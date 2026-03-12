こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
QVCジャパン、2026年は開局25周年！史上最大級のお客さま感謝イベント「QVC25周年 アニバーサリーフェスタ in 幕張メッセ」コンテンツ公開！
4月11日(土)・12日(日)開催 観て・試して・お買い物を楽しむ2日間、豪華トークショーも開催
テレビショッピングを中⼼としたマルチプラットフォーム通販企業の株式会社 QVCジャパン（千葉県千葉市、最⾼経営責任者（CEO）グレゴリー・ベルトーニ、以下「QVC」）は、2026年に開局25周年を迎えます。この節目を祝し、2026年は「毎日が、うれしいトキメキ。」をテーマに掲げ、これまで25年間にわたりQVCを支えていただいたお客さまへの感謝を込めた企画を展開いたします。
その目玉として、4月11日（土）・12日（日）の2日間、幕張メッセにて開催する「QVC25周年 アニバーサリーフェスタ in 幕張メッセ」の詳細が決定しましたので、お知らせします。
「QVC 25周年アニバーサリーフェスタ in 幕張メッセ」注目コンテンツ
会場では、QVCで取り扱いのあるメーカーやブランドによる「商品展示・販売エリア」、QVCの歩みや施策を紹介する「QVCエリア」をはじめ、バラエティ豊かなブースを展開します。
また、お食事や休憩をしていただけるスペースも用意しており、終日ゆっくりとお楽しみいただけます。
■商品展示・販売エリア
「商品展示・販売エリア」には、QVCで高い人気を誇るメーカー＆ブランド約50社が出展。番組で話題のヒット商品から、まだ販売前の商品まで、実際に手に取ってその場でお買い求めいただけます。
※出展メーカー＆ブランドは開局25周年特設サイト（https://qvc.jp/information/feature/seasonal/25th.html）にてご確認いただけます。
■QVCエリア
「QVCエリア」では、イベント当日のToday’s Special Value（当日一番のお買い得商品）や、QVCで販売前の新商品を来場者限定でお披露目するブースのほか、「Kirei Mirai（キレイミライ） by QVC」のコンテンツを体験できるブースも用意しています。また、開局から25年間の歩みを振り返る特別展示ブースなども設置。QVCの魅力を存分に体感していただける空間を提供します。
〇「Kirei Mirai（キレイミライ） by QVC」体験型ブース
“私らしく、輝き続ける”を叶える統合型サービス「Kirei Mirai（キレイミライ） by QVC」を体験できる特別ブースが登場します。AI肌診断・パーソナルカラー診断・骨格診断を通じて、あなたの「なりたいキレイ」をパーソナライズしてご提案。美容・健康・ショッピングがひとつになった、QVCならではの新しいキレイ体験をお届けします。
〇地方創生・地域貢献展示ブース
千葉県に根差した企業として、これまで同県で育んできた地域貢献活動の歩みや、福島県で推進する地方創生プロジェクトなどを紹介する特別展示を実施いたします。地域社会と共に培ってきた多面的な取り組みを、パネル形式で分かりやすくお伝えします。
■豪華ゲストが続々登壇！「イベントステージ」
イベントステージでは、2日間を通して豪華ゲストによるトークショーを開催します。QVCの番組出演で支持を集めるIKKOさんをはじめ、すみれさん、ピカ子さん、アン ミカさん、バービーさん、KIMIKOさんなど、美と健康のスペシャリストたちが続々登場。ここでしか聞けないトークをお届けします。
また、QVCの人気出演者である木村和男さん、真砂且子さん、莉子さん、澤崎隆人さんらによる「ファッション変身ショー」も開催。お客さまに新しい自分を発見するトキメキを提案いたします。
【イベントステージプログラム】
●4月11日（土）
・11:00〜11:30 ファッション変身ショー
・13:00〜13:30 ファッション変身ショー
・14:00〜15:30 IKKOさんトークショー
●4月12日（日）
・11:30〜12:00 すみれさんトークショー
・12:15〜12:45 ピカ子さんトークショー
・13:00〜13:30 アン ミカさんトークショー
・14:30〜15:00 バービーさんトークショー
※一部トークショーは事前抽選申し込みを終了しておりますが、当日立ち見などで観覧が可能です。
■迫力満点！ヤマコ武田商店・武田社長による「マグロ解体ショー」
QVCの人気ゲスト、ヤマコ武田商店の武田社長によるマグロ解体ショーを両日開催いたします。お客さまの目の前でダイナミックに捌かれるマグロの迫力をライブでご体感いただけるほか、その場でマグロを無料でご提供いたします。
【マグロ解体ショー開催時間】
・4月11日（土）12:00〜
・4月12日（日）13:30〜
■LINE友だち限定！スタンプラリーでプレゼントをゲット
商品展示・販売エリアを巡る「LINE友だち限定 トキメキ集める★スタンプラリー in幕張メッセ」を実施いたします。LINEにてQVC公式アカウントを友だち追加し、スタンプを集めていただくと、特別なプレゼントを差し上げます。
QVCは25周年という記念すべき節目に、幕張メッセでのリアルイベント開催を通してお客さまとの絆をより一層深め、マルチプラットフォーム通販企業としての進化を加速させてまいります。これからも商品に込められた背景やストーリー、そして心躍る体験を通じて「発見のよろこび」をお届けし、お客さまの毎日を輝かせるパートナーであり続けることを目指します。
※番組、商品内容、キャンペーン内容に変更が生じる場合がございます。
【イベント概要】
・開催日：2026年4月11日（土）・12日（日）
・開催時間：10:00〜17:00
・参加費：入場無料
・会場：幕張メッセ 展示ホール２（千葉市美浜区中瀬2-1）
・来場特典：各日先着2,500名さまに「25周年オリジナルエコバッグ」プレゼント
・来場事前申込：https://questant.jp/q/A2ZI8CEI
※ご来場に際し、上記URLより事前登録を行うとスムーズにご入場いただけます。
【開局25周年特設サイト】
25周年ならではの特別企画やキャンペーン、限定コンテンツなどを集約し、年間を通じて順次展開してまいります。最新の情報は、本特設サイトよりご確認ください。
・開局25周年特設サイト：https://qvc.jp/information/feature/seasonal/25th.html
【QVCの視聴・お買い物について】
・QVCの視聴方法：https://qvc.jp/information/watch.html
・QVCでのお買い物が初めての方へ：https://qvc.jp/information/guide/about.html
QVCジャパンについて
株式会社 QVCジャパンは、動画を用いて楽しいショッピングをお届けするマルチプラットフォーム通販企業です。「リレーションシップの力を通じて見つける喜びをお届けする」ために、ネット通販のように便利で、ウィンドウショッピングのように楽しいショッピング体験を、24時間365日休むことなくお届けしています。ショッピングを愛してやまないお客さまに向けて、アパレル、美容品、家電、ジュエリーをはじめとした幅広い商品ラインナップを、商品の開発秘話やバックストーリーとともにご紹介。お買い物チャンネルQVCは、BS・CS放送のほか、QVC公式サイト（https://qvc.jp）でもご覧いただけます。また、各種SNS（Instagram・X・LINE・Facebook・YouTube）では放送やその他情報を発信しています。
