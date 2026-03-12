こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東海大学が3月15日に各地でオープンキャンパスを開催 ― 新学年のスタートを前に、ウズウズする学びに出会うチャンス
東海大学では、3月15日（日）にオープンキャンパスを行う。開催するのは、湘南キャンパス（神奈川県平塚市）、静岡キャンパス（静岡市清水区）、熊本キャンパス（熊本市東区） 阿蘇くまもと臨空キャンパス（熊本県上益城郡益城町）、札幌キャンパス（札幌市南区）。湘南キャンパスでは、伊勢原キャンパスに設置されている医学部についても同時開催。また当日は、2027年度版「大学案内」をいち早く入手することが可能。なお、開催時間や申込期間はキャンパスごとに異なる。
◆東海大学 オープンキャンパス
2027年度新設の特待生試験「プレトク」を特設ブースや入試ラインナップ紹介で取り上げます。
【日 程】3月15日（日）
※開催時間はキャンパスや開催方法（来場型・オンライン型）により異なる
【開催キャンパス】
湘南キャンパス、静岡キャンパス、熊本キャンパス、阿蘇くまもと臨空キャンパス、札幌キャンパス
※品川キャンパスの5学部、医学部医学科・看護学科は湘南キャンパスで実施
■湘南キャンパス
【所在地】 神奈川県平塚市北金目4-1-1
【学 部】
国際学部※、経営学部※、観光学部※、情報通信学部※、政治経済学部※、法学部、文学部、文化社会学部、教養学部、児童教育学部、体育学部、健康学部、理学部、情報理工学部、建築都市学部、工学部、医学部*
※3・4年次は品川キャンパス ／ ＊医学部は伊勢原キャンパス（神奈川県伊勢原市）
【内 容】
47学科による展示や模擬授業などさまざまな「学科特別企画」をはじめ、「大学紹介」、2027年度新設の特待生試験「プレトク」をはじめとする「入試ラインナップ紹介」「入学アドバイザーによる個別相談」「キャンパスバスツアー」などを行う。「プレトク」の相談ブースや学食体験に加え、「障がい等のある受験生の相談窓口」「留学相談コーナー」「資料配布コーナー」も設置。そのほか、「芸術学科を体験してみよう！！（芸術学科）」「ロボティクス展（機械システム工学科、コンピュータ応用工学科）」「クラブ連合会フェスティバル」も実施する。
【申 込】 事前予約制（下記URLを参照）
https://www.u-tokai.ac.jp/news-campus/1361667/
■静岡キャンパス
【所在地】 静岡県静岡市清水区折戸3-20-1
【学 部】
人文学部、海洋学部
【内 容】
教育制度や入試制度に加え、人文学部・海洋学部が、学部紹介や学びを体験できる模擬授業を行う。（気象予報士として活躍する依田司客員教授も登壇予定）。キャンパスツアーでは、学生スタッフが特色ある施設やスポットを案内。学生活動紹介では、学生団体が展示や演奏などを通して、日々の活動の成果を紹介する。そのほか、教職員や不動産会社の担当者らが各種の相談を受け付けている。
【申 込】詳細は下記URLより
https://www.u-tokai.ac.jp/news-campus/1361613/
※事前申し込み制だが、申し込みなしでも当日参加可能
■熊本キャンパス
【所在地】 熊本県熊本市東区渡鹿9-1-1
【学 部】
文理融合学部、農学部※
※農学部1年次は主に熊本キャンパスを、2年次以降は主に阿蘇くまもと臨空キャンパスを利用
【内 容】
「東海大学ってどんな大学？」では、東海大学のスケールメリットやサポート内容について説明する。また、学科の学びや研究について学科教員が説明し不安な点の相談もできる「教員との学び相談」、入試のほか奨学金制度や就職支援についても相談可能な「入学アドバイザーとの総合相談」「【保護者向け】学生生活サポート説明」を実施。そのほか、学生生活について語る「学生トークライブ」や、キャンパス内を見て回る「見学ツアー」なども行う。
