À¤³¦½é¡¢¿Í¤ÎÆ°ºî¤Î¡Ö¤Ð¤é¤Ä¤¡×¤òÀ¸¤àÇ¾¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò²òÌÀ ¡Á°åÎÅ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ÎÉ¾²Á¡¦¸þ¾å¤Ø¤Î¿·¤¿¤ÊÆ»¶Ú¡Á
È¯É½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§
¿Í¤ÎÆ°ºî¤Ë¤ÏÉ¬¤º°ìÄê¤Î¡Ö¤Ð¤é¤Ä¤¡×¤¬À¸¤¸¡¢ÁÀ¤Ã¤¿²Õ½ê¤«¤é¤Û¤ÜËè²ó°ÌÃÖ¤¬¤º¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢½¾ÍèÇ¾¤«¤é¶Ú¤Ø¤Î¿®¹æ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡É¶Ú³èÆ°¶¯ÅÙ¤ÎÍð¤ì¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¼êÀè¤òÌÜÉ¸°ÌÃÖ¤ËÅþÃ£¤µ¤»¤ë±¿Æ°¡¢ÏÓ¤Ç¼þ´üÅª¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë±¿Æ°¡¢¼êÀè¤Ç±ß¤òÉÁ¤¯±¿Æ°¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÏÓ±¿Æ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ°¤¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤È°ì´Ó¤·¤Æ´ØÏ¢¤¹¤ë¤Î¤Ï¡È¶Ú³èÆ°¶¯ÅÙ¤ÎÍð¤ì¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¶Ú³èÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÍð¤ì¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÇ¾±¿Æ°À©¸æÍýÏÀ¤òºþ¿·¤·¡¢¡ÖÆ°¤¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÉý¹¤¤¸½¾Ý¤ÎÇ¾²Ê³ØÅªÍý²ò¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¶Ú³èÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡É¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ë¡¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥êÉ¾²Á¼êË¡¤ÎÁÏ½Ð¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡NTT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅçÅÄ ÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖNTT¡×¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¿Í¤ÎÆ°ºî¤ËÀ¸¤¸¤ë¡Ö¤Ð¤é¤Ä¤¡×¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢Ç¾¤«¤é¶Ú¤Ø¤ÈÁ÷¤é¤ì¤ë¶Ú³èÆ°¤Î¡È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÍð¤ì¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿Í¤¬ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ç¾¤«¤é¶Ú¤Ø¤È»ØÎá¤¬Á÷¤é¤ì¡¢¶Ú³èÆ°¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ç±¿Æ°¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢±¿Æ°¤Ë¤ÏÉ¬¤º°ìÄê¤Î¡Ö¤Ð¤é¤Ä¤¡×¤¬À¸¤¸¡¢Æü¾ïÆ°ºî¤«¤é¹âÅÙ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¥ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤Ê¤¤Í×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ð¤é¤Ä¤¤¬À¸¤¸¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î²òÌÀ¤Ï¡¢Ç¾¤Î±¿Æ°À©¸æ¸¦µæ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤µ¤ì¡¢½¾Íè¤Ï¡È¶Ú³èÆ°¶¯ÅÙ¤ÎÍð¤ì¡É¤¬¤½¤Î¼ç°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÅþÃ£±¿Æ°¡¦¼þ´ü±¿Æ°¡¦±ß±¿Æ°¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÏÓ±¿Æ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ°ºî¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤È¶Ú³èÆ°¤Î´Ø·¸¤òÀºåÌ¤Ë¸¡¾Ú¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤Ð¤é¤Ä¤¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¼ç°ø¤Ï¡¢¡È¶Ú³èÆ°¶¯ÅÙ¤ÎÍð¤ì¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¶Ú³èÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÍð¤ì¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Íø¤¼ê¤ÈÈóÍø¤¼ê¤Ç´Ñ»¡¤µ¤ì¤ë¤Ð¤é¤Ä¤¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¶Ú³èÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÍð¤ì¤ÎÄøÅÙ¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢±¿Æ°¥¹¥¥ë³Ø½¬¡¢¼À´µ¤Ë¤è¤ë±¿Æ°¼ºÄ´¡¢Íø¤¼ê¤ÎÍ¥°ÌÀ¡¢±¿Æ°¤ÎÈ¯Ã£¤ä²ÃÎðÊÑ²½¤Ê¤É¡¢¡ÖÆ°¤¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÉý¹¤¤¸½¾Ý¤ÎÇ¾²Ê³ØÅªÍý²ò¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢±¿Æ°¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤Î¼ç°ø¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶Ú»ØÎá¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¦²þÁ±¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê·±ÎýË¡¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ÎÄêÎÌÅªÉ¾²Á¼êË¡¤Î³ÎÎ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢2026Ç¯3·î2Æü¤ËNeural Networks¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1¡¥ÇØ·Ê
¡¡NTT¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó²Ê³Ø´ðÁÃ¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÃÎ³Ð¡¦´¶À¡¦¿ÈÂÎ±¿Æ°¤òËÜ¼ÁÅª¤ËÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤é´ðÁÃÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¯¿·¤¿¤Ê¿ÈÂÎ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÍý²ò¤ä»Ù±çµ»½Ñ¤ÎÄó°Æ¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¿Í¤Î±¿Æ°¥¹¥¥ë¤Ë´Ø¤ï¤ëÇ¾¾ðÊó½èÍý¤Î²òÌÀ¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¤ÎÄêÎÌ²½¤ä¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¤ä¥À¡¼¥Ä¤òÎã¤Ë¤È¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤ÏÆ±¤¸Æ°ºî¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢Ëè²ó¤ï¤º¤«¤Ê¡ÖÆ°¤¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¡×¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤Ï¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤Ê¤¤Í×°ø¤È¤Ê¤ê¡¢±¿Æ°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ð¤é¤Ä¤¤¬À¸¤¸¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î²òÌÀ¤Ï¡¢Ç¾¤Î±¿Æ°À©¸æ¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ä¹Ç¯½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òËÜ¼ÁÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ç¾¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶Ú¤Ø»ØÎá¤òÁ÷¤ê¿ÈÂÎ¤òÀ©¸æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¾³èÆ°·×Â¬¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢·×»»ÍýÏÀ¤Î¹½ÃÛ¡¢¹ÔÆ°¼Â¸³¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡½¾Íè¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Æ°¤¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤Ï¼ç¤Ë¶Ú³èÆ°¶¯ÅÙ¤ÎÍð¤ì¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÇ¾¤«¤é¶Ú¤ØÁ÷¤é¤ì¤ë»ØÎá¤Î¡Ö¶¯¤µ¡×¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Åª¤Ë¸þ¤±¤Æ¥À¡¼¥Ä¤òÅê¤²¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÏÓ¤Î²Ã¸ºÂ®¤òÅ¬ÀÚ¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ç¾¤ÏÉª¤Î¼çÆ°¶Ú¤ÈÙÉ¹³¶Ú¢¨£±¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿Þ1º¸¡Ë¡£½¾ÍèÀâ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î¶Ú¤Î½ÐÎÏ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¼ý½Ì¶¯ÅÙ¤¬Ëè²ó¤ï¤º¤«¤ËÍð¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼êÀè¤Î°ÌÃÖ¤ä¥À¡¼¥Ä¤Îµ°Æ»¤¬¤Ð¤é¤Ä¤¯¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1Ãæ¡Ë¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢¶Ú³èÆ°¶¯ÅÙ¤ÎÍð¤ì¢¨2¤«¤éÍ½Â¬¤µ¤ì¤ëÆ°¤¤Î¤Ð¤é¤Ä¤ÎÌ¢¨2¤äÊý¸þ¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¼Â¸³·ë²Ì¤È°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢²¾Àâ¤ËÈ¿¤¹¤ë»öÎã¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¢¨3¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Æ°¤¤¬¤Ð¤é¤Ä¤¯¼ç°ø¤ÏÌ¤¤À½½Ê¬¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢Ç¾¤«¤é¶Ú¤ØÁ÷¤é¤ì¤ë»ØÎá¤Î¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¼çÆ°¶Ú¤ÈÙÉ¹³¶Ú¤Î³èÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÍð¤ì¤³¤½¤¬¡¢Æ°¤¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¼ç°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1±¦¡Ë¡£
