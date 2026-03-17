株式会社graftoがシードラウンドで1億円の資金調達を実施。韓国トレンドメディア「mylo magazine」が急成長

株式会社grafto

韓国をメインとしたアジアのトレンドカルチャーを発信する「mylo magazine」を運営する株式会社grafto（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木 真彩、以下「grafto」）は、mint、ANRI、その他エンジェル投資家を引受先とした第三者割当増資により、シードラウンドで総額1億円の資金調達を実施したことをお知らせいたします。

■ 「mylo magazine」について

"韓国で今流行っているものが知れる"をテーマにgraftoが運営しているメディア「mylo magazine」は2025年の夏頃よりエンゲージメント/フォロワー共に急成長を遂げており、現在月間閲覧数3000万、月間フォロワー増加数も1万人を超え、各SNSの合計フォロワー数は1年間で7万人を突破いたしました。

☆ mylo magazine Instagram

https://www.instagram.com/mylo.magazine/

☆ mylo magazine X

https://x.com/mylo_magazine

■ 韓国を中心に大流行している「.zip」形式のメディアを日本で展開

まとめファイル形式の「.zip」から由来したまとめメディアの形式を、現在のSNSのトレンドに合わせたトンマナと編集力を活かして展開。個人の情報発信とは差別化されたデザイン・編集力・情報量・スピード感で多くの方に支持されるメディアへと成長を遂げています。

■ 広告をかけず圧倒的なエンゲージメントを獲得mylo magazine の実際の投稿のエンゲージメント例

mylo magazineの2月での平均いいね数は7,000を上回り、非常に高いエンゲージメントとなっております。その中でも特徴としてフォロワーのエンゲージメント率が30%と非常に高く、熱量の高いフォロワーが多いことを示しております。

■ 大手化粧品メーカーやアパレルとのタイアップの実施mylo magazineで実施したタイアップ事例の一部

日本国内だけでなく韓国にも常駐チームがあるため、韓国での取材も可能となっております。タイアップのお問い合わせは各種SNSのDM、またはメールアドレスからお問い合わせください。

☆ 問い合わせメールアドレス：info@grafto.jp

■ なぜ今改めて「メディア」に注力するのか

「アジアのトレンド丸わかり」をテーマに、おでかけや情報収集・保存にも便利なサービスをローンチ予定

graftoは本年、全力でmylo magazineのメディアとしての成長にコミットしていきます。

様々なSNSの広がりにより個人の情報発信力が強まりました。圧倒的に早く良い情報に辿り着けるようになったことは明らかですが、一つのプラットフォームで複数のアカウントを持つ傾向が高く、一人が持つアカウント数は増え「後から見返したいと思ったけれど、何で保存したかわからなくなる」などの課題も生まれていると感じています。

また、熱量のあるテーマにおいてはSNSの機能のみでの情報収集では不便な点や、より深いコミュニティへのニーズを感じております。

graftoは、韓国を主としたアジアのトレンドカルチャー領域において、圧倒的な編集力とユーザー理解をもとに、SNSのみでのメディアに留まらず、今後ウェブやアプリにてメディアプロダクトを展開していく予定です。

■ メディア運用やマーケティングの知見を活かした企業支援も実施

詳細やご依頼のお問い合わせはホームページをご覧の上、問い合わせフォームよりお願いいたします。

昨年よりクライアントワークを実行するチームを立ち上げ、ECサイトの立ち上げや新規ブランドの立ち上げ、SNSマーケティングの支援など幅広くご依頼をいただいております。SNS運用や新規ブランド立ち上げ、Web/Appの開発経験が豊富な専門スキルを持つメンバーで、企業様のご要望に合わせた各種支援サービスをご用意しております。

要件定義からマーケティング・デザイン・開発まで一気通貫して実行できるのが最大の強みです。ご興味がある方はHPよりお問い合わせください。

■ 代表取締役の紹介

☆ 代表から一言

代表の鈴木です。この度の資金調達を経て、今までステルスで運営していたmylo magazineをオープンにしていくことを決めました。私自身、今まで長期に渡り取り組んできたメディア運営の知見をオールインし、一切の妥協なくプロダクトを作りたいと思います。mylo magazineを単なるメディアではなく、より多くのユーザーに愛されるプロダクトへと昇華できるよう、今後の成長に全力コミットするつもりです。

メディアやブランドの立ち上げを数多く経験し、今回の起業で何で勝負をするかは非常に悩みましたが、原点に立ち返り「自分の負けない強みは何か」を熟考した時、「メディアプロダクトで突き抜け、トレンド領域をやり切る」というのが自分の強みが一番活かせるテーマだと考えています。それが自分の一番やりたい事でもあります。この領域では誰にも負けないという強い気持ちで頑張りますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。

これからのmyloの展開をみなさんどうぞ楽しみにしていてください！

☆ 代表略歴

中央大学卒。大学在学中に株式会社Trippieceでインターンを行い、 旅行メディア「RETRIP」の新規立ち上げからグロースを行う。大学4年時に 株式会社DeNA Eコマース部門での新規事業立ち上げのインターンを行い、 卒業後に株式会社PATRA取締役COOに就任。ECプラットフォーム 「PATRA market」の運営とD2Cブランド「mellowneon」 「mytwilight」「UNDERTHEROSE」等、社内で運営する全てのブランドの立ち上げやSNSマーケティングの統括を行う(3ブランド全て売却済)。2023年4月に取締役を退任。

退任後は個人事業主として1年間新規ブランドの立ち上げ支援やコンサル業務を行い、2023年11月 株式会社graftoを創業。韓国と日本に関わるトレンドの知識やブランド運営の知識を活かした事業やコンサルティング業務を展開。2025年1月に韓国情報メディア「mylo magazine」開始。

■ 株式会社grafto 株主一覧

・mint

・ANRI

・スタートアップ投資家 有安 伸宏

・トリコ株式会社 代表取締役社長 花房 香那

・株式会社SODA 取締役CFO 寺谷 祐樹

・エンジェル投資家 松浦 想

■ 会社概要

・株式会社grafto

・所在地：東京都渋谷区猿楽町9-5 110号

・HP：https://grafto.jp/

・代表取締役 鈴木 真彩

・お問い合わせ先メールアドレス：info@grafto.jp