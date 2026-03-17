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札幌月寒に北海道初上陸のスポーツデポフラッグシップストアと併設のアルペンアウトドアーズが3月19日（木）から道内最大級の品揃えでグランドオープンセール開催
〜北海道内のスポーツデポ・アルペン・アルペンアウトドアーズ全店で協賛セールを同時開催！〜
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、2026年3月19日(木)から3月30日(月)までの12日間、「スポーツデポフラッグシップストア札幌月寒店」と「アルペンアウトドアーズ札幌月寒店」のグランドオープンセールを核に、北海道内のスポーツデポ・アルペン・アルペンアウトドアーズ全店で協賛セールを同時開催いたします。
【グランドオープンセール情報】
＜セール期間＞
・3月19日(木)〜3月30日(月)
＜開催店舗＞
・スポーツデポフラッグシップストア札幌月寒店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7679
・アルペンアウトドアーズ札幌月寒店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7679_o
＜企画＞
店内商品お買上の方、アルペンポイント15％還元！
※アルペングループメンバーズは当日入会可能・年会費無料となっております。
※一部ブランド・商品に対象外がございます。
＜数量限定日替奉仕品＞
3月19日(木)〜3月22日(日)の4日間、ランニングシューズ・スニーカー・スポーツウェア・アウトドアウェア・サッカー・バスケットボール・野球・テニス・バドミントン用品など60種類以上の日替奉仕品を販売いたします！
＜デジタルチラシ＞ ※公開は3月18日（水）となります。
https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20260318_tsukisamu/
＜店舗情報＞
住所：北海道札幌市豊平区月寒中央通２丁目１−１
営業時間：10：00〜21：00
オープン日：2026年3月19日(木)
【オープン協賛セール情報】
＜セール期間＞
3月19日(木)〜3月30日(月)
＜開催店舗＞
・スポーツデポ北見店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7635
・スポーツデポ旭川永山店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7607
・スポーツデポ岩見沢店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7548
・スポーツデポ宮の沢店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7586
・スポーツデポ光星店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7552
・スポーツデポ厚別東店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7615
・スポーツデポ釧路店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7505
・スポーツデポ大曲店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7524
・スポーツデポ帯広店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7623
・スポーツデポ函館梁川店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=0628
・アルペン小樽店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=0641
・アルペン千歳店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=0619
・アルペンアウトドアーズフラッグシップストア札幌発寒店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=0674
・アルペンアウトドアーズエッセンシャルストア旭川永山店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7607_e
＜企画＞
店内商品お買上の方、アルペンポイント15％還元！
※アルペングループメンバーズは当日入会可能・年会費無料となっております。
※一部ブランド・商品に対象外がございます。
＜期間限定奉仕品＞
3月19日(木)〜3月30日(月)の期間中、スポーツデポ・アルペンでは、ジャージ上下セットやスポーツシューズを豊富に取りそろえ、北海道の学生生活を全力でバックアップする「新入学・新学期 応援セール」を開催します。アルペンアウトドアーズでも最新のアウトドアギアが揃う期間限定セールを開催します 。
＜オープン協賛セール/デジタルチラシ＞ ※公開は3月19日（木）となります。
・スポーツデポ・アルペン
https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20260319_hokkaido
・アルペンアウトドアーズ
https://store.alpen-group.jp/outdoors/overview/special/flyer/20260319_nh/
■北海道マラソン2026の出走権が抽選で10名様に当たる！
・対象者：全国のスポーツデポ、アルペン店舗にて店内商品3,000円(税込)以上ご購入いただいた方
・応募期間：3月19日(木)〜4月19日(日)
※詳細は下記URLよりご確認ください。
https://www.alpen-group.jp/store/event_reserve/hokkaidomarathon2026_sportsdepocampaign
■株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
【グランドオープンセール情報】
＜セール期間＞
・3月19日(木)〜3月30日(月)
＜開催店舗＞
・スポーツデポフラッグシップストア札幌月寒店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7679
・アルペンアウトドアーズ札幌月寒店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7679_o
＜企画＞
店内商品お買上の方、アルペンポイント15％還元！
※アルペングループメンバーズは当日入会可能・年会費無料となっております。
※一部ブランド・商品に対象外がございます。
＜数量限定日替奉仕品＞
3月19日(木)〜3月22日(日)の4日間、ランニングシューズ・スニーカー・スポーツウェア・アウトドアウェア・サッカー・バスケットボール・野球・テニス・バドミントン用品など60種類以上の日替奉仕品を販売いたします！
＜デジタルチラシ＞ ※公開は3月18日（水）となります。
https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20260318_tsukisamu/
＜店舗情報＞
住所：北海道札幌市豊平区月寒中央通２丁目１−１
営業時間：10：00〜21：00
オープン日：2026年3月19日(木)
【オープン協賛セール情報】
＜セール期間＞
3月19日(木)〜3月30日(月)
＜開催店舗＞
・スポーツデポ北見店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7635
・スポーツデポ旭川永山店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7607
・スポーツデポ岩見沢店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7548
・スポーツデポ宮の沢店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7586
・スポーツデポ光星店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7552
・スポーツデポ厚別東店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7615
・スポーツデポ釧路店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7505
・スポーツデポ大曲店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7524
・スポーツデポ帯広店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7623
・スポーツデポ函館梁川店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=0628
・アルペン小樽店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=0641
・アルペン千歳店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=0619
・アルペンアウトドアーズフラッグシップストア札幌発寒店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=0674
・アルペンアウトドアーズエッセンシャルストア旭川永山店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7607_e
＜企画＞
店内商品お買上の方、アルペンポイント15％還元！
※アルペングループメンバーズは当日入会可能・年会費無料となっております。
※一部ブランド・商品に対象外がございます。
＜期間限定奉仕品＞
3月19日(木)〜3月30日(月)の期間中、スポーツデポ・アルペンでは、ジャージ上下セットやスポーツシューズを豊富に取りそろえ、北海道の学生生活を全力でバックアップする「新入学・新学期 応援セール」を開催します。アルペンアウトドアーズでも最新のアウトドアギアが揃う期間限定セールを開催します 。
＜オープン協賛セール/デジタルチラシ＞ ※公開は3月19日（木）となります。
・スポーツデポ・アルペン
https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20260319_hokkaido
・アルペンアウトドアーズ
https://store.alpen-group.jp/outdoors/overview/special/flyer/20260319_nh/
■北海道マラソン2026の出走権が抽選で10名様に当たる！
・対象者：全国のスポーツデポ、アルペン店舗にて店内商品3,000円(税込)以上ご購入いただいた方
・応募期間：3月19日(木)〜4月19日(日)
※詳細は下記URLよりご確認ください。
https://www.alpen-group.jp/store/event_reserve/hokkaidomarathon2026_sportsdepocampaign
■株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/