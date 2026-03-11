各位

2026年03月11日



株式会社ピーバンドットコム

ピーバンドットコム、電子部品データシート探索AI「データシートちゃん」を機能強化



〜データシートをもとに基板設計用シンボルデータを生成・ダウンロード可能に〜





プリント基板のネット通販「P板.com」を運営する株式会社ピーバンドットコム（東証スタンダード・名証メイン 3559、以下当社）は、AI電子部品データシート探索サービス「データシートちゃん」において、取得したデータシートをもとに基板設計用CAD用シンボル（KiCAD形式）を生成し、ダウンロードできる機能を追加しました。これにより、部品情報の探索から回路設計の準備までをよりスムーズに行えるようになりました。





















■ 背景電子機器開発の現場では、電子部品の仕様確認にあたり、メーカーサイトや複数のWebサイトを横断して情報を探す作業が日常的に発生します。一方で、情報は分散しており、必要なデータシートにたどり着くまでに時間がかかる、同じ調査が繰り返される、といった非効率が生じやすい状況です。さらに、製造終了（EOL）や仕様変更などの変化も起こり得るため、都度の確認作業が増え、開発者の負担になりやすいという課題があります。■ 「データシートちゃん」の概要「データシートちゃん」は、電子部品の部品名・型番を入力するだけで、AIが関連情報を探索し、必要なデータシートへスムーズに到達できるよう支援するサービスです。今回の機能強化により、取得したデータシートの情報をもとに、回路設計で利用するCAD用シンボル（KiCAD形式）を生成し、ダウンロードまで行えるようになりました。P板.comユーザーに提供することで開発現場での利便性を高め、継続利用やサービス利用の広がりを後押しします。あわせて、当社サービスの利用価値向上を通じて、設計・製造・実装の一体利用拡大を促し、中長期的な取引基盤の強化につなげてまいります。■ 今後の展開（自動化に向けた継続改善）当社は「データシートちゃん」を、P板.comにおけるものづくり支援の基盤の一つとして継続的に改善してまいります。短期的な売上拡大を主目的とするのではなく、開発現場の“手戻り”や“探す手間”を減らすことで顧客体験を高め、継続利用の促進やサービス利用の広がりにつなげることを狙いとしています。また「データシートちゃん」は、設計前工程における情報探索・データ整備を起点に、業務の効率化と自動化を段階的に推進するための取り組みの一つとして位置付けています。今回のシンボル生成機能追加に続き、今後は以下の改善を進めてまいります。検索基盤を最適化し、データシート探索の精度・安定性を向上します。将来的に、定数・パッケージ・P板部品分類などの抽出を拡張し、BOM等の設計・調達に使えるデータ整備を進めます。■ 代表取締役社長 後藤 康進のコメント当社が目指すのは、AIを導入すること自体ではなく、開発現場で実際に役立ち、使われ続ける形で価値を提供することです。今回追加したKiCAD用シンボル生成機能により、部品情報の探索に加え、設計前工程の負荷軽減を一段と進めることができます。こうした積み重ねは、顧客満足度の向上や継続利用の促進につながり、結果として当社の中長期的な企業価値向上に資する取り組みだと考えています。■ 関連リンク電子部品データシート探索AI「データシートちゃん」： https://www.p-ban.com/others/datasheet.html 【会社概要】■株式会社ピーバンドットコム「アイデアと探究心で、“あたりまえ”を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P板.com」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供しています。所在地：〒102-0076 東京都千代田区五番町14 五番町光ビル4F代表取締役社長：後藤 康進本件に関するお問合わせ先株式会社ピーバンドットコム電話番号：03-3261-3431E-mail：ir@p-ban.com問い合わせフォーム：https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.htmlX：https://x.com/pban_irIRメールマガジン：https://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.htmlnote：https://note.com/p_ban_ir関連リンク電子部品データシート探索AI「データシートちゃん」https://www.p-ban.com/others/datasheet.html