博展、横浜市の小学6年生と廃棄予定の体育館の床材をアップサイクル
〜REYO(横浜市再利用材プロジェクト)を活用して旧校舎を1/150サイズの模型で再現
株式会社博展（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原田 淳、以下、博展）のサステナビリティ専門組織「CIRCULAR DESIGN ROOM」は、横浜市立万騎が原小学校の6年生との共創で、校舎建て替えの際に廃棄となる旧校舎体育館の床材を用いて、旧校舎の模型を作る授業を実施しました。
児童たちは約6ヶ月にわたるワークショップを通じて、自らの学び舎の歴史や資源循環への理解を深め、2026年3月2日(月)、約2,000個の床材パーツを積み上げた1/150スケールの旧校舎模型を完成させました。
■本取り組みの背景
横浜市では、学校体育館の改修工事により、床としての寿命を迎えた無垢のフローリング材が、毎年約60㎥発生しています。
これらの床材は現在、産業廃棄物の木くずとして回収され、その後、木質チップ化され燃料等へとリサイクルされています。
同市では、脱炭素社会の推進に向けて「REYO 横浜市再利用材プロジェクト」を立ち上げ、木材のより長期的な活用を模索してきました。
博展のCIRCULAR DESIGN ROOMは、資源循環を軸に、環境負荷低減と体験価値を両立するクリエイティビティに取り組んでいます。
そこで、横浜市からの声掛けで床材を回収する際に、校舎の全面改装を進めている万騎が原小学校の先生から、閉鎖する体育館の床材を新たな価値として再生できないか相談を受け、本プロジェクトをスタートさせました。
■プロジェクトの概要
現在、改装工事が行われている万騎が原小学校では、現在の小学6年生・5年生は、新校舎の完成を待つことなく卒業になります。そこで、旧校舎の思い出を形として残すべく、小学6年生の1クラスを対象に、総合学習の授業の一環として本プロジェクトがスタートされました。
授業では、床材の利活用を検討するにあたり、CIRCULAR DESIGN ROOMのメンバーが講師となり、“サーキュラーエコノミー”の概念や、床材をアップサイクルすることの意義について学ぶ機会を設けました。
また、縮尺や模型の考え方について、ワークショップ形式でディスカッションを行い、ものづくりの面白さや、捨てられるはずだったものを再生することの大切さを共有しました。
模型の制作にあたっては、博展の制作スタジオ「T-BASE」にて、旧体育館の床材を1.5cm角のキューブ状に加工。およその校舎の構造を図面をもとにキューブで積み上げたのちに、旧校舎の特徴となる部分を加えた模型にするためのフィールドワークを行うなど、「慣れ親しんだ校舎」を改めて見つめることで、「万騎が原小学校らしさ」や価値を再発見するきっかけにもなりました。
完成した模型は、1/150の縮尺で1m×1mのサイズで、約2,000個の床材で出来たキューブが使用されました。
＜完成した模型写真＞
児童からは、「模型をパーツも含めゼロから作るという初めての経験が出来て、大変だったけど楽しかった」「新しく出来る校舎と、旧校舎模型を見比べてほしい」「在校生には模型を見て、旧校舎での思い出を思い出してほしい」という声が上がりました。
完成した模型は、新校舎完成後、万騎が原小学校の新校舎に展示される予定です。
博展は、今後も、都市で生まれる「捨てられるはずだった資材」に新たな価値を与える体験デザインを提案してまいります。
■プロジェクトメンバーコメント
身近で、思い入れのある素材を使い、6年間過ごしてきた思い出の空間を自らつくる。
そのかけがえのない体験をご一緒できたことを、心から嬉しく思います。
複数回の授業を通して、資源循環やものづくりについて能動的に学び、対話を重ねられたことは、私たちにとっても大きな学びとなりました。
また、継続して取り組んでいる「REYO（横浜市再利用材プロジェクト）」 が、地域の循環資源として大きな可能性を秘めていることを、改めて実感する機会にもなりました。
体験と空間づくりを通じて、資源循環を軸に環境負荷の低減を進めていくこと。
そして、学びや行動変容につながる機会をひらき、社会により良い循環を生み出していくこと。
これからも、その実践を続けていきます。
CIRCULAR DESIGN ROOM：鈴木亮介、鈴木慧、山本聖、田草川貴
▼CIRCULAR DESIGN ROOMとは
資源循環を軸にイベントの環境負荷低減と高いクリエイティビティや体験価値を両立させることをミッションに活動している博展の専門組織です。2023年から活動を開始し、資源循環型イベントのためのリサーチ、プロトタイピング、プロダクト開発、それらのイベントへの実装を進めています。活動を通じて、イベントやそこでの体験を起点に、より資源循環型の社会への行動変容を促すことを目指しています。
過去の実績：
REYO 学校体育館の床材がつなぐ循環のデザイン
https://www.instagram.com/p/DQso5OcEzHJ/?img_index=1
廃棄予定の香水瓶からできたトロフィー
https://www.instagram.com/p/DSkT9_FE5kZ/?img_index=1
三井デザインテック オフィスリニューアル
https://www.instagram.com/p/DPycy6ak3DB/?img_index=1
「人毛」の活用を目指したリサーチプロジェクト
https://www.instagram.com/p/C-zERSXP-N-/?img_index=1
-その他のプロジェクトについてはこちらをご覧ください
Instagram：@hktn_cdr （https://www.instagram.com/hktn_cdr/）
▼株式会社博展 について
代表者：代表取締役 会長執行役員 CEO 田口 徳久、代表取締役 社長執行役員 COO 原田 淳
所在地： 〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目１番１号 東京スクエアガーデン20F
設立 ：1970年3月
上場 ：東京証券取引所グロース市場（証券コード：2173）
事業内容：パーパス「人と社会のコミュニケーションにココロを通わせ、未来へつなげる原動力をつくる。」のもと、多様な“体験”を統合的にデザインし、企業や団体のマーケティング課題の解決に貢献しています。
コーポレートサイト：https://www.hakuten.co.jp/
これからの“体験”を考えるwebマガジン「THINK EXPERIENCE（TEX）」https://www.hakuten.co.jp/tex
＜公式SNS＞
Instagram：@hakuten__ （https://www.instagram.com/hakuten__/）
X：@HakutenCorp （https://x.com/HakutenCorp）
facebook：@hakutencorp （https://www.facebook.com/hakutencorp）
