャンスに変える！預けて“売り時”を待てる「貴金属ストック買取サービス」をリファスタがプレ開始

ラウンジデザイナーズ株式会社

開発背景：宅配買取利用者が抱える「発送後の数日間」という不安を払拭したい

買取専門サイト「リファスタ」 :https://kinkaimasu.jp/

リファスタが創業した2010年当時、金価格は1gあたり3,000円台で推移していました。それから15年以上が経過した今、金価格は30,000円を突破せんとする歴史的な高騰を見せています。創業以来、私たちの宅配買取はお品物が到着した日のレートを適用してまいりました。

しかし、歴史的な高騰を続ける貴金属の現在相場（2026年3月現在）は、1日で数百円～1,000円規模で乱高下する「ハイボラティリティ」な局面が常態化しています。1gあたりの単価が10倍近くになった今、わずかな相場変動が買取価格に与える影響は、かつてないほど大きくなっています。

ラウンジデザイナーズ株式会社 取締役 三ツ井

私たちは東京・池袋の地に根を下ろし、2025年9月には二店舗目となる大阪・心斎橋店をオープンいたしました。対面でお客様の安心を支える実店舗はもちろん、全国から宅配買取を通じてリファスタを信頼し、大切なお品物を託してくださる多くのお客様に支えられてきました。

だからこそ、全国のお客様が抱える、宅配買取特有の「構造上の不安」を解消したい。その思いが今回の新サービスへの発起点です。

「発送した日の相場は高かったのに、到着した日は急落していた」

発送から査定完了までにかかる中1日～2日のタイムラグ。この間に起こる予測不能な相場変動は、これまでお客様が「運」として受け入れるしかない、宅配買取の大きな不便さでもありました。

リファスタはこの「相場運任せ」の状態を打破し、お客様の不安や不便を払拭したいと考えています。全国どこにいてもお客様が主導権を持ち、納得のいくタイミングで売却できる環境を提供するため、本サービスを開発いたしました。

明快な保管手数：売却額からの自動精算で、事前の費用負担なし

本サービスでは、厳重なセキュリティ管理と毎日の価格通知に伴うコストとして、以下の保管料を設定しております。なお、手数料は売却確定時の査定額から差し引く「売却時精算」となります。

【1週間プラン】保管期間：1日～7日以内 保管料：売却額（税込）の 0.5%

【2週間プラン】保管期間：8日～14日以内 保管料：売却額（税込）の 1.0%

※例：100万円の売却額に対し、1週間の保管なら5,000円、2週間の保管なら10,000円の保管料

※2週間（14日間）を経過しても売却の判断に至らなかった場合は、ご返却となります。

■ 『貴金属ストック買取サービス』の仕組み：宅配買取を「預けて待つ」資産運用型へ

本サービスは、お品物がリファスタに到着した後、すぐに売却確定させず、お客様の指示があるまで「最大2週間、相場を見極めながら保管（ストック）」できる新しい買取の形です。

1. 到着日の相場に縛られない「2週間の選択期間」

通常、宅配買取はお品物到着時のレートで価格が固定されます。しかし本サービスでは、到着から最大2週間、リファスタの厳重な金庫室（24時間セコム監視下）にてお品物を大切に保管します。到着日に相場が下がっていたとしても、無理に売却する必要はありません。相場が落ち着くのを待つ、あるいはさらなる高値を狙うといった「選択」が可能になります。

2. 毎朝、お客様専用の「買取価格」を通知

お預かりした金・プラチナ製品の重量に基づき、「今この瞬間に売ったらいくらになるか」という実質的な手取り額を計算します。毎朝10時～12時に、お客様のメール、LINEへ直接お届けしますので、お客様は日々変動する「チャート」を見る必要はありません。届いた通知の金額を見て、プロと同じ目線で「今日の価格なら売りたい」という判断を下すことができます。

3. 「YES」の返信一つで、当日レートによる即日振込

「今日の価格に納得した」と思われた瞬間に、メールやLINEで「YES（売却）」と返信するだけ。当日レートを適用し、即座に売却が確定します。 確定後は、その日中に指定口座へお振り込みいたします。 ※公平性を期すため、売却決定時の当日レートを適用いたします。前日以前のレートへ遡っての適用は受け賜わり兼ねます。

4. 24時間「監視・完全防犯」の金庫室で厳重管理

お預かりしている期間中、大切なお品物は「24時間セキュリティシステムの監視下」の専用金庫にて厳重に保管されます。多重のセキュリティシステムと、入退室管理が徹底された空間で、売却確定の瞬間まで大切に守ります。万が一、2週間の保管期間終了までに売却のご判断に至らなかった場合や、相場状況にご納得いただけない場合等、リファスタ側で勝手に売却を確定させる（自動売却）ことは一切ございませんので、安心してお預けください。

