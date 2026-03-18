【デクセリアルズ】6年連続で「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定

デクセリアルズ株式会社（本社：栃木県下野市、代表取締役社長：新家 由久、以下、当社）は、経済産業省と日本健康会議※1が共同で実施する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されましたので、お知らせします。2021年以降6年連続で認定されています。











「健康経営優良法人認定制度」とは、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。

以 上

＜会社概要＞当社は、スマートフォンやノートパソコンをはじめとするエレクトロニクス機器、電装化が進む自動車に欠かせない電子部品、接合材料や光学材料など機能性材料の開発・製造・販売を手掛けています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（https://www.dexerials.jp/profile/vision.html）としてかかげています。会社名：デクセリアルズ株式会社本社：栃木県下野市下坪山1724代表者：代表取締役社長 新家 由久設立： 2012年6月20日公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/本件に関するお問合わせ先デクセリアルズ株式会社 経営戦略本部 広報・IR部 広報課 平居・冨岡TEL：03-3538-1230（代表） E-mail：press@dexerials.com関連リンク公式ウェブサイトhttps://www.dexerials.jp/