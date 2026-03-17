【銀座 蔦屋書店】若手アーティストたちによるグループ展「Futurama vol.2」を3月21日（土）より開催。独自の視点で現代の断片を描き出す。

【銀座 蔦屋書店】若手アーティストたちによるグループ展「Futurama vol.2」を3月21日（土）より開催。独自の視点で現代の断片を描き出す。