【申 込】 事前予約制（下記URLを参照）
https://www.u-tokai.ac.jp/news-campus/1362146/
■阿蘇くまもと臨空キャンパス
【所在地】 熊本県上益城郡益城町杉堂871-12
※当日はJR肥後大津駅から阿蘇くまもと臨空キャンパスまでスクールバスを運行
【学 部】
農学部
※1年次は主として熊本キャンパスを、2年次以降は主として阿蘇くまもと臨空キャンパスを利用
【内 容】
「大学の概要説明」や、特徴的な研究を行う教員と話せる「各学科のポスターセッション」のほか、「教員との学び相談」、入試や奨学金制度、就職支援など何でも相談できる「学生・入学アドバイザーとの総合相談」、「キャンパス見学」などを実施する。
【URL】事前予約制（下記URLを参照）
https://www.u-tokai.ac.jp/news-campus/1362155/
■札幌キャンパス
【所在地】 北海道札幌市南区南沢5条1-1-1
【学 部】
国際文化学部、生物学部
※国際文化学部（地域創造学科、国際コミュニケーション学科）は来場型とオンライン型の同時開催、生物学部（生物学科、海洋生物科学科）はオンライン型で実施
【内 容】
来場型では学科説明や大学説明に加え、キャンパスツアーや個別相談を行う。オンライン型では、学科説明と大学説明をライブ配信する。生物学科・海洋生物科学科のオンライン型オープンキャンパスでは、教員と学生が一緒に学科の魅力を紹介し、チャットでの質問にもその場で回答。授業の雰囲気やフィールドワークの実例を交えながら、リアルな学びを体感できる。
【申 込】事前予約制（下記URLを参照）
・国際文化学部（来場型：3月12日（木）／オンライン型：イベント開始直前まで）
・生物学部（オンライン型のみ：イベント開始直前まで）
https://www.u-tokai.ac.jp/news-campus/1361620/
※内容は予定であり変更する可能性があります。
（参考）
●東海大学 オープンキャンパス情報
https://www.u-tokai.ac.jp/examination-admissions/event/#oc
▼本件に関する問い合わせ先
東海大学 学長室（広報担当）
住所：〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1
TEL：0463-50-2440（直通）
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
2027年度新設の特待生試験「プレトク」を特設ブースや入試ラインナップ紹介で取り上げます。
【日 程】3月15日（日）
※開催時間はキャンパスや開催方法（来場型・オンライン型）により異なる
【開催キャンパス】
湘南キャンパス、静岡キャンパス、熊本キャンパス、阿蘇くまもと臨空キャンパス、札幌キャンパス
※品川キャンパスの5学部、医学部医学科・看護学科は湘南キャンパスで実施
■湘南キャンパス
【所在地】 神奈川県平塚市北金目4-1-1
【学 部】
国際学部※、経営学部※、観光学部※、情報通信学部※、政治経済学部※、法学部、文学部、文化社会学部、教養学部、児童教育学部、体育学部、健康学部、理学部、情報理工学部、建築都市学部、工学部、医学部*
※3・4年次は品川キャンパス ／ ＊医学部は伊勢原キャンパス（神奈川県伊勢原市）
【内 容】
47学科による展示や模擬授業などさまざまな「学科特別企画」をはじめ、「大学紹介」、2027年度新設の特待生試験「プレトク」をはじめとする「入試ラインナップ紹介」「入学アドバイザーによる個別相談」「キャンパスバスツアー」などを行う。「プレトク」の相談ブースや学食体験に加え、「障がい等のある受験生の相談窓口」「留学相談コーナー」「資料配布コーナー」も設置。そのほか、「芸術学科を体験してみよう！！（芸術学科）」「ロボティクス展（機械システム工学科、コンピュータ応用工学科）」「クラブ連合会フェスティバル」も実施する。
【申 込】 事前予約制（下記URLを参照）
