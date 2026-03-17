愛犬家の約半数が外出時に「車移動」を利用 (※1) ISOFIX(アイソフィックス)でキャリーを簡単に取り付けられる新アクセサリー 2026年4月上旬 新発売

当社の調査によると、愛犬家の約半数が移動手段に「車」を利用しています(※1)。本製品は、自動車のISOFIX取付金具にコネクターを挿し込み、受台の凹凸に合わせてキャリーを装着するだけで、車内に簡単かつ確実に取り付けられるオプション品です。従来品は、ISOFIX取付金具と付属のベルトを用いてキャリー全体を包むように固定していましたが、装着工程を大幅に削減したことで、カートから車へのよりスムーズな載せ替えを実現しました。対応機種であるペットカート『ミリミリ キャリー』は、ペットを乗せるキャリー部単体でも使用でき、ペットと飼い主の移動手段の選択肢を広げます。すでに展開している自転車用アクセサリー『サイクルリンク』と組み合わせれば、「徒歩・自転車・車・電車」と、シーンに応じた使い分けが可能です。日常のお出かけから通院、旅行まで幅広い場面に対応し、ペットとご家族の利便性と行動範囲を広げる、新アクセサリーです。(※1)2024年5月コンビ調べ(WEB調査、n=1,356)【製品詳細】