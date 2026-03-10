こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本製鉄 水素社会実現のための専門展 H2 & FC EXPO【春】2026 に出展 〜高圧水素用HRX19 と液化水素用HYDLIQUID を紹介〜
日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）は、2026 年3 月17 日(火)〜3 月19 日(木)に東京ビッグサイトで開催される水素社会実現のための専門展H2 & FC EXPO【春】2026〜第25 回[国際]水素・燃料電池展〜に日鉄ステンレス鋼管株式会社、日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社（以下、日鉄ケミカル＆マテリアル）及び株式会社高田工業所（以下、高田工業所）と共同で出展します。
展示ブースでは、高圧水素用ステンレス鋼「HRX19®」、液化水素用ステンレス鋼「HYDLIQUID®（ハイドリキッド）」などの素材供給を中心に、高田工業所が有する溶接技術、日鉄ケミカル＆マテリアルが提供する新規多孔質炭素材料を含めて、水素ステーションの建設や高圧水素中での材料検査まで、水素社会の実現に必要不可欠なソリューションをご覧いただけます。
「HRX19」は高圧水素環境下での耐水素脆性を持ち、かつ溶接施工可能な唯一の材料であり、機械式継手の最大の課題であった水素漏れリスクを排除し、安全性向上を実現しています。HRX19 は現在オープンしている約150 基の商用水素ステーションのうち、定置式の約6 割に採用されており、HRX19 を採用する水素ステーションは着実に増えてきています。
また、「HYDLIQUID」は、HRX19 と同様にXM-19（ASME 規格）の規定範囲内で成分を最適化し、極低温靭性と耐水素脆性を併せ持ち、かつ溶接施工が可能な液化水素用の材料です。「HYDLIQUID」は昨年開所の「岩谷コスモ水素ステーション有明自動車営業所」に採用されました。
高田工業所の展示ではHRX19 の溶接技術についてパネルと溶接サンプルを使って説明します。水素ステーションの高圧水素環境下で使用する溶接継手の安全性・信頼性の向上を図ることが出来る溶接施工法を確立し、内圧コントロール工法による溶接部内面（裏なみ）の平滑性、並びに溶接スケールの付着しない酸化フリーの品質を実現しました。
日本製鉄は、今後も水素社会の実現に必要なインフラ構築に貢献していきます。
（参考）水素社会実現のための専門展H2 & FC EXPO【春】2026 の詳細は、以下をご参照下さい。
https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/fc.html
【NSCarbolex® Solution】
NSCarbolex Solution は、社会におけるCO2 排出量削減に寄与する高機能製品・ソリューション技術を総称する日本製鉄のブランドであり、高圧水素用ステンレス鋼HRX19 は、その対象製品です。
https://www.nipponsteel.com/product/nscarbolex/solution/
お問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/
【共同展示ブースのイメージ】
「HRX19」は高圧水素環境下での耐水素脆性を持ち、かつ溶接施工可能な唯一の材料であり、機械式継手の最大の課題であった水素漏れリスクを排除し、安全性向上を実現しています。HRX19 は現在オープンしている約150 基の商用水素ステーションのうち、定置式の約6 割に採用されており、HRX19 を採用する水素ステーションは着実に増えてきています。
また、「HYDLIQUID」は、HRX19 と同様にXM-19（ASME 規格）の規定範囲内で成分を最適化し、極低温靭性と耐水素脆性を併せ持ち、かつ溶接施工が可能な液化水素用の材料です。「HYDLIQUID」は昨年開所の「岩谷コスモ水素ステーション有明自動車営業所」に採用されました。
高田工業所の展示ではHRX19 の溶接技術についてパネルと溶接サンプルを使って説明します。水素ステーションの高圧水素環境下で使用する溶接継手の安全性・信頼性の向上を図ることが出来る溶接施工法を確立し、内圧コントロール工法による溶接部内面（裏なみ）の平滑性、並びに溶接スケールの付着しない酸化フリーの品質を実現しました。
日本製鉄は、今後も水素社会の実現に必要なインフラ構築に貢献していきます。
（参考）水素社会実現のための専門展H2 & FC EXPO【春】2026 の詳細は、以下をご参照下さい。
https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/fc.html
【NSCarbolex® Solution】
NSCarbolex Solution は、社会におけるCO2 排出量削減に寄与する高機能製品・ソリューション技術を総称する日本製鉄のブランドであり、高圧水素用ステンレス鋼HRX19 は、その対象製品です。
https://www.nipponsteel.com/product/nscarbolex/solution/
以 上
お問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/