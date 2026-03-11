¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¤¿¤Þ¤É¤¦¥Þ¥ë¥·¥§£²£°£²£¶¡×¤ò£³·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë£²£²Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Á´ØÀ¾¡¦ÅìËÌ¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¤ò´Þ¤àÁíÀª£±£·»ö¶È¼Ô¤¬¥¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¤¿¤Þ¤É¤¦¤ËÂç½¸¹ç¡ª¡Á
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×¡Ë¤Ï¡¢Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à±Ø¤Î±ØÁ°¹¾ì¤Ë¤ÆÅ´Æ»³Æ¼Ò¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×»ö¶È¼Ô¤ª¤è¤Ó¹ÔÀ¯ÃÄÂÎ¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¡Ö¥¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¤¿¤Þ¤É¤¦¥Þ¥ë¥·¥§£²£°£²£¶¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ´ë²è¡×¡Ë¤ò£³·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦£²£²¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤£²²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢´ØÅì¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Ë²Ã¤¨¤ÆºåµÞÅÅÅ´¤ª¤è¤Ó£É£Ç£Ò¤¤¤ï¤Æ¶ä²ÏÅ´Æ»¤Ê¤É£²Æü´Ö¤ÇÁíÀª£±£·»ö¶È¼Ô¤¬»²²Ã¤·¡¢Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à±ØÁ°¹¾ì¤Ë¤Æ³Æ¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤±¤¤ÂÀ¤¯¤ó¡×¡Ö¤·¤ó¤´¤¯¤ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µþ²¦¤¢¤½¤Ó¤Î¿¹£È£Õ£Ç£È£Õ£Ç¡ã¥Ï¥°¥Ï¥°¡ä¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö£È£Õ£Ç£È£Õ£Ç¡×¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ï¥°¡½¡×¡¢Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤Î¡Ö¥³¥¢¥é¡×¡¢º´ÀîµÞÊØ¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Öcocoro¡×¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ¥Ö¡¼¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢µþ²¦¤ì¡¼¤ë¥é¥ó¥É¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¤ì¡¼¤ë¥é¥ó¥É¡×¡Ë¤ª¤è¤Ó£È£Õ£Ç£È£Õ£Ç¤ò¤á¤°¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤ì¡¼¤ë¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤ÈºåµÞÅÅÅ´¤Î¸½Ìò±¿Å¾»Î¡¦¼Ö¾¸¡¦±Ø°÷¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤ª»Å»ö¾Ò²ð¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öµþ²¦¤Æ¤Ä¤É¤¦¶µ¼¼¡ÁºåµÞÅÅÅ´¥³¥é¥Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢Å´Æ»¶ÈÌ³¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»²²Ã»ö¶È¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Å´Æ»³Æ¼Ò¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¶¨ÎÏ»ö¶È¼Ô¤ÎÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¡¢¹±ÎãÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¤¿¤Þ¤É¤¦¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÎÍ¶µÒ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¿·¤¿¤Ê°ÜÆ°¼ûÍ×¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¥¨¥ê¥¢¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤ò¿Þ¤ê¡¢Åö¼Ò±èÀþ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¥¸¥ã¡¼¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤Î³ÎÎ©¤È±èÀþ²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢ãºòÇ¯³«ºÅ»þ¤ÎÍÍ»Ò¢ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢ã¥Ý¥¹¥¿¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¢ä
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡ ´ØÅì¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Ë²Ã¤¨¤ÆºåµÞÅÅÅ´¤ª¤è¤Ó£É£Ç£Ò¤¤¤ï¤Æ¶ä²ÏÅ´Æ»¤Ê¤ÉÁíÀª£±£·»ö¶È¼Ô¤¬»²²Ã¡£Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à±ØÁ°¹¾ì¤Ç¤Ï³Æ¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸
¢ µþ²¦ÅÅÅ´¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤±¤¤ÂÀ¤¯¤ó¡×¡Ö¤·¤ó¤´¤¯¤ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢£È£Õ£Ç£È£Õ£Ç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ï¥°¡½¡×¡¢Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤Î¡Ö¥³¥¢¥é¡×¡¢º´ÀîµÞÊØ¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Öcocoro¡×¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü
£ µþ²¦ÅÅÅ´¤ÈºåµÞÅÅÅ´¤Î¸½Ìò±¿Å¾»Î¡¦¼Ö¾¸¡¦±Ø°÷¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤ª»Å»ö¾Ò²ð¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öµþ²¦¤Æ¤Ä¤É¤¦¶µ¼¼¡ÁºåµÞÅÅÅ´¥³¥é¥Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢Å´Æ»¶ÈÌ³¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð
£±¡¥¡Ö¥¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¤¿¤Þ¤É¤¦¥Þ¥ë¥·¥§£²£°£²£¶¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³«ºÅÆü»þ
£³·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦£²£²Æü¡ÊÆü¡Ë£±£°¡§£°£°¡Á£±£µ¡§£³£°¡¡
¢¨±«Å··è¹Ô¡¢¹ÓÅ·Ãæ»ß
¢¨±«Å·»þ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¤ì¡¼¤ë¥é¥ó¥É²°³°Å¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ¼Â»ÜÍ½Äê
¡¡¤Þ¤¿¡¢³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡¦ÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¡Ãæ»ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ì¡¼¤ë¥é¥ó¥É£È£Ð¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹
¡Ê£²¡Ë³«ºÅ¾ì½ê
Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à±ØÁ°¹¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³Æ¥Ö¡¼¥¹½ÐÅ¸¡×¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò³«ºÅ
¤ì¡¼¤ë¥é¥ó¥ÉËÜ´Û¤Ç¤Ï¡¢¡Öµþ²¦¤Æ¤Ä¤É¤¦¶µ¼¼¡ÁºåµÞÅÅÅ´¥³¥é¥Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Á¡×¤ò³«ºÅ
¡Ê£´¡ËÆâÍÆ¡Ê¥Ö¡¼¥¹½ÐÅ¸»ö¶È¼Ô¡Ë
¡Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à±ØÁ°¹¾ì¤Ç¤Î¥Ö¡¼¥¹½ÐÅ¸
¢¨¥¢¥µ¥¯¥µ¼ÖíÒÀ½ºî½ê»öÁ°Í½Ìó£Õ£Ò£Ì
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/021yyfbpcc051.html
¢¡Öµþ²¦¤Æ¤Ä¤É¤¦¶µ¼¼¡ÁºåµÞÅÅÅ´¥³¥é¥Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Á¡×
µþ²¦ÅÅÅ´¤ÈºåµÞÅÅÅ´¤Î¸½Ìò±¿Å¾»Î¡¦¼Ö¾¸¡¦±Ø°÷¤¬¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ»Å»öÆâÍÆ¤ò°ì½ï¤Ë
¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ²ó³«»Ï£³£°Ê¬Á°¤Ë²ñ¾ì¤Ë¤ÆÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§£³·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë£±£±¡§£³£°¡Á £±£³¡§£³£°¡Á ·×£²²ó ³Æ²ó£³£°Ê¬
³«ºÅ¾ì½ê¡§¤ì¡¼¤ë¥é¥ó¥ÉËÜ´Û1 ³¬ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¢¨³Æ²óÀèÃå£²£°ÁÈ¸ÂÄê
£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
¤±¤¤ÂÀ¤¯¤ó¡¦¤·¤ó¤´¤¯¤ó¡Êµþ²¦ÅÅÅ´¡Ë¡¦¥Ï¥°¡¼¡Ê£È£Õ£Ç£È£Õ£Ç¡Ë¡¦¥³¥¢¥é¡ÊÂ¿ËàÆ°Êª¸ø±à¡Ë¡¦
cocoro¡Êº´ÀîµÞÊØ¡Ë¤Ç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
³«ºÅÆü»þ¡§£³·î£²£²Æü¡ÊÆü¡Ë£±£±¡§£°£°¡Á £±£³¡§£°£°¡Á £±£´¡§£³£°¡Á ·×£³²ó ³Æ²ó£³£°Ê¬
³«ºÅ¾ì½ê¡§Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à±ØÁ°¹¾ì
¤¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼
¤ì¡¼¤ë¥é¥ó¥É´ÛÆâ¡¢£È£Õ£Ç£È£Õ£Ç´ÛÆâ¡¢Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à±ØÁ°¹¾ì¤Î³Æ½ÐÅ¸¥Ö¡¼¥¹
¡ÊµþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼ÒµÚ¤Óº´ÀîµÞÊØ³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×µÚ¤Ó¥¹¥¿
¥ó¥×Âæ¤òÀßÃÖ¤·¡¢³ÍÆÀ¥¹¥¿¥ó¥×¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ·ÊÉÊ¤È¸ò´¹¤¹¤ë¡£
¡¡¡¡ ¢ã·ÊÉÊ¥¤¥á¡¼¥¸¢ä
£²¡¥ËÜ´ë²è¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»
µþ²¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼ £Ô£Å£Ì¡¥£°£³¡Ý£³£³£²£µ¡Ý£¶£¶£´£´¡Ê£¹¡§£°£°¡Á£±£¸¡§£°£°¡Ë
¡Ú»²¹Í¡ÛÂ¿ËàÆ°Êª¸ø±à±Ø¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡Öµþ²¦¤ì¡¼¤ë¥é¥ó¥É¡×¤ä¡Öµþ²¦¤¢¤½¤Ó¤Î¿¹£È£Õ£Ç£È£Õ£Ç¡×¡¢²°³°¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯»ÜÀß
¤Î¡Ö£È£Õ£Ç£Ô£Ò£Á£Ô£Ï£Ð£Ó¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³¹Á´ÂÎ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¸ø±à¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ»Ò
¤Ç°ìÆü³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¢¨³Æ»ÜÀß¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢£È£Ð¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦µþ²¦¤¢¤½¤Ó¤Î¿¹£È£Õ£Ç£È£Õ£Ç¡ã¥Ï¥°¥Ï¥°¡ä https//www.keio-hughug.jp/
¡¦£È£Õ£Ç£Ô£Ò£Á£Ô£Ï£Ð£Ó¡Ê¥Ï¥°¥È¥é¥È¥×¥¹¡Ë https//www.keio-hughug.jp/new-athletic-cp/
¡¦µþ²¦¤ì¡¼¤ë¥é¥ó¥É https//www.keio-rail-land.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´ ¹ÊóÉô
TEL.£°£´£²¡Ý£³£³£·¡Ý£³£±£°£¶¡¡Mail¡§koho.pub@keio.co.jp
