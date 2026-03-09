こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
健康経営優良法人2026（大規模法人部門）に３年連続で認定されました
京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）は，2026年３月９日に経済産業省が推進する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。京急電鉄の認定は，３年連続となります。
【健康経営優良法人認定制度とは】
日本健康会議が実施する，従業員の健康管理や健康増進の取り組みについて，特に優良な健康経営を実践している法人を認定する制度です。
京急電鉄では，健康経営の実践を事業活動の一環と位置付け，従業員参加のもと様々な取り組みを行っています。2025年度は，心身の健康に関するセミナーやウォーキング，スポーツフェスティバル（運動会）等の健康増進イベントを開催し，ウォーキングイベントでは参加者の総歩数の１％にあたる約100万円を「かながわ健康財団」へ寄付いたしました。
そのほか，健康診断受診率実質100％の達成や，健康診断結果を活用した生活習慣病予防対策，メンタルヘルス対策を実施することで，会社と社会の持続的な発展を目指し，従業員やその家族，沿線地域で暮らすすべての人々に対する，心身の健康の保持・増進を基本とした経営を推進しています。
京急電鉄は今後も，心身ともに健康で生きがいや幸福を実感できること（ウェルビーイング）の実現を目指し，健康経営に関する取り組みをより充実させてまいります。
【京急電鉄の健康経営について】
ＵＲＬ https://www.keikyu.co.jp/company/csr/health.html
【「かながわ健康財団」に寄付を行いました】
ＵＲＬ https://www.keikyu.co.jp/report/2025/report2026021302.html
※健康経営は，NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
