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愛犬家の約半数が外出時に「車移動」を利用 (※1) ISOFIX(アイソフィックス)でキャリーを簡単に取り付けられる新アクセサリー 2026年4月上旬 新発売
赤ちゃん用品の製造及び販売等を行うコンビ株式会社(本社:東京都台東区、代表取締役社長:松浦康詞)は、ペットのためのブランド「compet(コムペット)」から、ペットカート(ミリミリ キャリー)のキャリー部を車のシートへ簡単に取り付けられる新アクセサリー『コムペット カーリンク アイソフィックス』を、2026年4月上旬より、全国のペットショップなどで発売します。
当社の調査によると、愛犬家の約半数が移動手段に「車」を利用しています(※1)。
本製品は、自動車のISOFIX取付金具にコネクターを挿し込み、受台の凹凸に合わせてキャリーを装着するだけで、車内に簡単かつ確実に取り付けられるオプション品です。
従来品は、ISOFIX取付金具と付属のベルトを用いてキャリー全体を包むように固定していましたが、装着工程を大幅に削減したことで、カートから車へのよりスムーズな載せ替えを実現しました。
対応機種であるペットカート『ミリミリ キャリー』は、ペットを乗せるキャリー部単体でも使用でき、ペットと飼い主の移動手段の選択肢を広げます。すでに展開している自転車用アクセサリー『サイクルリンク』と組み合わせれば、「徒歩・自転車・車・電車」と、シーンに応じた使い分けが可能です。
日常のお出かけから通院、旅行まで幅広い場面に対応し、ペットとご家族の利便性と行動範囲を広げる、新アクセサリーです。
(※1)2024年5月コンビ調べ(WEB調査、n=1,356)
【製品詳細】
取付イメージ
https://digitalpr.jp/table_img/2002/130347/130347_web_1.png
※ミリミリ キャリー・ミリミリ キャリー ユニットを車のシートに載せる際には、車のシートから傷を守るため、本製品をご使用ください。
※本製品はペットとの車移動を快適にするためのものであり、ペットを事故から守るものではありません。
※本製品を長期間車に装着したままにすると、熱と圧力により、車のシートに受台カバーの色素が移る可能性がございます。特に、シートの素材が本革・合皮シートの場合は、車のシートと本製品の間に薄い生地を挟んでご使用ください。
さらに詳しい製品の情報はコチラ▶https://compet.jp/products/opt/car_link_isofix.html
製品に関するお問い合わせ：コンシューマープラザ TEL：048‐797‐1004
本件に関するお問合わせ先
コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山
TEL：03-5828-7607
Mail：pr@combi.co.jp
関連リンク
製品ページ
https://compet.jp/products/opt/car_link_isofix.html
当社の調査によると、愛犬家の約半数が移動手段に「車」を利用しています(※1)。
従来品は、ISOFIX取付金具と付属のベルトを用いてキャリー全体を包むように固定していましたが、装着工程を大幅に削減したことで、カートから車へのよりスムーズな載せ替えを実現しました。
対応機種であるペットカート『ミリミリ キャリー』は、ペットを乗せるキャリー部単体でも使用でき、ペットと飼い主の移動手段の選択肢を広げます。すでに展開している自転車用アクセサリー『サイクルリンク』と組み合わせれば、「徒歩・自転車・車・電車」と、シーンに応じた使い分けが可能です。
日常のお出かけから通院、旅行まで幅広い場面に対応し、ペットとご家族の利便性と行動範囲を広げる、新アクセサリーです。
(※1)2024年5月コンビ調べ(WEB調査、n=1,356)
【製品詳細】
取付イメージ
https://digitalpr.jp/table_img/2002/130347/130347_web_1.png
※ミリミリ キャリー・ミリミリ キャリー ユニットを車のシートに載せる際には、車のシートから傷を守るため、本製品をご使用ください。
※本製品はペットとの車移動を快適にするためのものであり、ペットを事故から守るものではありません。
※本製品を長期間車に装着したままにすると、熱と圧力により、車のシートに受台カバーの色素が移る可能性がございます。特に、シートの素材が本革・合皮シートの場合は、車のシートと本製品の間に薄い生地を挟んでご使用ください。
さらに詳しい製品の情報はコチラ▶https://compet.jp/products/opt/car_link_isofix.html
製品に関するお問い合わせ：コンシューマープラザ TEL：048‐797‐1004
本件に関するお問合わせ先
コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山
TEL：03-5828-7607
Mail：pr@combi.co.jp
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