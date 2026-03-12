¡ÚÅì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡ÛSpectee¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò´Þ¤àÀïÎ¬Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸¾Ï¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì³Æ¼Ò¤¬¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¡¿²Á³Ê¡¿»ÅÍÍ¡¿´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡¿¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡öÅì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒÅì¼Ç¤Î£±£°£°¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯3·î12Æü
Åì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
Åì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
Spectee¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò´Þ¤àÀïÎ¬Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë
¡Á¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹ÎÎ°è¤ª¤è¤Óµ¤¾Ý¥Ç¡¼¥¿¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÎ°è¤Ç¶¨¶È¤ò²ÃÂ®¡Á
¡Á¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹ÎÎ°è¤ª¤è¤Óµ¤¾Ý¥Ç¡¼¥¿¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÎ°è¤Ç¶¨¶È¤ò²ÃÂ®¡Á
¡¡Åì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅçÅÄ¡¡ÂÀÏº¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSpectee¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼¾å ·ú¼£Ïº¡¢ °Ê²¼ Spectee¡Ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò´Þ¤àÀïÎ¬Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÈSpectee¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ª¤è¤Óµ¤¾Ý¥Ç¡¼¥¿¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨¶È¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢´ë¶È¤ä¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¼«Á³ºÒ³²¤Î¿¼¹ï²½¤äÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ä¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¸åÂÐ±þ¤Ë²Ã¤¨¡¢Í½ÃûÇÄ°®¤ä»öÁ°ÂÐºö¤ò´Þ¤á¤¿¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¶¯²½¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÊ¬ÃÇ¥ê¥¹¥¯¤äµ¤¾Ý¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢2023Ç¯¤è¤ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ª¤è¤Óµ¤¾Ý¥Ç¡¼¥¿¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆSpectee¤È¤Î¶¨¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÀïÎ¬Ä´Ã£¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖMeister SRM™¡×¤È¡¢Spectee¤ÎAI¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à´íµ¡´ÉÍý¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖSpectee Pro¡×¡ÊÃí1¡Ë¤òÏ¢·È¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢¹ßð»Í½Â¬¤òÍÑ¤¤¤¿ð»ºÒ¥¢¥é¡¼¥È¤Îµ¤¾Ý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²óÅö¼Ò¤ÏSpectee¤È¤ÎÏ¢·È¤òÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¿¼²½¤µ¤»¡¢¶¨¶ÈÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï°Ê²¼¤ÎÎÎ°è¤òÃæ¿´¤ËSpectee¤È¤Î¶¨¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ºÒ³²¡¦´íµ¡´ÉÍý¥Ç¡¼¥¿¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¾ðÊó¤ÎÏ¢·È
¡¡¡¡Åö¼Ò¤Î¡ÖSRM¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÊÃí2¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó´ðÈ×¤È¡¢Spectee¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëSNS¾ðÊó¡¢µ¤¾Ý¥Ç¡¼¥¿¡¢±ÒÀ±²èÁü¤Ê¤É¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Ç¡¼¥¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ºÒ³²È¯À¸»þ¤Î±Æ¶ÁÇÄ°®¤ä¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹ÎÎ°è¤Ç¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¶¯²½
¡¡¡¡ºÒ³²¤ÎÍ½Ãû¤ä»ö¸Î¾ðÊó¤òÁá´ü¸¡ÃÎ¤·¡¢Ä´Ã£¡¦À¸»º¡¦ÊªÎ®¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¡µë·ÑÂ³¤ÎÈ½ÃÇ¤äÂåÂØºö¤Î¸¡Æ¤»Ù±ç¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¶¯²½¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£µ¤¾Ý¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿ËÉºÒ¡¦´íµ¡´ÉÍý¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹âÅÙ²½¤ª¤è¤Ó³¤³°Å¸³«
¡¡¡¡Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢¹ñÆâ¤Ë²Ã¤¨¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëËÉºÒ¡¦´íµ¡´ÉÍý¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸³«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤ÏSpectee¤È¡¢ËÜÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î»ö¶È·ÑÂ³·×²è¡ÊBCP¡Ë¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹âÅÙ²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëËÉºÒ¡¦´íµ¡´ÉÍý¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÎ¾¼Ò¤ÎÃÎ¸«¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢µ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÁÏ½Ð¤äÄó¶¡²ÁÃÍ¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Åì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼èÄùÌò¾ïÌ³¡¡·îÌî¡¡¹À¤Î¥³¥á¥ó¥È
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡È¥Ç¡¼¥¿¤ÎÎÏ¡É¤Ç¡¢À¤³¦¤ò¤è¤ê¤è¤¤¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃíÎÏ»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ª¤è¤Óµ¤¾Ý¥Ç¡¼¥¿¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤È¤Î¶¨¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ËÉºÒ¡¦´íµ¡´ÉÍýÎÎ°è¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄSpectee¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¤ÊÄó·È¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤äµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò»ýÂ³Åª¤ËÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒSpectee¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Â¼¾å¡¡·ú¼£Ïº¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤È¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ª¤è¤Ó¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤È¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤òÍ¤¹¤ëÅì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥½¡¼¥¹¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿´íµ¡¤Î²Ä»ë²½¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ëSpectee¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸úÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹âÅÙ²½¤ä»ö¶È·ÑÂ³·×²è(BCP)¤Î¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Êº¸¤«¤é¡ËSpectee ¼èÄùÌòCFO ÃÓÅÄ ¾°¹°¡¢Spectee ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Â¼¾å ·ú¼£Ïº¡¢ Åì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º ¼èÄùÌò¾ïÌ³ ·îÌî ¹À¡¢Åì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º ICT¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô ¥Ç¡¼¥¿»ö¶È¿ä¿ÊÉô ¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼ Ìðºê µ®µ×
¡ÊÃí1¡Ëhttps://spectee.co.jp/service/spectee/
¡ÊÃí2¡Ëhttps://www.global.toshiba/jp/products-solutions/manufacturing-ict/meister-srmportal.html
¡¡¡¡¡¡ https://www.global.toshiba/jp/products-solutions/manufacturing-ict/meister-srm.html