2¡¥¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì
¡¡¶Ú»ØÎá¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àè¤Û¤É¤Î¥À¡¼¥Ä¤ÎÎã¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÏÓ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¼çÆ°¶Ú¤È¡¢Æ°¤¤ò¸ºÂ®¤µ¤»¤ëÙÉ¹³¶Ú¤Î³èÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Íð¤ì¤ë¤È¡¢¥À¡¼¥Ä¤ÎÆ°¤¤â°ÂÄê¤»¤º¡¢¾å²¼Êý¸þ¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹Í¤¨¤Ë½¾¤¨¤Ð¡¢Æ°ºî¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¶Ú¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤ëÊ£»¨¤ÊÆ°¤¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶Ú³èÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÀºÅÙ¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤º¤ì¤¬Âç¤¤Ê±¿Æ°¤Ð¤é¤Ä¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¶ÚÆ±»Î¤Ç°Û¤Ê¤ë¼ïÎà¤Î¶¨Ä´¤¬É¬Í×¤ÊÊ£¿ô¼ïÎà¤ÎÏÓ±¿Æ° ¡½ÅþÃ£±¿Æ°¡¦¼þ´ü±¿Æ°¡¦±ß±¿Æ°¡½ ¤ò¼Â¸³²ÝÂê¤È¤·¤ÆÀßÄê¤·¡¢Æ°¤¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤È¶Ú³èÆ°¤Î´Ø·¸¤ò¡¢Æ±»þ·×Â¬¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ë²òÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¤¤º¤ì¤Î±¿Æ°²ÝÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Æ°¤¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶Ú³èÆ°¶¯ÅÙ¤ÎÍð¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶Ú³èÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÍð¤ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ ÅþÃ£±¿Æ°¤Î°ÌÃÖ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤
¡¡¼Â¸³»²²Ã¼Ô15Ì¾¤Ë¤Ï¡¢±¿Æ°·×Â¬ÍÑ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ê¡¢Éª¤ò¶Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¼êÀè¤ò¥¹¥¿¡¼¥È°ÌÃÖ¤«¤éÌÜÉ¸°ÌÃÖ¤Þ¤ÇÆ°¤«¤¹ÅþÃ£±¿Æ°¤ò¡¢50²ó·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2º¸¡Ë¡£»²²Ã¼Ô¤ÏÆ±¤¸Æ°¤¤òËè²ó·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢ÅþÃ£±¿Æ°¤Ï»î¹Ô¤´¤È¤ËÌÀ³Î¤Ê¤Ð¤é¤Ä¤¡ÊÅþÃ£°ÌÃÖ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¡Ë¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿(¿Þ2Ãæ±û¾å)¡£Éª¤ÎÆ°¤¤Ë´Ø¤ï¤ë¼çÆ°¶Ú¤ÈÙÉ¹³¶Ú¤Î³èÆ°¤ò¡¢ÈéÉæÉ½ÌÌ¤ËÅ½¤ê¤Ä¤±¤¿ÅÅ¶Ë¤Ç·×Â¬¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼êÀè¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¼çÆ°¶Ú¤È¡¢¸ºÂ®¤µ¤»¤ëÙÉ¹³¶Ú¤¬¡¢¸ò¸ß¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2Ãæ±û²¼¡Ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¶Ú³èÆ°¤Ï¡¢»î¹Ô¤´¤È¤Ë³èÆ°¶¯ÅÙ¤¬Íð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³èÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡Ê¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¡Ë¤Ë¤âÍð¤ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅþÃ£±¿Æ°¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤È¶Ú³èÆ°¤Î´Ø·¸¤ò²òÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¼êÀè°ÌÃÖ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤Ï¡¢¶Ú³èÆ°¶¯ÅÙ¤ÎÍð¤ì¤È¤Ï´ØÏ¢¤»¤º¡¢°ìÊý¤Ç¶Ú³èÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÍð¤ì¤È¤ÏÍ°Õ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2±¦¡Ë¡£°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢ÅþÃ£±¿Æ°¤Ë¤ª¤±¤ëÆ°¤¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤Ï¡¢¼ç¤Ë¶Ú³èÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÍð¤ì¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢ ¼þ´ü±¿Æ°¤ÎÎÏ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤
