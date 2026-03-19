パナソニック オートモーティブシステムズのIn-Vehicle Infotainmentがトヨタ自動車株式会社の新型「RAV4」に採用











本製品は、SDV化を支える次世代IVIプラットフォームです。SDV化に不可欠なOTA（Over The Air）アップデートを可能にする新開発のIVIソフトウェアを搭載し、マルチメディアだけでなくADASの機能アップデートにも対応しています。さらに、車両連携や音声認識強化などの先進UXとADAS連携による録画機能で快適性と安全性を向上。加えて、最大12.9インチの大型・高精細ディスプレイと一体型設計により、操作性とデザイン性を両立しています。本製品の開発にあたり、当社はトヨタで初めて採用されたソフトウェアプラットフォーム「Arene」と連携するIVIソフトウェア開発のため、大規模な開発体制を構築しました。トヨタとのパートナーシップを強化しながら、共同開発を行っています。これにより、トヨタの車両SDV化に向けた次世代車両のソフトウェア基盤構築に貢献しています。