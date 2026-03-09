¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¿¥²þÀµ¤ª¤è¤Ó¿Í»ö°ÛÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
Åö¼Ò¤Ï¡¢³Æ»ö¶ÈÎÎ°è¤ÎÀïÎ¬Åª¶¯²½¤È»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¡¢ÁÈ¿¥²þÀµ¤ª¤è¤Ó¿Í»ö°ÛÆ°¤ò²¼µ¤ÎÄÌ¤ê·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µ¡¥ÁÈ¿¥²þÀµ
¡û£´·î£±ÆüÉÕ
£±¡¥»ö¶ÈÎÎ°è¡¦Éô½ð¤ÎÁÈ¿¥²þÀµ
¡Ê£±¡Ë±Ä¶È³«È¯Éô
»ö¶ÈË¡¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·µ¬±Ä¶È³«Âó¤òÃ´¤¦¡Ö±Ä¶È³«È¯Âè°ìÉô¡×¡Ö±Ä¶È³«È¯ÂèÆóÉô¡×¤ò¡Ö±Ä¶È³«È¯Éô¡×¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¡£
¡Ê£²¡Ë¿·ÃÛÃíÊ¸»ö¶ÈÎÎ°è
µ»½Ñ¶ÈÌ³´ë²èÉô
·úÃÛ¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ëÀß·×¤ª¤è¤Ó»Ü¹©¶ÈÌ³¤ÎÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¡Öµ»½Ñ¶ÈÌ³´ë²è¼¼¡×¤ò¡Öµ»½Ñ¶ÈÌ³´ë²èÉô¡×¤Ë¾º³Ê¤·¡¢¡ÖÀß·×¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡Ö·úÀß¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ë¤è¤ë¶¦´É¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¡£
»ö¶ÈÉô
±Ä¶È¥¨¥ê¥¢¤ÎºÆÊÔ¤ËÈ¼¤¤¡¢¡Ö¿·ÃÛÃíÊ¸Âè°ì»ö¶ÈÉô¡×¡Ö¿·ÃÛÃíÊ¸ÂèÆó»ö¶ÈÉô¡×¡Ö¿·ÃÛÃíÊ¸Âè»°»ö¶ÈÉô¡×¤Î£³»ö¶ÈÉô¤ò¡Ö¿·ÃÛÃíÊ¸Âè°ì»ö¶ÈÉô¡×¡Ö¿·ÃÛÃíÊ¸ÂèÆó»ö¶ÈÉô¡×¤Î£²»ö¶ÈÉô¤ËºÆÊÔ¤¹¤ë¡£
±Ä¶ÈÅý³çÉô
¸ÜµÒ¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤È¼õÃíÎÏ¤Î¹¹¤Ê¤ë¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ÅÚÃÏ¤Î¼êÅö¤Æ¤«¤é¹©»öÀÁÉé¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤¯¡¢¡Ö±Ä¶ÈÅý³çÉô¡×¤ËÉÔÆ°»º¤ÎÃç²ðµ¡Ç½¤òÃ´¤¦¡ÖÉÔÆ°»º¥µ¡¼¥Ó¥¹Éô¡×¤Îµ¡Ç½¤ò°Ü´É¤¹¤ë¡£
¡Ê£³¡ËÅÔ»ÔÌÚÂ¤¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÎÎ°è
ÅÔ»ÔÌÚÂ¤¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óµ»½Ñ¿ä¿ÊÉô
»ö¶ÈÎÎ°èÁ´ÂÎ¤Î¹¹¤Ê¤ëµ»½ÑÎÏ¤È°ÂÁ´¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÅÔ»ÔÌÚÂ¤µ»½Ñ¿ä¿ÊÉô¡×¤ò¡ÖÅÔ»ÔÌÚÂ¤¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óµ»½Ñ¿ä¿ÊÉô¡×¤Ë²þ¾Î¤¹¤ë¡£
»ö¶ÈÉô