¡¡¼¡¤Ë¡¢¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤è¤¦¤Ê¼þ´ü±¿Æ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼þ´ü±¿Æ°¤Ï¡¢ÅþÃ£±¿Æ°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿À·ÐÀ©¸æµ¡¹½¤Ç¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬²áµî¤Î¸¦µæ¤Ç¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤³¤Ç¤â¶Ú³èÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÍð¤ì¤¬±¿Æ°¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤«¤ò²þ¤á¤ÆÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Íø¤¼ê¤ÈÈóÍø¤¼ê¤Ç¤Î±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Î°ã¤¤¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤¬¶Ú³èÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÍð¤ì¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢º¸±¦Î¾ÏÓ¤òÂ¬ÄêÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¸³»²²Ã¼Ô15Ì¾¡ÊÁ´°÷±¦Íø¤¢¨5¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ê¡¢º¸ÏÓ¤Þ¤¿¤Ï±¦ÏÓ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥á¥È¥í¥Î¡¼¥à¤ÇÄó¼¨¤·¤¿¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°ìÄê¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë±¿Æ°²ÝÂê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿(¿Þ3º¸)¢¨6¡£¥ê¥º¥à¤ËÆ±´ü¤·¤¿ÎÏÈ¯´ø¡Ê¿Þ3Ãæ¡¦¾åÃÊ¡Ë¤ò¼Â»ÜÃæ¤Î¡¢¼ê¼ó¡¦Éª¡¦¸ª¤Ë´Ø¤ï¤ë¼çÆ°¶Ú¤ª¤è¤ÓÙÉ¹³¶Ú¡¢·×6¶Ú¤Î¶Ú³èÆ°¤ò·×Â¬¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢³Æ¶Ú¤Ë¤â¼þ´üÅª¤Ê³èÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1¼þ´üËè¤Î¶Ú³èÆ°¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¶Ú³èÆ°¶¯ÅÙ¤ª¤è¤Ó¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÍð¤ì¤òÉ¾²Á¤·¤¿·ë²Ì¤ò¡¢¿Þ3Ãæ¡¦²¼ÃÊ¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡ÊÅµ·¿Åª¤Ê»²²Ã¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ëº¸¼ê¼ó¤ª¤è¤Ó±¦¼ê¼ó¤ÎÎã¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢Íø¤¼ê¤Î±Æ¶Á¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ëº¸±¦¤ÎÏÓ±¿Æ°¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤¹¤È¡¢ÎÏÈ¯´ø¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤¬Âç¤¤¤º¸ÏÓÍøÍÑ»þ¤Ë¤Ï¡¢±¦ÏÓÍøÍÑ»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¶Ú³èÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÍð¤ì¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´»²²Ã¼Ô¤Î¼ê¼ó¥Ç¡¼¥¿¤ò²òÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êº¸±¦º¹¤Ï¡¢¶Ú³èÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÍð¤ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¸²Ãø¤Ë´Ñ»¡¤µ¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¶Ú³èÆ°¶¯ÅÙ¤ÎÍð¤ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¸²Ãø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¿Þ3±¦¡¢Çò´Ý¤È¹õ´Ý¤ÎÈæ³Ó¡Ë¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢ÎÏ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤È¶Ú³èÆ°¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