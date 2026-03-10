「第10回ウィナーズカップGII」にあわせて来場特典の配布＆ラウンジイベント「オッズパークラウンジ ～ウィナーズNIGHT in 防府」を開催

オッズ・パーク株式会社

公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」を運営するオッズ・パーク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：高松 俊和）は、2026年3月19日（木）～3月22日（日）に防府競輪場で開催される「第10回ウィナーズカップGII」にあわせ、来場特典の配布やラウンジイベントの開催など、競輪をもっと楽しめる企画を実施します。

3月20日（金・祝）～3月22日（日）の3日間は、防府競輪場に来場のうえエントリーされた方を対象に、各日500円分のOPコインをプレゼントします。

さらに、3月21日（土）の夜には、より一層競輪をお楽しみいただける特別企画として、防府市内にてラウンジイベント「オッズパークラウンジ ～ウィナーズNIGHT in 防府」を開催します。葉月あやさん、福田礼佳さん、濱野咲さんをゲストにお迎えし、ゲストの予想が的中するかどうかを当てるクイズイベントをはじめ、ドリンクやフードが当たるガラポン抽選会など、さまざまなコンテンツをご用意しています。おいしいフードやドリンクを楽しみながら、豪華ゲストとともに夜まで競輪レースを満喫できる、特別なひとときです。この機会にぜひご参加ください。

特設サイトURL：https://oj.oddspark.com/lp/op_lounge_houfu_2026

また、3月20日（金・祝）には、防府競輪場特設ステージにて、お笑い芸人「どぶろっく」さんによる「オッズパーク presents どぶろっくお笑いショー」を開催します。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

※各キャンペーンには、オッズパークの会員登録などの諸条件がございます。詳しくは、当日確認できるエントリーページ及び今後公開予定のキャンペーンページをご確認ください。

■防府競輪場に行こう！「来場＆エントリーでもれなくOPコイン※1 500円分をGET」

「ウィナーズカップ」の開催にあわせて、防府競輪場に来場のうえエントリーされた方を対象に、3日間、各日500円分のOPコインを配布する来場特典イベントを実施します。

- 対象者：2026年3月20日（金・祝）～3月22日（日）に防府競輪場へご来場のうえ、エントリーされた方- 3月20日（金・祝）～3月21日（土）参加方法：オッズパーク特設ブースに設置されたパネルに記載のQRコードからエントリー- 3月22日（日）参加方法：防府競輪場内で配布するティッシュに記載のQRコードからエントリー- 特典：OPコイン（各日500円分）

※1 OPコインは「オッズパーク」内でご利用いただける投票専用の電子マネーで、PayPay、メルペイ、各種クレジットカード、インターネットバンキングから購入（チャージ）することができます。

※参加方法は変更となる場合がございます

※エントリーには、オッズパークへの会員登録が必要です。

※市中銀行会員は対象外となります。

■防府競輪場から夜のラウンジへつながる来場者特典

防府競輪場内のオッズパーク特設ブースでは、当日夜に開催される「オッズパークラウンジ ～ウィナーズNIGHT in 防府」で使用できる【ガラポン1回チャレンジ券】を配布します。

本券は、ラウンジ内で実施するガラポン抽選会に1回参加できる特典券です。当たりが出た方には、お好きなドリンク（1杯）またはフード（1品）をその場で進呈します。

※【ガラポン1回チャレンジ券】は当日のみ有効です。

※【ガラポン1回チャレンジ券】のご利用対象は、入店順・先着50名様です。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

※詳細は防府競輪場内のブーススタッフまでお問い合わせください。

■ゲストとフード・ドリンクを囲んで競輪を楽しむ「オッズパークラウンジ ～ウィナーズNIGHT in 防府」

防府駅から徒歩5分のBar「アバロン」にて、葉月あやさん、福田礼佳さん、濱野咲さんと一緒に競輪を楽しむ「オッズパークラウンジ ～ウィナーズNIGHT in 防府」を開催します。GIIの熱戦を振り返ったり、前橋競輪FIナイターで開催される10R～12Rを予想したりと、競輪ファン同士の交流を楽しむ場を提供します。

ゲスト

- 開催時間：2026年3月21日（土）17:00～21:30- 開催場所：アバロン（https://abaron-hofu.com/sp/index.html）- 入店方法：オッズパークに会員登録のうえ、参加フォームよりエントリーを完了すること葉月 あや（タレント・グラビアアイドル）

愛知県出身。「グラビア・オブ・ザ・イヤー」受賞歴を持ち、グラビアを中心に幅広く活躍。SNSでは飾らない言葉で日常やレース観戦の様子を発信するなど、公営競技や勝負の世界への関心も高い。夢は“勝負で得た資金で家を建てること”。

福田 礼佳（元競輪選手）

2015年7月にデビューし、2024年12月に引退。祖父母、父、叔父、従兄弟が競輪選手という競輪一家に育ち、孫娘世代で初の選手となった。

現在は解説やSNSで競輪の奥深さや選手の想いを伝え、競技の魅力を力強く発信している。

濱野 咲（元競輪選手）

2023年1月に現役を引退。現在は配信やイベント出演を通じて、競輪をはじめとする公営競技の魅力を精力的に発信している。

モーニングからミッドナイトまで日々レースを追い続けるほどの競輪愛を持ち、飾らない人柄と明るいキャラクターで多くのファンを魅了している。

実施企画１.：君の予想にRIDE ON!!

