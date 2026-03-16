こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
西日本シティ銀行へ＋Connect（プラスコネクト）「ＡＴＭ窓口」サービス提供を開始
〜セブン銀行ＡＴＭが銀行窓口に、顧客管理の徹底と業務効率化を支援〜
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、株式会社西日本シティ銀行（本社：福岡県福岡市、取締役頭取：村上 英之）へ、セブン銀行ＡＴＭを活用した「＋Connect」（プラスコネクト）の「ＡＴＭ窓口」サービスを2026年3月16日（月）より提供開始いたします。
「＋Connect」（プラスコネクト）はあらゆる手続き・認証をセブン銀行ＡＴＭで実現するサービスの総称です。その中に、これまで窓口にて対面で行う必要のあった口座開設や住所・電話番号変更などの各種手続きを、原則24時間365日行うことができる「ＡＴＭ窓口」サービスがあります。
西日本シティ銀行は、福岡市を拠点に九州全域を中心とした広域ネットワークを持ち、スマートフォンアプリやインターネットバンキングの利便性向上など、金融DXを積極的に推進しています。
このたび、西日本シティ銀行には金融DXの新たな一手として、同行の口座開設手続きに「ＡＴＭ窓口」サービスをご活用いただきます。本サービスの導入により、お客さまは店頭窓口に足を運ぶことなく、同行の営業地域内のセブン銀行ＡＴＭから簡単にお手続きができ、利便性が格段に高まります。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
２．サービス内容
ＡＴＭ窓口（口座開設）
３．サービス提供開始時期
2026年3月16日（月）
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「＋Connect」（プラスコネクト）の詳細について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255.html
セブン銀行ＡＴＭの特長について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_192.html
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、株式会社西日本シティ銀行（本社：福岡県福岡市、取締役頭取：村上 英之）へ、セブン銀行ＡＴＭを活用した「＋Connect」（プラスコネクト）の「ＡＴＭ窓口」サービスを2026年3月16日（月）より提供開始いたします。
「＋Connect」（プラスコネクト）はあらゆる手続き・認証をセブン銀行ＡＴＭで実現するサービスの総称です。その中に、これまで窓口にて対面で行う必要のあった口座開設や住所・電話番号変更などの各種手続きを、原則24時間365日行うことができる「ＡＴＭ窓口」サービスがあります。
このたび、西日本シティ銀行には金融DXの新たな一手として、同行の口座開設手続きに「ＡＴＭ窓口」サービスをご活用いただきます。本サービスの導入により、お客さまは店頭窓口に足を運ぶことなく、同行の営業地域内のセブン銀行ＡＴＭから簡単にお手続きができ、利便性が格段に高まります。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
２．サービス内容
ＡＴＭ窓口（口座開設）
３．サービス提供開始時期
2026年3月16日（月）
以 上
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「＋Connect」（プラスコネクト）の詳細について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255.html
セブン銀行ＡＴＭの特長について
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_192.html