¸ú²ÌÅª¤«¤Ä¿×Â®¤Ê¼õÃí¡¦À¸»ºÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÌÚÂ¤ÌÚ¼Á²½¤Î¿ä¿ÊµÚ¤ÓÂ¿´ô¤ËÏË¤ë·úÊªÍÑÅÓ¡¦¹©Ë¡Åù¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡ÖÅÔ»ÔÌÚÂ¤¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÂè°ì»ö¶ÈÉô¡×¤È¡ÖÅÔ»ÔÌÚÂ¤¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÂèÆó»ö¶ÈÉô¡×¤ò¡ÖÅÔ»ÔÌÚÂ¤¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÂè°ì»ö¶ÈÉô¡×¤È¤·¤ÆÅý¹ç¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¬¾ù¸Í·ú¤Î·úÃÛ¡¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¦¡ÖÅÔ»ÔÌÚÂ¤¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÂè»°»ö¶ÈÉô¡×¤ò¡ÖÅÔ»ÔÌÚÂ¤¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÂèÆó»ö¶ÈÉô¡×¤Ë²þ¾Î¤¹¤ë¡£
¡Ê£´¡Ë£Ä£Ø¿ä¿ÊÉô
¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡½¥·¥ç¥ó¡Ê£Ä£Ø¡Ë¤Î¿ä¿Ê¤Ë½ÅÅÀÅª¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Îµ¡Ç½¤ò¡Ö¾¦ÉÊÀïÎ¬´ë²èÉô¡×¤Ë°Ü´É¤Î¤¦¤¨¡¢¡Ö£Ä£Ø¿ä¿Ê¡¦¿·µ¬»ö¶È³«È¯Éô¡×¤ò¡Ö£Ä£Ø¿ä¿ÊÉô¡×¤Ë²þ¾Î¤¹¤ë¡£
¡Ê£µ¡Ë¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¹¥¿¥Ã¥ÕÉô
Á´¼Ò¤Î¿Íºà°éÀ®µ¡Ç½¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¹¥¿¥Ã¥ÕÉô¡×¤Ë¿·ÃÛÃíÊ¸»ö¶ÈÎÎ°è¤Î¡Ö»ö
¶ÈÅý³çÉô¡×¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿Íºà°éÀ®¼¼¡×¤ò°Ü´É¤¹¤ë¡£
¶¡¥¼èÄùÌò¤Î°ÛÆ°
£±¡¥¿·Ç¤¼èÄùÌò
¡û£´·î£±ÆüÉÕ
Ìø²¼¡¡½ã°ì
£²¡¥ÂàÇ¤¼èÄùÌò
¡û£³·î£³£±ÆüÉÕ
²Ö·Á¡¡²í¿Í
·¡¥¼¹¹ÔÌò°÷¤Î°ÛÆ°
£±¡¥¿·Ç¤¼¹¹ÔÌò°÷
¡û£´·î£±ÆüÉÕ
https://digitalpr.jp/table_img/2216/129897/129897_web_1.png
£²¡¥ÂàÇ¤¼¹¹ÔÌò°÷
¡û£³·î£³£±ÆüÉÕ
±ÝÊÂ¡¡½¨É×
±ÛÀî¡¡´îÄ¾
µíÅç¡¡¹§°ì
¹â¶¶¡¡Å°
µÈÅÄ¡¡¾¡Â§
£³¡¥Ã´Åö¶ÈÌ³¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¼¹¹ÔÌò°÷
¡û£´·î1ÆüÉÕ
https://digitalpr.jp/table_img/2216/129897/129897_web_2.png
¸¡¥ÀìÌçÌò°÷¤Î°ÛÆ°
£±¡¥¿·Ç¤ÀìÌçÌò°÷
¡û£´·î£±ÆüÉÕ
https://digitalpr.jp/table_img/2216/129897/129897_web_3.png
£²¡¥ÂàÇ¤ÀìÌçÌò°÷
¡û£³·î£³£±ÆüÉÕ
°ËÆ£¡¡¹¯·É¡Ê»°É©ÃÏ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¤ØÉü¿¦¡Ë
ÃæÂ¼¡¡½ã°ì
²£ÅÄ¡¡Çî
Á°Àî¡¡Ã£Ìé
À±¡¡¹§»Ê
¹¡¥´´Éô¤Î°ÛÆ°
¡û£´·î1ÆüÉÕ
https://digitalpr.jp/table_img/2216/129897/129897_web_4.png
¡Ê»²¹Í¡Ë£²£°£²£¶Ç¯£´·î£±ÆüÉÕÂÎÀ©
¼èÄùÌò¡¦´ÆººÌò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ºÙÃ«¡¡ÁÚ°ìÏº
¼èÄùÌò¡¡¸Å´Ü¡¡¹¯Â§
¼èÄùÌò¡¡Ìø²¼¡¡½ã°ì¡Ê¿·Ç¤¡Ë
¼èÄùÌò(Èó¾ï¶Ð)¡¡ÁêÀî¡¡²í¿Í
¼èÄùÌò(Èó¾ï¶Ð) ¡¡ÎëÌÚ¡¡ÃÒµ×
¼èÄùÌò(Èó¾ï¶Ð)¡¡ÃæÅç¡¡½¨ÉÒ
´ÆººÌò¡¡¹Ó°æ¡¡Î´
´ÆººÌò(Èó¾ï¶Ð) ¡¡ÀîËÜ¡¡¹¬Æó
¼¹¹ÔÌò°÷¡¦ÀìÌçÌò°÷
¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ºÙÃ«¡¡ÁÚ°ìÏº Á´ÈÌ¡¢ÆâÉô´Æºº¼¼Ã´Åö
ÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ ¸Å´Ü¡¡¹¯Â§ ¥ª¡¼¥Ê¡¼¥µ¥Ý¡¼¥ÈÉô¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¦¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉôÃ´Åö
¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ Ìø²¼¡¡½ã°ì ´ØÀ¾»ÙÅ¹¡¢ÊÝ¸±»ö¶ÈÉô¡¢£Ä£Ø¿ä¿ÊÉô¡¢·Ð±Ä´ë²èÉô¡¢¹Êó¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÉô¡¢£Ã£Ó£Ò¿ä¿ÊÉô¡¢¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¹¥¿¥Ã¥ÕÉôÃ´Åö
¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ ¿ûÅÄ¡¡½¤»Ê ¿·ÃÛÃíÊ¸»ö¶ÈÎÎ°èÅý³ç¡¢»ö¶ÈÅý³çÉô¡¢¾¦ÉÊÀïÎ¬´ë²èÉôÃ´Åö¡¢»ö¶ÈÅý³çÉôÄ¹
¼¹¹ÔÌò°÷ ¹âÅç¡¡Ì÷É§ ±Ä¶ÈÅý³çÉô¡¢¿·ÃÛÃíÊ¸Âè°ì»ö¶ÈÉô¡¢¿·ÃÛÃíÊ¸ÂèÆó»ö¶ÈÉô¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥»¥ó¥¿¡¼Ã´Åö¡¡±Ä¶ÈÅý³çÉôÄ¹
¼¹¹ÔÌò°÷ »°Ãæ°æ¡¡±Ñ¼ù ÅÔ»ÔÌÚÂ¤¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÎÎ°èÅý³ç¡¢ÅÔ»ÔÌÚÂ¤¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÅý³çÉô¡¢ÅÔ»ÔÌÚÂ¤¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÂèÆó»ö¶ÈÉôÃ´Åö¡¢ÅÔ»ÔÌÚÂ¤¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÅý³çÉôÄ¹
¼¹¹ÔÌò°÷ ÁÒ¸µ¡¡ÉÒÍº ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶ÈÎÎ°èÅý³ç¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶ÈÅý³çÉô¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÀß·×·úÀßÉô¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¥ê¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶ÈÉô¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶ÈÉôÃ´Åö
¼¹¹ÔÌò°÷¡Ê¿·Ç¤¡Ë ±üÀî¡¡ÍÎÊ¿¡¡¡¡ÅÔ»ÔÌÚÂ¤¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÂè°ì»ö¶ÈÉôÃ´Åö
ÀìÌçÌò°÷¡Ê¿·Ç¤¡Ë ÆâÅÄ¡¡²Â°ì µ»½Ñ¶ÈÌ³´ë²èÉô¡¢Àß·×¥»¥ó¥¿¡¼¡¢·úÀß¥»¥ó¥¿¡¼¡¢£Ï£Ò£Ä£Å£Ò¡¡£Ç£Ò£Á£ÎÀß·×·úÀßÉôÃ´Åö
ÀìÌçÌò°÷¡Ê¿·Ç¤¡Ë ¹â¶¶¡¡Å° ¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡¢£Ï£Ò£Ä£Å£Ò¡¡£Ç£Ò£Á£ÎÀß·×·úÀßÉôÄ¹
ÀìÌçÌò°÷¡Ê¿·Ç¤¡Ë ±ÛÀî¡¡´îÄ¾ ÅÔ»ÔÌÚÂ¤¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óµ»½Ñ¿ä¿ÊÉôÃ´Åö¡¢ÅÔ»ÔÌÚÂ¤¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óµ»½Ñ¿ä¿ÊÉôÄ¹
ÀìÌçÌò°÷¡Ê¿·Ç¤¡Ë ±ÝÊÂ¡¡½¨É× °ÂÁ´ÉÊ¼Á´ÉÍýÉôÃ´Åö
ÀìÌçÌò°÷¡Ê¿·Ç¤¡Ë µÈÅÄ¡¡¾¡Â§ ±Ä¶È³«È¯ÉôÃ´Åö
°Ê ¾å
¢¨»áÌ¾¤Ï¾ïÍÑ´Á»ú¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
»°É©ÃÏ½ê¥Û¡¼¥à³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÉô ¹Êó¥°¥ë¡¼¥× TEL¡§03-6774-2796