https://www.u-tokai.ac.jp/news-campus/1361667/
■静岡キャンパス
【所在地】 静岡県静岡市清水区折戸3-20-1
【学 部】
人文学部、海洋学部
【内 容】
教育制度や入試制度に加え、人文学部・海洋学部が、学部紹介や学びを体験できる模擬授業を行う。（気象予報士として活躍する依田司客員教授も登壇予定）。キャンパスツアーでは、学生スタッフが特色ある施設やスポットを案内。学生活動紹介では、学生団体が展示や演奏などを通して、日々の活動の成果を紹介する。そのほか、教職員や不動産会社の担当者らが各種の相談を受け付けている。
【申 込】詳細は下記URLより
https://www.u-tokai.ac.jp/news-campus/1361613/
※事前申し込み制だが、申し込みなしでも当日参加可能
■熊本キャンパス
【所在地】 熊本県熊本市東区渡鹿9-1-1
【学 部】
文理融合学部、農学部※
※農学部1年次は主に熊本キャンパスを、2年次以降は主に阿蘇くまもと臨空キャンパスを利用
【内 容】
「東海大学ってどんな大学？」では、東海大学のスケールメリットやサポート内容について説明する。また、学科の学びや研究について学科教員が説明し不安な点の相談もできる「教員との学び相談」、入試のほか奨学金制度や就職支援についても相談可能な「入学アドバイザーとの総合相談」「【保護者向け】学生生活サポート説明」を実施。そのほか、学生生活について語る「学生トークライブ」や、キャンパス内を見て回る「見学ツアー」なども行う。
【申 込】 事前予約制（下記URLを参照）
https://www.u-tokai.ac.jp/news-campus/1362146/
■阿蘇くまもと臨空キャンパス
【所在地】 熊本県上益城郡益城町杉堂871-12
※当日はJR肥後大津駅から阿蘇くまもと臨空キャンパスまでスクールバスを運行
【学 部】
農学部
※1年次は主として熊本キャンパスを、2年次以降は主として阿蘇くまもと臨空キャンパスを利用
【内 容】
「大学の概要説明」や、特徴的な研究を行う教員と話せる「各学科のポスターセッション」のほか、「教員との学び相談」、入試や奨学金制度、就職支援など何でも相談できる「学生・入学アドバイザーとの総合相談」、「キャンパス見学」などを実施する。
【URL】事前予約制（下記URLを参照）
https://www.u-tokai.ac.jp/news-campus/1362155/
■札幌キャンパス
【所在地】 北海道札幌市南区南沢5条1-1-1
【学 部】
国際文化学部、生物学部
※国際文化学部（地域創造学科、国際コミュニケーション学科）は来場型とオンライン型の同時開催、生物学部（生物学科、海洋生物科学科）はオンライン型で実施
【内 容】
来場型では学科説明や大学説明に加え、キャンパスツアーや個別相談を行う。オンライン型では、学科説明と大学説明をライブ配信する。生物学科・海洋生物科学科のオンライン型オープンキャンパスでは、教員と学生が一緒に学科の魅力を紹介し、チャットでの質問にもその場で回答。授業の雰囲気やフィールドワークの実例を交えながら、リアルな学びを体感できる。
【申 込】事前予約制（下記URLを参照）
・国際文化学部（来場型：3月12日（木）／オンライン型：イベント開始直前まで）
・生物学部（オンライン型のみ：イベント開始直前まで）
https://www.u-tokai.ac.jp/news-campus/1361620/
※内容は予定であり変更する可能性があります。
（参考）
●東海大学 オープンキャンパス情報
https://www.u-tokai.ac.jp/examination-admissions/event/#oc
▼本件に関する問い合わせ先
東海大学 学長室（広報担当）
住所：〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1
TEL：0463-50-2440（直通）
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/