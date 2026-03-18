国際協力機構(ＪＩＣＡ)は、現地の人々と共に生活しながら活動するという理念の下、JICA海外協力隊を派遣しています。これまで千葉県からは累計2,5１２名（2026年１月末時点）の協力隊員が世界中に派遣されてきました。今回新たに、千葉県出身および千葉県在住の協力隊員がそれぞれの派遣国に派遣されます。彼らは出発に先立ち、期待や不安が入り混じったそれぞれの思い、決意を胸に千葉県および市町村で表敬訪問を行います。



千葉県及び市町村の表敬訪問および派遣予定者等への個別取材を是非ご検討ください。隊員が国際協力を志した理由や、現地でどのような活動をするのか、生の声をお届けいたします。



本件に関するお問合わせ先



JICA東京 市民参加協力第一課 ボランティア担当 tictpp1@jica.go.jp

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