当日は素敵なゲスト3名が登場し、開催中の競輪レース予想を行います。会場の皆様にはゲストの予想が的中するかどうかを予想していただきます。1問正解するごとに、お好きなドリンク（1杯）またはフード（1品）のいずれか1品をプレゼントします！

実施企画２.：ドリンク・フードが当たる！来店特典ガラポンサービス

- 賞品：1問正解につき、ドリンク（1杯）orフード（1品）いずれか1品

来店された方のうち、入店当日に開催される競輪・地方競馬・オートレースの投票券（ワイド・重勝式を除く）を、オッズパークで2,000円以上購入された方を対象に、お好きなドリンク（1杯）またはフード（1品）が当たるガラポン抽選会を実施します。

※ご参加には、投票照会画面のご提示が必要です。

※ドリンク・フードは、指定のメニュー一覧の中からお選びください。

※当日入店中、抽選は１回です。ただし【ガラポン1回チャレンジ券】をご持参の方は、1日あたり最大2回まで抽選に参加可能です。

※景品数には限りがあり、サービス内容が変更となる場合がございます。

※入店時点で購入済みの当日発売分も対象です。

※入店当日に開催されるレースの前日発売分も対象です。

■オッズパーク presents どぶろっくお笑いショー

3月20日（金・祝）は、防府競輪場の特設ステージにて、お笑い芸人「どぶろっく」さんによる「オッズパーク presents どぶろっくお笑いショー」を開催。防府競輪場を盛り上げるスペシャルステージをお届けします。ステージはどなたでも無料でご観覧いただけますので、ぜひお気軽にご参加ください。

どぶろっく

2004年9月コンビ結成。保育園から大学まですべて同じ学校。お笑いコンビとしての他にミュージシャン「どぶろっく」としても、都内ライブハウスや各種音楽フェスなどにも出演中。「どぶろっかーず」という6人編成ロックバンドとして出演する場合もある。『あらびき団』四天王トーナメント2018「あらびき最強四天王神」獲得。TBS『キングオブコント2019』優勝。

概要

■第10回ウィナーズカップGII

- 日程：3月20日（金・祝）- ステージ時間：１.12:40～ ２.13:10～- 場所：防府競輪場 特設ステージ

今年開催10回目を迎えるウィナーズカップは、2017年から始まった比較的新しいビッグレース（GII）で、防府競輪場では初開催となります。毎年3月に、4日間にわたるトーナメント形式で開催されており、最終日にはガールズケイリンの単発レース「ガールズフレッシュクイーン」が行われます。

出場条件として、選考期間中（前年7～12月）の1着獲得回数を重視する点が大きな特徴です。さらに、FI開催での決勝成績も加味され、より多くの選手にGII出場のチャンスが与えられています。一方で、グレードレースを主戦場にしている選手にとっては厳しい条件とも言え、地区エース級の選手が選考漏れとなるケースも少なくないレースです。優勝賞金は2900万円で、年末のグランプリ争いにも大きく関わる高額賞金の大会です。

■オッズ・パーク株式会社について

詳細を見る :https://winners-cup-2026.hofukeirin.jp/

オッズ・パーク株式会社は、行政・地方公共団体向けのソリューションを提供するSBプレイヤーズ株式会社の子会社であり、公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」を運営しています。全国の地方公共団体から公営競技（地方競馬・競輪・オートレース）に関する投票券の販売業務を受託し、安心・便利にご利用いただけるサービスを提供しています。また、予想情報やレース映像などの充実したコンテンツ配信や、多くの金融機関および決済サービスと提携し、様々なお客様にご利用いただける環境を整えています。

今後も当社は、インターネット投票サービスを通じて投票券販売の拡大を推進するとともに、収益の一部を畜産振興や地域産業の発展など幅広い分野に還元することで、地域社会の活性化に貢献します。

【「オッズパーク」サービスサイト】

-アプリ ：https://www.oddspark.com/member/app/release.html

-スマートフォン：https://sp.oddspark.com/

-パソコン ：https://www.oddspark.com/

