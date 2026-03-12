博展、横浜市の小学6年生と廃棄予定の体育館の床材をアップサイクル





株式会社博展（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原田 淳、以下、博展）のサステナビリティ専門組織「CIRCULAR DESIGN ROOM」は、横浜市立万騎が原小学校の6年生との共創で、校舎建て替えの際に廃棄となる旧校舎体育館の床材を用いて、旧校舎の模型を作る授業を実施しました。

1/30のサイズで再現された教室には、一人ひとり自分の机と椅子を作って置いた

児童からは、「模型をパーツも含めゼロから作るという初めての経験が出来て、大変だったけど楽しかった」「新しく出来る校舎と、旧校舎模型を見比べてほしい」「在校生には模型を見て、旧校舎での思い出を思い出してほしい」という声が上がりました。完成した模型は、新校舎完成後、万騎が原小学校の新校舎に展示される予定です。博展は、今後も、都市で生まれる「捨てられるはずだった資材」に新たな価値を与える体験デザインを提案してまいります。■プロジェクトメンバーコメント身近で、思い入れのある素材を使い、6年間過ごしてきた思い出の空間を自らつくる。そのかけがえのない体験をご一緒できたことを、心から嬉しく思います。複数回の授業を通して、資源循環やものづくりについて能動的に学び、対話を重ねられたことは、私たちにとっても大きな学びとなりました。また、継続して取り組んでいる「REYO（横浜市再利用材プロジェクト）」 が、地域の循環資源として大きな可能性を秘めていることを、改めて実感する機会にもなりました。体験と空間づくりを通じて、資源循環を軸に環境負荷の低減を進めていくこと。そして、学びや行動変容につながる機会をひらき、社会により良い循環を生み出していくこと。これからも、その実践を続けていきます。CIRCULAR DESIGN ROOM：鈴木亮介、鈴木慧、山本聖、田草川貴▼CIRCULAR DESIGN ROOMとは資源循環を軸にイベントの環境負荷低減と高いクリエイティビティや体験価値を両立させることをミッションに活動している博展の専門組織です。2023年から活動を開始し、資源循環型イベントのためのリサーチ、プロトタイピング、プロダクト開発、それらのイベントへの実装を進めています。活動を通じて、イベントやそこでの体験を起点に、より資源循環型の社会への行動変容を促すことを目指しています。過去の実績：REYO 学校体育館の床材がつなぐ循環のデザイン廃棄予定の香水瓶からできたトロフィーhttps://www.instagram.com/p/DSkT9_FE5kZ/?img_index=1三井デザインテック オフィスリニューアルhttps://www.instagram.com/p/DPycy6ak3DB/?img_index=1「人毛」の活用を目指したリサーチプロジェクトhttps://www.instagram.com/p/C-zERSXP-N-/?img_index=1-その他のプロジェクトについてはこちらをご覧くださいInstagram：@hktn_cdr （https://www.instagram.com/hktn_cdr/）▼株式会社博展 について代表者：代表取締役 会長執行役員 CEO 田口 徳久、代表取締役 社長執行役員 COO 原田 淳所在地： 〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目１番１号 東京スクエアガーデン20F設立 ：1970年3月上場 ：東京証券取引所グロース市場（証券コード：2173）事業内容：パーパス「人と社会のコミュニケーションにココロを通わせ、未来へつなげる原動力をつくる。」のもと、多様な“体験”を統合的にデザインし、企業や団体のマーケティング課題の解決に貢献しています。コーポレートサイト：https://www.hakuten.co.jp/これからの“体験”を考えるwebマガジン「THINK EXPERIENCE（TEX）」https://www.hakuten.co.jp/tex＜公式SNS＞Instagram：@hakuten__ （https://www.instagram.com/hakuten__/）X：@HakutenCorp （https://x.com/HakutenCorp）facebook：@hakutencorp （https://www.facebook.com/hakutencorp）