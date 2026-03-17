札幌月寒に北海道初上陸のスポーツデポフラッグシップストアと併設のアルペンアウトドアーズが3月19日（木）から道内最大級の品揃えでグランドオープンセール開催









































スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、2026年3月19日(木)から3月30日(月)までの12日間、「スポーツデポフラッグシップストア札幌月寒店」と「アルペンアウトドアーズ札幌月寒店」のグランドオープンセールを核に、北海道内のスポーツデポ・アルペン・アルペンアウトドアーズ全店で協賛セールを同時開催いたします。【グランドオープンセール情報】＜セール期間＞・3月19日(木)〜3月30日(月)＜開催店舗＞・スポーツデポフラッグシップストア札幌月寒店・アルペンアウトドアーズ札幌月寒店https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7679_o＜企画＞店内商品お買上の方、アルペンポイント15％還元！※アルペングループメンバーズは当日入会可能・年会費無料となっております。※一部ブランド・商品に対象外がございます。＜数量限定日替奉仕品＞3月19日(木)〜3月22日(日)の4日間、ランニングシューズ・スニーカー・スポーツウェア・アウトドアウェア・サッカー・バスケットボール・野球・テニス・バドミントン用品など60種類以上の日替奉仕品を販売いたします！＜デジタルチラシ＞ ※公開は3月18日（水）となります。https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20260318_tsukisamu/＜店舗情報＞住所：北海道札幌市豊平区月寒中央通２丁目１−１営業時間：10：00〜21：00オープン日：2026年3月19日(木)【オープン協賛セール情報】＜セール期間＞3月19日(木)〜3月30日(月)＜開催店舗＞・スポーツデポ北見店https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7635・スポーツデポ旭川永山店https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7607・スポーツデポ岩見沢店https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7548・スポーツデポ宮の沢店https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7586・スポーツデポ光星店https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7552・スポーツデポ厚別東店https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7615・スポーツデポ釧路店https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7505・スポーツデポ大曲店https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7524・スポーツデポ帯広店https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7623・スポーツデポ函館梁川店https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=0628・アルペン小樽店https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=0641・アルペン千歳店https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=0619・アルペンアウトドアーズフラッグシップストア札幌発寒店https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=0674・アルペンアウトドアーズエッセンシャルストア旭川永山店https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7607_e＜企画＞店内商品お買上の方、アルペンポイント15％還元！※アルペングループメンバーズは当日入会可能・年会費無料となっております。※一部ブランド・商品に対象外がございます。＜期間限定奉仕品＞3月19日(木)〜3月30日(月)の期間中、スポーツデポ・アルペンでは、ジャージ上下セットやスポーツシューズを豊富に取りそろえ、北海道の学生生活を全力でバックアップする「新入学・新学期 応援セール」を開催します。アルペンアウトドアーズでも最新のアウトドアギアが揃う期間限定セールを開催します 。＜オープン協賛セール/デジタルチラシ＞ ※公開は3月19日（木）となります。・スポーツデポ・アルペンhttps://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20260319_hokkaido・アルペンアウトドアーズhttps://store.alpen-group.jp/outdoors/overview/special/flyer/20260319_nh/■北海道マラソン2026の出走権が抽選で10名様に当たる！・対象者：全国のスポーツデポ、アルペン店舗にて店内商品3,000円(税込)以上ご購入いただいた方・応募期間：3月19日(木)〜4月19日(日)※詳細は下記URLよりご確認ください。https://www.alpen-group.jp/store/event_reserve/hokkaidomarathon2026_sportsdepocampaign■株式会社アルペンについて創業：1972年7月資本金：151億円業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営