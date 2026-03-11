3月2日 相模女子大学の学生と教員が学部・学科横断で制作 自転車施錠啓発ポスター採用で相模原南警察署から表彰を受けました

3月2日 相模女子大学の学生と教員が学部・学科横断で制作 自転車施錠啓発ポスター採用で相模原南警察署から表彰を受けました