Â¸³¡¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀþ·Áº®¹ç¸ú²Ì¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ²òÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¼Â¸³¡¤Î·ë²Ì¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÎÏ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤Ï¶Ú³èÆ°¶¯ÅÙ¤ÎÍð¤ì¤È¤Ï´ØÏ¢¤»¤º¡¢¶Ú³èÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÍð¤ì¤ÈÍ°Õ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3±¦¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î·¹¸þ¤Ï¡¢¿Þ¼¨¤·¤¿¼ê¼ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Éª¤ª¤è¤Ó¸ª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ì´Ó¤·¤Æ´Ñ»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¼þ´ü±¿Æ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÎÏ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¶Ú³èÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÍð¤ì¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿ÈóÍø¤¼ê¤ÇÎÏÈ¯´ø¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë°ì°ø¤¬¶Ú³èÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÍð¤ì¤Ë¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ ±ß±¿Æ°¤Î²ÃÂ®ÅÙ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢±¿Æ°¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤Ë¶Ú³èÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÍð¤ì¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌ¤Ë¡¢Æ°ºî¤Ë´Ø¤ï¤ë¶Ú¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤ëÊ£»¨¤Ê±¿Æ°¤Û¤É¡¢³Æ¶Ú¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÀºÅÙ¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤º¤ì¤¬Âç¤¤Ê±¿Æ°¤Ð¤é¤Ä¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼Â¸³£¤Ç¤Ï¡¢¼þ´ü±¿Æ°¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÂ¿¤¯¤Î¶Ú¤Î¶¨Ä´Æ°ºî¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë±ß±¿Æ°¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¼Â¸³¢¤Î»²²Ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢±ß±¿Æ°¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤È¶Ú³èÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¸³»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ý¤Á¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Î¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿»æ¾å¤Î¥¬¥¤¥É±ß¤Î¾å¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±°ÂÄê¤·¤Æ¤Ê¤¾¤ë±¿Æ°²ÝÂê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ4º¸¡Ë¡£±ß±¿Æ°¤Ï¡¢2.5Hz¤Î¥á¥È¥í¥Î¡¼¥à¡Ê°ìÉÃ¤¢¤¿¤ê2.5²óÅ¾¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢15ÉÃ´ÖÏ¢Â³¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¼èÆÀ¤·¤¿²ÃÂ®ÅÙ¥Ç¡¼¥¿¤ò²òÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢±ß±¿Æ°¤Î¤Ð¤é¤Ä¤ÅÙ¢¨7¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤´¤È¡¢¤Þ¤¿»ÈÍÑ¤¹¤ëÏÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Þ4Ãæ¡¦¾åÃÊ¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô4Ì¾¡ÊA¡¢B¡§±¦ÏÓÍøÍÑ¡¢C¡¢D¡§º¸ÏÓÍøÍÑ¡Ë¤Î±ß±¿Æ°¤òÎã¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±ß±¿Æ°¤Î¤Ð¤é¤Ä¤ÅÙ¤Ï¡¢A¤«¤éD¤Î½ç¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Þ4Ãæ¡¦²¼ÃÊ¤Ë¤Ï¡¢Á´»²²Ã¼Ô15Ì¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º¸±¦¤ÎÏÓ¤«¤éÉ¾²Á¤·¤¿¶Ú³èÆ°¶¯ÅÙ¤ÎÍð¤ì¡Ê6¶Ú¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤òÍøÍÑ¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¶Ú³èÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÍð¤ì¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¾®¤µ¤¤½ç¤ËÊÂ¤Ù¤¿·ë²Ì¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¼¨¤·¤¿»²²Ã¼Ô4Ì¾¡ÊA¡ÁD¡Ë¤ò¿ÞÆâ¤ËÂÐ±þ¤µ¤»¤ë¤È¡¢¶Ú³èÆ°¶¯ÅÙ¤ÎÍð¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±ß±¿Æ°¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤ÎÂç¾®´Ø·¸¤ÈÉ¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢¶Ú³èÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±ß±¿Æ°¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¶Ú³èÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÍð¤ì¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±ß±¿Æ°¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤È¶Ú³èÆ°¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Â¸³¡¡¢¢¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¼êË¡¤Ë¤Æ¾ÜºÙ¤Ë²òÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢±ß±¿Æ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢±¿Æ°¤Ð¤é¤Ä¤¤È°ì´Ó¤·¤Æ´ØÏ¢¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¶Ú³èÆ°¶¯ÅÙ¤ÎÍð¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶Ú³èÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÍð¤ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ4±¦¡Ë¡£
4¡¥´ØÏ¢¤¹¤ë²áµî¤ÎÊóÆ»È¯É½
¡¦2024Ç¯6·î17Æü¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼êÂ¤Î´ïÍÑ¤µ¤òÄêÎÌÅª¤ËÂ¬¤ë¼êË¡¤ò³«È¯¡ÁÀ®Ä¹¡¦²ÃÎð¡¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÈ¼¤¦´ïÍÑ¤µ¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¡¢±¿Æ°Ç½ÎÏ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¡Á¡×
( https://group.ntt/jp/newsrelease/2024/06/17/240617b.html )
ÏÀÊ¸¾ðÊó
»¨»ïÌ¾¡§¡ÖNeural Networks¡×
Âê¡¡Ì¾¡§Minimizing command timing variability is a key factor in skilled actions
Ãø¼ÔÌ¾¡§Atsushi Takagi, Sho Ito, Hiroaki Gomi
DOI¡§https://doi.org/10.1016/j.neunet.2026.108759
URL¡§https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0893608026002212
¡ÚÍÑ¸ì²òÀâ¡Û
¢¨1 ¤¢¤ëÆ°ºî¤Î¼Â¸½¤ËÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¶Ú¤ò¼çÆ°¶Ú¡¢¼çÆ°¶Ú¤È¤ÏÈ¿ÂÐÊý¸þ¤ËÆ¯¤¯¶Ú¤òÙÉ¹³¶Ú¤È¤è¤Ö¡£
¢¨2 Íð¤ì¡¢¤Ð¤é¤Ä¤: ±¿Æ°¤ä¶Ú³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»î¹Ô´Ö¤Ç·×»»¤µ¤ì¤ë¤½¤ì¤é¤ÎÉ¸½àÊÐº¹¡£
¢¨3 Van Beers, R. J., Haggard, P., & Wolpert, D. M. (2004). The role of execution noise in movement variability. Journal of neurophysiology, 91(2), 1050-1063.
¢¨4 Àþ·Áº®¹ç¸ú²Ì¥â¥Ç¥ë: ¸Ä¿Íº¹¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÑ¿ô´Ö¤Î´Ø·¸À¤òÅý·×Åª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë²òÀÏ¼êË¡¡£
¢¨5 ±¦Íø¤: Íø¤¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ÁÌä»æ¤Ë¤è¤ëÍø¤¼êÄ´ºº(¥¨¥Ç¥£¥ó¥Ð¥éÍø¤¼ê¥Æ¥¹¥È)¤Ç·èÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨6 ¼þ´ü±¿Æ°²ÝÂê¤Ç¤Ï¡¢¼ê¼ó¡¦Éª¡¦¸ª¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÎÏÈ¯´ø¤ò¹Ô¤ï¤»¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë¼çÆ°¶Ú¤ÈÙÉ¹³¶Ú¤Î¶Ú³èÆ°¶¯ÅÙ¤ª¤è¤Ó¶Ú³èÆ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÍð¤ì¤ò·×Â¬¡£²»¤Î¥ê¥º¥à¡Ê¥á¥È¥í¥Î¡¼¥à¡Ë¤Ï 3¡¢4¡¢5 Hz ¤Î 3 ¾ò·ï¤ÇÄó¼¨¡£
¢¨7 ±ß±¿Æ°¤Î¤Ð¤é¤Ä¤ÅÙ¡§ Ê£¿ô²ó¤Î±ß±¿Æ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ÃÂ®ÅÙµ°Æ»¤ÎÎà»÷ÅÙ¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÃÍ¡£
