¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤Î¶õµ¤¤Î´ÇÈÄ¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×ÃÂÀ¸10¼þÇ¯¡ª¿·¥Ç¥¶¥¤¥óÊç½¸¡¢ÆÃÊÌµÇ°¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÅê±Ç¡¢UNIQLO UMEDA¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»Ü
¡¡¥À¥¤¥¥ó¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤¤Î´ÇÈÄ¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¤ÎÃÂÀ¸10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢10Ç¯Á°¤ËÅÀÅô¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¶õµ¤¤Î¤³¤È¤Ç¤Á¤ç¤Ô¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ëËèÆü¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¡¢3¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
<¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×ÃÂÀ¸10¼þÇ¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×>
¡Ú´ë²è¡¡Û¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¿·¥Ç¥¶¥¤¥óÊç½¸¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦ 2026Ç¯3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡Á4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´Ö¡¢¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò10¼þÇ¯µÇ°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓX¤Ë¤ÆÊç½¸¡£Í¥½¨ºîÉÊ¤Ï¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤Î¼çÍ×ÄÌÏ©¤ËµðÂç¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ 10¼þÇ¯µÇ°¥µ¥¤¥È¤Ï3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¸áÁ°10»þ¤è¤ê¸ø³«¡£
¡Ú´ë²è¢¡Û 10¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ±é½Ð¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅê±Ç
¡¦ 2026Ç¯3·î16Æü¡Ê·î¡Ë18»þ²á¤®¡ÊÆüË×¸å¡Ë¤è¤ê¡¢10¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈµÇ°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¤Ë¤ÆÅê±Ç¡£
¡Ú´ë²è£¡Û UNIQLO UMEDA¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿10¼þÇ¯µÇ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡õ¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¤òÈ¯Çä
¡¦ 2026Ç¯3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡Á10·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Î´Ö¡¢UNIQLO UMEDA¸ÂÄê¤Î¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×10¼þÇ¯µÇ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ª¤è¤Ó¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¤òÈ¯Çä¡£
¢¨ UNIQLO UMEDA¡§Âçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®1ÈÖ1¹æLINKS UMEDA£±³¬2³¬
¡ã´ë²è³µÍ×¤Î¾ÜºÙ¡ä
¡Ú´ë²è¡¡Û¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡× ¿·¥Ç¥¶¥¤¥óÊç½¸¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¡¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡× ¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ìÈÌÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×10¼þÇ¯µÇ°¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä¤ÈVJA¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¡Ê5,000±ßÊ¬¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Í¥½¨ºîÉÊ¡Ê6~£¸ºîÉÊ¤òÍ½Äê¡Ë¤Ï¡¢µðÂç¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆºåµÞÂçºåÇßÅÄ±Ø1³¬¤ÎÆ°¤¯ÊâÆ»¡Ê¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¦¥©¡¼¥¯¡Ë²£¤Î43m¤Ë¤ï¤¿¤ëÊÉ¤ËÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Î±þÊçºîÉÊ¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤ÎUNIQLO UMEDA¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤ÈVJA¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¡Ê30,000±ßÊ¬¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡»ºîÉÊÊç½¸´ü´Ö¡§¡¡¡¡¡¡ 2026Ç¯3·î16Æü(·î)¡Á4·î5Æü(Æü)
¡»Í¥½¨ºîÉÊÅ¸¼¨´ü´Ö¡§ ¡¡2026Ç¯6·î15Æü(·î)¡Á6·î21Æü(Æü)
¡»±þÊçÊýË¡¡§ ¡¡¡¡¡¡ 10¼þÇ¯µÇ°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#Âç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤óÂçÊç½¸¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅê¹Æ¡£
¢¨ ¾ÜºÙ¤Ï3/16¡Ê·î¡Ë10»þ¸ø³«¤Î10¼þÇ¯µÇ°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
10¼þÇ¯µÇ°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.ac.daikin.co.jp/pichonkun/9colors/10th-anniversary¡¡
¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È: ¡÷pichonkun_photo
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú´ë²è¢¡Û¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¡¡10¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ±é½Ð¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅê±Ç
¡¡¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿10¼þÇ¯ÆÃÊÌ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡¢ÇßÅÄ¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¤Ç10¼þÇ¯µÇ°ÅöÆü¤Î3·î16Æü(·î)18»þ²á¤®¤«¤éÅê±Æ¤·¤Þ¤¹¡ÊÆüË×¸å¡Á24:00¤Þ¤Ç¡Ë¡£
ËÜ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2027Ç¯3·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¡¢ËèÆüÅê±ÆÍ½Äê¤Ç¤¹¡£µÇ°¤¹¤Ù¤10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¡¡
¡Ú´ë²è£¡ÛUNIQLO UMEDA ¥³¥é¥Ü 10¼þÇ¯µÇ°¥Ç¥¶¥¤¥ó T¥·¥ã¥Ä¡õ¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯È¯Çä
¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¿·¤¿¤Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ú´ÏÅ¹¡ÖUNIQLO UMEDA¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×10¼þÇ¯µÇ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ª¤è¤Ó¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¡Êº¸¡Ë¤ò2026Ç¯3·î16Æü(·î)¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØUTme!¡Ù¤Ë¤â¡¢¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤ó¡×¤Î10¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ±é½Ð¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê´ë²è¢¡Ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ð¥Ã¥°¤ÎÀ©ºî¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡»ÈÎÇä´ü´Ö¡§ ¡¡ 2026Ç¯£³·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡Á10·î23Æü(¶â)¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡»²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡§¡¡T¥·¥ã¥Ä¡ÊÈ¾ÂµS-XL¡§1,990±ß¡Ë¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡ÊÂç¡§2,490±ß¡¢¾®¡§1,990±ß¡Ë
¡»¾ì¡¡½ê¡§ ¡¡¡¡¡¡ Âçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®1ÈÖ1¹æLINKS UMEDA£±³¬2³¬UNIQLO UMEDA
¢¨ UNIQLO UMEDA°Ê³°¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¾ÜºÙ¤ÏËöÈø¤ÎPDF¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
[¥Ç¥¶¥¤¥óÊç½¸¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè]
¡ÖÂç¤Ô¤Á¤ç¤ó¤¯¤óÂçÊç½¸¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×»öÌ³¶É
E-mail: info@pichonkun-10th-anniversary.jp
[ÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè]
¥À¥¤¥¥ó¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼¼
ËÜ¼Ò¡Ê06¡Ë6147-9923¡¿Åìµþ»Ù¼Ò¡Ê03¡Ë3520-3100
E-mail: prg@daikin.co.jp
