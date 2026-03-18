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PwCビジネスアシュアランス、1年以内に対応準備可能な「新リース基準スピード導入キット」提供開始
2026年3月18日
PwCビジネスアシュアランス合同会社
PwCビジネスアシュアランス合同会社
PwCビジネスアシュアランス、1年以内に対応準備可能な
「新リース基準スピード導入キット」提供開始
「新リース基準スピード導入キット」提供開始
PwCビジネスアシュアランス合同会社（代表執行役：山口 健志、以下「PwCビジネスアシュアランス」）は、PwC Japan有限責任監査法人（代表執行役：久保田 正崇、以下「PwC Japan監査法人」）の専門家が企業の新リース基準適用支援で蓄積した知見をもとに構築した「新リース基準スピード導入キット」の提供を3月31日より開始します。本キットにより、複雑な新リース基準対応を1年以内で準備することが可能です。
こうした声にお応えするため、PwC Japan監査法人の専門家が新リース基準適用支援で蓄積した成果物や知見を標準化し、従来のアドバイザリーサービスに比べてコストを大きく抑えた形で、一式のキットとして提供することにしました。本キットにより、限られたリソースの中でも、基準適用に向けた対応を効率的に進めることが可能となります。
※サービスページはこちら https://www.pwc.com/jp/ja/services/assurance/financial-reporting/early-adoption-of-the-new-lease-accounting-standard.html
3月決算会社においても、新リース基準スピード導入キットを活用することで、以下のとおり1年以内で対応準備が可能となります。
新リース基準を理解しよう：キックオフ資料
形式リース取引を把握しよう：リース管理台帳
実質リース取引を洗い出そう：実質リース検討ツール
少額リース・短期リースを特定しよう：リース管理台帳
リース期間を検討しよう：リース期間検討ツール （ここまで6カ月以内）
割引率を検討しよう：割引率検討ツール
影響額を試算しよう：リース管理台帳
その他論点を検討しよう：新旧基準差異リスト／論点別FAQ／会計方針・経過措置サマリー （ここまで9カ月以内）
開示案を作成しよう：注記スケルトン／表示・開示チェックリスト
業務プロセスを構築しよう：リース仕訳作成ツール／業務記述書・フローチャート
完 適用準備完了（ここまで12カ月以内）
新リース基準スピード導入キットのイメージ例
新旧基準差異リスト_差異一覧表：検討結果をデフォルトで記載。パターンの選択・加筆修正だけで完成
新旧基準差異リスト_FAQ：実務上の整理例や根拠条文を示して回答
実質リース検討ツール_実質リース識別チェックリスト：「看板や倉庫」等の典型論点に関してリースに該当するケースと該当しないケースを例示
リース管理台帳：情報入力から仕訳、注記作成まで自動連係
PwCビジネスアシュアランスは、これまで十分な対応ができていなかった企業にも、キットという形で新リース基準への対応法を展開することで、社会全体における会計基準変更への円滑な対応に貢献し、PwCのPurpose（存在意義）である「社会における信頼を構築し、重要な課題を解決する」の実現を目指します。
以上
PwCビジネスアシュアランス合同会社について：https://www.pwc.com/jp/business-assurance
PwCビジネスアシュアランス合同会社は、PwCが世界で培ったアシュアランスに関する知識や経験を活用し、会計監査の枠組みを超えて、クライアントのビジネスモデルに適応したサービスを開発・提供することによって、クライアント価値（企業価値やブランド価値など）の維持・向上や改善に貢献することをミッションとして掲げています。
PwC Japanグループについて：https://www.pwc.com/jp
PwC Japanグループは、日本におけるPwCグローバルネットワークのメンバーファームおよびそれらの関連会社の総称です。各法人は独立した別法人として事業を行っています。
複雑化・多様化する企業の経営課題に対し、PwC Japanグループでは、監査およびブローダーアシュアランスサービス、コンサルティング、ディールアドバイザリー、税務、そして法務における卓越した専門性を結集し、それらを有機的に協働させる体制を整えています。また、公認会計士、税理士、弁護士、その他専門スタッフ約13,500人を擁するプロフェッショナル・サービス・ネットワークとして、クライアントニーズにより的確に対応したサービスの提供に努めています。
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