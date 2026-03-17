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澄みわたる清涼感、檸檬香る爽快な麦茶「檸檬麦茶ティーバッグ」を、3月30日（月）に新発売
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、檸檬の爽やかな香りと麦茶の飲みやすさを掛け合わせた「檸檬麦茶ティーバッグ」を、3月30日（月）に新発売します。
近年、気温の上昇や長期化する暑さが進む日本において、日常的な水分補給ニーズはますます高まっています。なかでも、檸檬の爽やかさとすっきりとした飲み心地の麦茶を組み合わせた「檸檬×麦茶」の味わいは、暑い季節に求められる清涼感と飲みやすさを兼ね備えており注目されています(※１)。
「檸檬麦茶ティーバッグ」は、檸檬香る爽快な味わいが特長の麦茶ティーバッグです。香料不使用で、檸檬の風味（※2）が感じられる、すっきりとした後味に仕上げました。カフェインゼロのため、年齢や飲用シーンを問わず小さなお子様でも安心してお楽しみいただけます。
また、500ml抽出設計により、マイボトルでの飲用にも適しており、日常の持ち運びや外出先での水分補給にも好適です。暑い日にはグラスに氷を入れて飲用するなど、季節や気分に合わせておいしく楽しめます。
当社は、本製品の発売を通じて多様化する嗜好や飲用シーンに対応するとともに、麦茶カテゴリーにおける新たな価値提案を行ってまいります。
（※1）伊藤園調べ
（※2）レモンピール・レモンマートル入り
≪製品概要≫
製品名：檸檬麦茶ティーバッグ
名称：麦茶（レモンピール・レモンマートル入り麦茶ティーバッグ）
内容量：70ｇ（20袋）
希望小売価格 税込（税別）：561円（520円）
発売日：3月30日（月）
販売地域：全国
近年、気温の上昇や長期化する暑さが進む日本において、日常的な水分補給ニーズはますます高まっています。なかでも、檸檬の爽やかさとすっきりとした飲み心地の麦茶を組み合わせた「檸檬×麦茶」の味わいは、暑い季節に求められる清涼感と飲みやすさを兼ね備えており注目されています(※１)。
また、500ml抽出設計により、マイボトルでの飲用にも適しており、日常の持ち運びや外出先での水分補給にも好適です。暑い日にはグラスに氷を入れて飲用するなど、季節や気分に合わせておいしく楽しめます。
当社は、本製品の発売を通じて多様化する嗜好や飲用シーンに対応するとともに、麦茶カテゴリーにおける新たな価値提案を行ってまいります。
（※1）伊藤園調べ
（※2）レモンピール・レモンマートル入り
≪製品概要≫
製品名：檸檬麦茶ティーバッグ
名称：麦茶（レモンピール・レモンマートル入り麦茶ティーバッグ）
内容量：70ｇ（20袋）
希望小売価格 税込（税別）：561円（520円）
発売日：3月30日（月）
販売地域：全国