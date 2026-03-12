分譲マンション「ザ・福井タワー イニシアグラン」と同一街区内「コートヤード・バイ・マリオット福井」と業務提携を締結〜居住者およびその親族が宿泊・レストラン利用時に割引特典を享受〜

　大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：郄智 亮大朗）は、株式会社コスモスライフサポート（本社：東京都港区、社長：津田 英信、以下「CLS」）と、コートヤード・バイ・マリオット福井を運営するユアーズホスピタリティマネジメント株式会社が業務提携契約を締結したことをお知らせします。

　分譲マンション「ザ・福井タワー イニシアグラン」と「コートヤード・バイ・マリオット福井」は、同じ街区内FUKUMACHI BLOCK（ふくまちブロック）に立地しており、本提携により、「ザ・福井タワー イニシアグラン」の居住者さまおよびその親族・友人の方は、コートヤード・バイ・マリオット福井での宿泊や館内レストラン利用時に、特別な割引特典を受けることができます。







「ザ・福井タワー イニシアグラン」3階〜12階（左） /

「コートヤード・バイ・マリオット福井」（右）



■ 提携の背景

「ザ・福井タワー イニシアグラン」と「コートヤード・バイ・マリオット福井」は、福井駅前の新たな都市拠点として整備が進むFUKUMACHI BLOCK（ふくまちブロック）内に位置しています。

CLSでは、単に「住む」だけでなく、住まいとまち、日常と非日常が緩やかにつながる暮らしの実現を目指し、街区内外の施設との連携を進めてきました。

今回の業務提携は、同一街区内という立地特性を活かし、居住者の日常利用から、ご家族・ご親族の来訪時まで、暮らしの質を高める付加価値を提供することを目的としています。

■ 提携内容の概要

本提携により、対象者は以下の特典を利用できます。

宿泊利用

・コートヤード・バイ・マリオット福井：宿泊料金 10％割引

※親族のみでの宿泊も可能（予約は居住者本人が実施）

レストラン・バー利用

・Substance（レストラン）：朝食・ランチ・ディナー 10％割引

・The Lounge & Bar：全メニュー 10％割引

・日本料理「福い」：ランチ・ディナー 5％割引

※居住者本人が同席・同行する場合に適用

※他の割引・キャンペーンとの併用不可の場合あり

これらの特典は、「ザ・福井タワー イニシアグラン」居住者向けに発行される「イニシアパークスカード」の提示により利用可能です。











「コートヤード・バイ・マリオット福井」　外観/サブスタンス店内








「コートヤード・バイ・マリオット福井」　ラウンジ店内/客室


■ 今後の展開

CLSでは、本提携を皮切りに、FUKUMACHI BLOCK（ふくまちブロック）内外の店舗・施設との連携をさらに広げ、「このまちに住んでよかった」と感じられる体験価値の創出を目指してまいります。

居住者の日常利用はもちろん、福井を訪れるご家族やご親族を迎える際にも、地域の魅力を感じていただける取り組みを今後も推進していきます。

■ 「イニシアグラン」について









「イニシアグラン」は、人生100年時代を見据え、シニア世代のライフステージに対応することを目的に企画された分譲マンションです。

介護施設やサービス付き高齢者向け住宅とは異なり、所有型の分譲住宅として、一般分譲に共用施設や見守りサービスなどを組み合わせた商品設計が特長です。クラブラウンジや大浴場、コンシェルジュサービスを備え、安心と交流を両立しながら、将来を見据えた住まいの選択肢を提供しています。







「ザ・福井タワー　イニシアグラン」　エントランス/コンシェルジュデスク/オーナーズラウンジ








「ザ・福井タワー　イニシアグラン」クラブラウンジ/居室F52タイプ/大浴場


ザ・福井タワー イニシアグラン　公式サイト：https://www.cigr.co.jp/pj/shinchiku/A70005/

|　コスモスイニシアについて　|　https://www.cigr.co.jp/

コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。

私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。







コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」

https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/

|　コスモスライフサポートについて　| https://www.cigr.co.jp/cls/

お客さまお一人おひとりのウェルビーイング向上を目指して。

コスモスライフサポートは、分譲マンションのご入居者さまに対するサービス企画・運営を中心事業としています。 マンションコンシェルジュによる「人とひと」「人と地域」を繋ぐ企画力をベースにお一人おひとりの心満たされる暮らしづくりを目指し、お客さまのウェルビーイングの向上に資するさまざまなサービスをご提供しています。









本件に関するお問合わせ先

株式会社コスモスイニシア 経営企画部 総合企画課 三木・奥村・根岸

TEL：03-5444-3210　MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp

