3Dfindit v12.12.1 をリリース　インターフェイスを刷新してより使いやすく

























キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社（本社：東京都港区）は、CADENASグループが展開するCADデータダウンロードポータル「3Dfindit」の新バージョン 12.12.1をリリースしたことをお知らせします。

























































































ナビゲーションとスタートページのデザインを一新 - よりスリムに、使いやすく3Dfinditをより直感的に使い始めていただけるよう、ページ上部の構成を全面的に刷新しました。各サブページにおいては、検索バーは従来通り上部に配置されていますが、全体としてよりスリムでクリアなデザインになっています。これにより、検索を主軸に置いた、ノイズのないインターフェイスを実現しました。主な特長・検索バーを中央に配置し、即座に検索を開始可能・ヘッダーを縮小し、表示可能スペースを拡大・すべての検索方法にダイレクトにアクセス可能・概要や分類へのアクセスを容易にする新しいブラウジング・サイドバーダウンロード後の自動リコメンド - 関連部品へのアクセスを迅速化コンポーネント（部品）のダウンロード後、3Dfinditは「よく一緒に使用される部品」や「機能的に互換性のある部品」を自動的に表示するようになりました。メリット：・手動で検索する手間の削減・アセンブリ（組図）構成のスピードアップ・必要なタイミングで、関連性の高い検索結果を表示特に複雑なプロジェクトにおいて、この機能は大幅な工数削減につながります。新しいフィードバック＆問題報告フォーム - サポートへ直接連絡が可能にどのような利用シーンでも、すぐにサポートを求められるよう、各ページの右下に、サポートへのダイレクトアクセスボタンを設置しました。フィードバック、ご質問、あるいは具体的な不具合報告など、新しいフォームを通じてサービスポータルへ素早く送信できます。もう、問い合わせ先を探して迷う必要はありません。部品比較画面の刷新 - より明確で直感的に部品の比較機能が刷新されました。特に、画面上部に新設されたコンパクトな「部品選択エリア」により、比較状況の把握が容易になっています。メリット：・より明確な構成・視覚的に理解しやすい表示・複数のバリエーションをより迅速に比較類似した部品を選定する際、新しい比較機能は非常に効率的で、快適な操作感を提供します。メーカー一覧が再びアルファベット順にメーカー一覧ページを整理し、明確なアルファベット順の構成に戻しました。「ゴールド」「シルバー」といったカテゴリー分けではなく、シンプルで論理的な「A-Z順」の構造を採用しています。なお、品質認証ラベルは引き続き利用可能で、一覧上部の専用フィルターから絞り込むことができます。メリット：・目的のメーカーを素早く発見・一貫性のあるリスト構造・メーカー品質による簡単なフィルタリング検索結果に新しい「属性ラベル」が登場 - 手間なくスピーディーな絞り込み今回のリリースの大きな目玉機能です。製品の構成パラメータが、製品画像の下にクリック可能な「小さなラベル」として直接表示されるようになりました。仕組み：・幅、直径、高さ、長さ、あるいは特定の属性値が自動的に表示されます。・値をクリックすると、その条件が現在の検索フィルタに直接追加されます。・フィルタメニューを開いて操作する手間がなくなります。このラベルは、リスト表示とグリッド表示（詳細モード）の両方で機能します。特定のパラメータで部品を絞り込みたい場合、検索スピードと直感的な操作感が格段に向上します。＜3Dfinditについて＞3Dfinditは2019年6月にCADENASがリリースした3Dデータのダウンロードポータルです。全世界の2,600社以上の部品メーカーカタログから膨大な数の3D CAD/CAE/BIMモデルをクロールし、インデックスしています。また、インテリジェントな検索機能と無料のCADデータダウンロードを備えており、必要な3Dデータを素早く見つけダウンロードして設計に使用することができます。2022年8月に全面リニューアルしてユーザーインターフェースを刷新、3Dfinditの特徴である多彩な検索機能にブラッシュアップを加えてユーザビリティを強化しました。◆ 3Dfindit 国内部品メーカー製品ダウンロードポータル＜キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社について＞キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社は、ウェブ・ツー・キャドジャパン株式会社とドイツCADENAS GmbHとの提携によって2007年に設立された会社です。現在はCADENASの完全子会社として、より緊密な連携を取りつつ事業を進めています。CADENASは1992年の設立以来、CADデータを軸に製造業を支援する革新的なソリューションを提供しています。現在はヨーロッパ、アメリカ、アジアに拠点を持つグローバル企業です。部品標準化によるコストダウンを実現する戦略的パーツ管理ソリューション 「ENTERPRISE 3Dfindit（旧PARTsolutions）」、CADデータの配信を核としたサプライヤ (部品メーカー) 向けマーケティングソリューション「eCATALOG 3Dfindit（旧eCATALOGsolutions）」、機械・建築設計者向けCADデータダウンロードポータル「3Dfindit」等のソリューションサービスを展開しています。◆キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社 事業詳細https://www.cadenas.co.jp/jp/company/business-activities3Dfindit、PARTsolutions、eCATALOGsolutions、CADENAS は、ドイツ連邦共和国またはその他の国における、CADENAS またはその系列会社の登録商標です。＜CADENASについて＞CADENASは、3D CAD、CAE、BIMモデルのための高度なビジュアル検索エンジンであるプラットフォーム「3Dfindit」を提供するプロバイダーであり、世界中のエンジニアや設計者に利用されています。同Webサイトでは、機械、電気から油圧、空気圧、標準部品に至るまで、8,155社以上のメーカーカタログを無料でダウンロード提供しています。EPLAN Data Portalへの新しいインターフェースにより、これらのデータを直接ダウンロードできるようになります。