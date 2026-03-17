札幌月寒に北海道初上陸のスポーツデポフラッグシップストアと併設のアルペンアウトドアーズが3月19日（木）から道内最大級の品揃えでグランドオープンセール開催

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〜北海道内のスポーツデポ・アルペン・アルペンアウトドアーズ全店で協賛セールを同時開催！〜





スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、2026年3月19日(木)から3月30日(月)までの12日間、「スポーツデポフラッグシップストア札幌月寒店」と「アルペンアウトドアーズ札幌月寒店」のグランドオープンセールを核に、北海道内のスポーツデポ・アルペン・アルペンアウトドアーズ全店で協賛セールを同時開催いたします。







【グランドオープンセール情報】

＜セール期間＞

　・3月19日(木)〜3月30日(月)

＜開催店舗＞

　・スポーツデポフラッグシップストア札幌月寒店

　https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7679

　・アルペンアウトドアーズ札幌月寒店

　https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7679_o

＜企画＞

　店内商品お買上の方、アルペンポイント15％還元！

　※アルペングループメンバーズは当日入会可能・年会費無料となっております。

　※一部ブランド・商品に対象外がございます。

＜数量限定日替奉仕品＞

　3月19日(木)〜3月22日(日)の4日間、ランニングシューズ・スニーカー・スポーツウェア・アウトドアウェア・サッカー・バスケットボール・野球・テニス・バドミントン用品など60種類以上の日替奉仕品を販売いたします！

＜デジタルチラシ＞　※公開は3月18日（水）となります。

　https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20260318_tsukisamu/

＜店舗情報＞

　住所：北海道札幌市豊平区月寒中央通２丁目１−１

　営業時間：10：00〜21：00

　オープン日：2026年3月19日(木)







【オープン協賛セール情報】

＜セール期間＞

　3月19日(木)〜3月30日(月)

＜開催店舗＞

　・スポーツデポ北見店

　https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7635

　・スポーツデポ旭川永山店

　https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7607

　・スポーツデポ岩見沢店

　https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7548

　・スポーツデポ宮の沢店

　https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7586

　・スポーツデポ光星店

　https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7552

　・スポーツデポ厚別東店

　https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7615

　・スポーツデポ釧路店

　https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7505

　・スポーツデポ大曲店

　https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7524

　・スポーツデポ帯広店

　https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7623

　・スポーツデポ函館梁川店

　https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=0628

　・アルペン小樽店

　https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=0641

　・アルペン千歳店

　https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=0619

　・アルペンアウトドアーズフラッグシップストア札幌発寒店

　https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=0674

　・アルペンアウトドアーズエッセンシャルストア旭川永山店

　https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7607_e

＜企画＞

　店内商品お買上の方、アルペンポイント15％還元！

　※アルペングループメンバーズは当日入会可能・年会費無料となっております。

　※一部ブランド・商品に対象外がございます。

＜期間限定奉仕品＞

　3月19日(木)〜3月30日(月)の期間中、スポーツデポ・アルペンでは、ジャージ上下セットやスポーツシューズを豊富に取りそろえ、北海道の学生生活を全力でバックアップする「新入学・新学期 応援セール」を開催します。アルペンアウトドアーズでも最新のアウトドアギアが揃う期間限定セールを開催します 。







＜オープン協賛セール/デジタルチラシ＞　※公開は3月19日（木）となります。

　・スポーツデポ・アルペン

　https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20260319_hokkaido

　・アルペンアウトドアーズ

　https://store.alpen-group.jp/outdoors/overview/special/flyer/20260319_nh/

■北海道マラソン2026の出走権が抽選で10名様に当たる！

　・対象者：全国のスポーツデポ、アルペン店舗にて店内商品3,000円(税込)以上ご購入いただいた方

　・応募期間：3月19日(木)〜4月19日(日)

　※詳細は下記URLよりご確認ください。

　https://www.alpen-group.jp/store/event_reserve/hokkaidomarathon2026_sportsdepocampaign







■株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

　　　　　・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営






本件に関するお問合わせ先

ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/