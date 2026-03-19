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パナソニック オートモーティブシステムズのIn-Vehicle Infotainmentがトヨタ自動車株式会社の新型「RAV4」に採用
パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社（代表取締役社長：永易正吏、本社：神奈川県横浜市）のIn-Vehicle Infotainment（以下IVI）が、トヨタ自動車株式会社（以下、トヨタ）の新型「RAV4」（2026年2月北米向けから順次発売）に採用されました。本製品は、日本を除く北米・欧州を含む170か国以上に展開予定です。
【製品の特長】
１．新開発のIVIソフトウェアでSDV化に向けた多様なアップデートが可能に
新開発のIVIソフトウェアは、RAV4に初採用されたソフトウェアプラットフォーム「Arene」と連携し、その機能を引き出します。これにより、本製品はSDV化に欠かせないOTAアップデートのハブとして機能し、マルチメディアだけでなく、IVIと連携するADASのアップデートも可能になります。
２．先進UXとADAS連携で快適性・安全性を強化
本製品は、Apple Wireless CarPlayやAndroid Auto Wirelessによるスマートフォン連携、デジタルラジオ※やBluetoothオーディオ対応、スマートフォンやクラウドとの連携を活かした音声UIやユーザー認証などの従来機能を継承しながら、さらなる進化を遂げています。カスタマイズ可能なホーム画面によるパーソナライズ機能に加え、エアコン操作などの車両連携やクラウドナビ、さらに音声認識の応答速度と理解精度を高め、快適性を向上しています。さらに、ADASとの連携によるカメラ録画機能で安全性も強化しています。
※HD Radio、SXM、DAB
３．大型・高精細ディスプレイと一体型設計による商品力向上
最大12.9インチ※の大型高精細ディスプレイを採用し、ナビゲーション・エアコン操作などを一体化。液晶ボンディング技術や省スペース設計により、見栄え性と操作性を両立。高品質なデザインと軽量化・省電力化を実現しています。
パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社について
パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社は、日本を本社とし、海外8ヵ国に傘下子会社を有するグローバル企業です。Tier１として、国内外の自動車メーカーに、インフォテインメントシステムをはじめとするパナソニックならではの先進技術を提供し、快適で安心・安全なクルマづくりに貢献しています。企業ビジョンに、世界一の「移ごこちデザイン」カンパニーを掲げ、人に寄り添う技術で世界のお客様のご期待にお応えします。
なお当社は、2027年4月1日より社名を「モビテラ株式会社」に変更いたします。 https://automotive.panasonic.com/
本製品は、SDV化を支える次世代IVIプラットフォームです。SDV化に不可欠なOTA（Over The Air）アップデートを可能にする新開発のIVIソフトウェアを搭載し、マルチメディアだけでなくADASの機能アップデートにも対応しています。さらに、車両連携や音声認識強化などの先進UXとADAS連携による録画機能で快適性と安全性を向上。加えて、最大12.9インチの大型・高精細ディスプレイと一体型設計により、操作性とデザイン性を両立しています。本製品の開発にあたり、当社はトヨタで初めて採用されたソフトウェアプラットフォーム「Arene」と連携するIVIソフトウェア開発のため、大規模な開発体制を構築しました。トヨタとのパートナーシップを強化しながら、共同開発を行っています。これにより、トヨタの車両SDV化に向けた次世代車両のソフトウェア基盤構築に貢献しています。
【製品の特長】
１．新開発のIVIソフトウェアでSDV化に向けた多様なアップデートが可能に
新開発のIVIソフトウェアは、RAV4に初採用されたソフトウェアプラットフォーム「Arene」と連携し、その機能を引き出します。これにより、本製品はSDV化に欠かせないOTAアップデートのハブとして機能し、マルチメディアだけでなく、IVIと連携するADASのアップデートも可能になります。
２．先進UXとADAS連携で快適性・安全性を強化
本製品は、Apple Wireless CarPlayやAndroid Auto Wirelessによるスマートフォン連携、デジタルラジオ※やBluetoothオーディオ対応、スマートフォンやクラウドとの連携を活かした音声UIやユーザー認証などの従来機能を継承しながら、さらなる進化を遂げています。カスタマイズ可能なホーム画面によるパーソナライズ機能に加え、エアコン操作などの車両連携やクラウドナビ、さらに音声認識の応答速度と理解精度を高め、快適性を向上しています。さらに、ADASとの連携によるカメラ録画機能で安全性も強化しています。
※HD Radio、SXM、DAB
３．大型・高精細ディスプレイと一体型設計による商品力向上
最大12.9インチ※の大型高精細ディスプレイを採用し、ナビゲーション・エアコン操作などを一体化。液晶ボンディング技術や省スペース設計により、見栄え性と操作性を両立。高品質なデザインと軽量化・省電力化を実現しています。
※オプションとして12.9インチ & 10.5インチが選択可能
パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社について
パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社は、日本を本社とし、海外8ヵ国に傘下子会社を有するグローバル企業です。Tier１として、国内外の自動車メーカーに、インフォテインメントシステムをはじめとするパナソニックならではの先進技術を提供し、快適で安心・安全なクルマづくりに貢献しています。企業ビジョンに、世界一の「移ごこちデザイン」カンパニーを掲げ、人に寄り添う技術で世界のお客様のご期待にお応えします。
なお当社は、2027年4月1日より社名を「モビテラ株式会社」に変更いたします。 https://automotive.panasonic.com/