代表取締役：杉 兼太朗のコメント

リファスタが創業した2010年、金の価格は1gあたり3,000円台でした。

あの頃、宅配買取における「発送日と到着日の相場差」は、せいぜい数十円の話だった。

正直に言えば、誰も気にしていなかったし、私も気にしていなかった。

しかし今、金は1gあたり30,000円手前まで望み、1日の値動きが100円から1,000円に達する時代です。 100gの金製品を発送した翌日に相場が500円下がれば、それだけで5万円の損失。 これは「運」で片付けていい話ではありません。

ラウンジデザイナーズ株式会社 代表取締役 杉 兼太朗

僕たちはこの15年間、「到着日のレートで買い取る」という業界の常識を、当たり前のように踏襲してきました。

けれど、相場のステージが完全に変わった今、その常識はお客様にとって不利益を押し付ける構造でしかない。

気づいていながら手を打たないのは、買取業者としての怠慢です。

今回の「貴金属ストック買取サービス」は、この構造的な不公平を正すために作りました。お品物到着後、最大2週間。 毎朝、メールやLINEで届く買取価格を見て、お客様自身が「今日、売る」と決める。 たったそれだけのことですが、これによって宅配買取の主導権は完全にお客様側に移ります。

はっきり申し上げます。 このサービスは、リファスタにとって都合のいい仕組みではありません。 相場が上がれば、私たちはより高い金額で買い取ることになる。 保管中のセキュリティコスト、毎日の価格通知のオペレーション負荷もかかる。 それでもやる理由は単純です。 宅配買取で大切な資産を託してくださるお客様に、「発送したら終わり」ではなく「届いてからが本番」という安心を届けたいからです。

まずは期間限定のプレスタートという形で始めます。 お客様の声を聞き、改善し、正式なサービスとして全国に届ける。 リファスタはこれからも、買取業界の「当たり前」を疑い続けます。

プレスタート実施概要

3月30日ご到着分までの期間限定、リファスタの「ストックサービス」- サービス名： 貴金属ストック買取サービス- 実施期間： 2026年3月20日(金) ～ 3月30日(月) 到着分まで- 対象品目： 金・プラチナ・ジュエリー等の地金製品- 保管費用： 1週間保持 0.5% ／ 2週間保持 1.0%（売却時に精算）- 利用方法： リファスタ公式LINE(https://lin.ee/Ya5d9z)より「専用チケット」を取得し、宅配買取申込時に申告- 公式LINE：https://lin.ee/Ya5d9z （お友だち登録）- 宅配買取：https://kinkaimasu.jp/delivery/（お申込みフォーム）- 宅配買取：https://kinkaimasu.jp/choice/（ご利用の流れ）

買取専門店「リファスタ」

特設キャンペーンページ :https://kinkaimasu.jp/campaign/month/?year=2026&month=03&openExternalBrowser=1&utm_source=LINE

お問合せ先

メールアドレス：rifa@urlounge.co.jp

電話番号：0120-954-679

買取専用サイト：https://kinkaimasu.jp/

東京池袋本店

住所：東京都豊島区東池袋1-25-14 アルファビルディング4F

アクセスマップ：https://kinkaimasu.jp/accessmap/tokyo/

Google Map：https://maps.app.goo.gl/VJXRxFgxBpNzCPsV8

営業時間：10:00～18:00（火曜・日曜 定休日）*2026年3月時点

大阪心斎橋店

住所：大阪府 大阪市 中央区心斎橋筋1丁目4－12 心斎橋日光ビル2F

アクセスマップ：https://kinkaimasu.jp/accessmap/osaka/

Google Map：https://maps.app.goo.gl/CqjtFeGW6FfFVcAfA

営業時間：10:00～18:00（水曜日 定休日）*2026年3月時点

運営会社ラウンジデザイナーズ株式会社

- 2010年(平成22年)2月9日 設立- 代表代表取締役 杉 兼太朗- 法人番号 5013301028596- 古物営業許可番号 東京都公安委員会第305501007069号- 所属団体(正会員)一般社団法人日本ジュエリー協会- 日本流通自主管理協会(AACD)- サービス産業生産性協議会(SPRING)- 事業内容古物営業における小売業（装身具全般）- 特別国際種事業者番号第05304- ウェブサイト https://urlounge.co.jp/