¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡£³ØÀ¸¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÄ©¤à¡¢ÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø½é¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖOECU¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×ºÇ½ª¿³ºº¡¦É½¾´¼°³«ºÅ
ÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡ÊÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô¡¦»ÍÛêÆí»Ô¡¿³ØÄ¹¡§±öÅÄË®À®¡Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸¤ÎÁÏÂ¤À¤ò°é¤ß¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¶µ°é¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖOECU¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×¤ÎºÇ½ª¿³ºº¡¦É½¾´¼°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¼«Í³¹©Ë¼¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ëËÜ³Ø½é¤ÎÁ´³ØÅª¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
Á´³Ø²Ê¡¦Àì¹¶¤òÂÐ¾Ý¤Ë66·ï¤Î±þÊç¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Âè°ì¼¡¿³ºº¡Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¡¼¥È¡Ë¤òÄÌ²á¤·¤¿13¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼ÂºÝ¤Ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÀ½ºî¤·¤ÆËÜÁª¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤«¤éËÉºÒ¡¦Ê¡»ã¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¡ÖËÜÊª¡×¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼«Í³¹©Ë¼±¿±Ä°Ñ°÷Ä¹ Å¢À»ßô¶µ¼ø
Âè°ì¼¡Áª¹Í¡Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¡¼¥È¡Ë¼õ¾Þ¼Ô
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¢£Á´³Ø²Ê¡¦Àì¹¶¤òÂÐ¾Ý¤ËÊç½¸¤·¡¢66·ï¤Î±þÊç¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÊËÜ³Ø½é¤ÎÁ´³Ø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ë
¢£È¯ÌÀÉôÌç¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢ÉôÌç¡¦¥â¥Î¤Å¤¯¤êºîÉÊÉôÌç¤Î3ÉôÌç¤Ç¼Â»Ü
¢£¥³¥ó¥»¥×¥È¿³ºº¢Í¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×À½ºî¢ÍºÇ½ª¿³ºº¤Î2ÃÊ³¬Áª¹Í
¢£Âç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¶µ°÷¡¦´ë¶È²È¶µ°÷¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÜÀþ¤Ç¿³ºº
¢£ºÇ½ª¿³ºº¤Ç¤Ï¹©³ØÉô¡¦¾ðÊóÄÌ¿®¹©³ØÉô¡¦·úÃÛ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô¤Î³Æ³ØÉôÄ¹¤¬¿³ºº
¢£³ØÀ¸¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¼«Í³¹©Ë¼¡×¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢10¼Ò¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤¬¶¨»¿
¡ÚËÜ·ï¤Î³µÍ×¡Û
ËÜ³Ø¤Î³ØÀ¸¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¼«Í³¹©Ë¼¡×¤¬¼çºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜ³Ø½é¤ÎÁ´³Øµ¬ÌÏ¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬¼Â¸½¡£12·îËö¤«¤éÁ´³Ø²Ê¡¦Àì¹¶¤òÂÐ¾Ý¤Ë3ÉôÌç¤òÊç½¸¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢66·ï¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¡¼¥È¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢ËÜ³Ø¤ÎÂç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Î¶µ°÷¤ä´ë¶È²È¶µ°÷¤¬¡Ö¤³¤ÎÈ¯ÌÀ¤Ï»ö¶È¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÜÀþ¤ÇÁª¹Í¤·¡¢13ºîÉÊ¤¬ËÜÁª¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ò¿³ºº¤¹¤ë¡×ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¼ÂºÝ¤ËÀ½ºî¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÆÈÁÏÀ¡¢ÍÍÑÀ¡¢¼Â¸½²ÄÇ½À¡¢´°À®ÅÙ¤Î4´ð½à¤ÇºÇ½ª¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¤Ï¡¢³ØÉô¤òÄ¶¤¨¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÎÏºî¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë10:00¡Á12:00
¾ì½ê¡§ÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡¡¿²²°Àî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ OECU¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢1³¬¡Ö¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ë¡×
¡¡ ¡¡ ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô½éÄ®18¡Ý8¡ÊµþºåËÜÀþ¡Ö¿²²°Àî»Ô¡×±Ø²¼¼ÖÅÌÊâÌó7Ê¬¡Ë¡¡
¼çºÅ¡§ÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø ¼«Í³¹©Ë¼
¶¨»¿¡§ÅìºåÅÅ»Òµ¡´ï³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¢¿·À¸ÅÅ»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¡¢¿·±É±¿Í¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ê¥¦¥à¡¢¹çÆ±²ñ¼ÒS-coRTµ»¸¦¡¢Create For Smile¹çÆ±²ñ¼Ò
¡Ú½ÐÅ¸ºîÉÊ°ìÍ÷¡Ê13ºîÉÊ¡Ë¡Û
¡¼ê½ñ¤Ê¸»ú¤Î¸í»úÈ¯¸«¥¢¥×¥ê
¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼µ¡Ç½ÉÕ¤ÎäÃÈË¼µ¡
£PC¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¸°È×²½¤¹¤ëÄã¥³¥¹¥È¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¥·¥¹¥Æ¥à
¤¥Ð¥¸¥§¥Ã¥È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹
¥ÀÞ¤ê»æ¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢»ý¤Á±¿¤Ó²ÄÇ½¤Ê¥«¡¼¥à¥À¥¦¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹
¦Ç½ÅÐ´õË¾¤ÎÅô¤ê
§¥Ö¥í¥Ã¥¯·¿¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡¦¥¢¥¯¥Á¥å¥¨¡¼¥¿
¨IoTÏ¢Æ°·¿²ÐºÒ¸¡ÃÎ¥¢¥é¡¼¥à
©³ÐÀÃÌÜ³Ð¤Þ¤·¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó
ª»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô°ÆÆâ¥Ç¥Ð¥¤¥¹
«¼«Æ°Ê¬ÊÌ¥´¥ßÈ¢
¬ÅÅÆ°¹©¶ñÍÑ¹Ê¤á¤¹¤®ËÉ»ß¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È
¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ê¥ó¥¯µ¡¹½¤ÎÏÓËô¤ÏÂ
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
OECU¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025
https://sites.google.com/oecu.jp/oecumic
ËÜ³Ø½é¤Î¡ÖOECU¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¡¼¥È¿³ºº¤ÎÉ½¾´¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿
https://www.osakac.ac.jp/news/2026/3789
¼«Í³¹©Ë¼
https://www.osakac.ac.jp/special/jiyukobo/
¡ÚÂç³Ø³µÍ×¡Û
Âç³ØÌ¾¡§ÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§±öÅÄË®À®¡Ë
U R L¡§ https://www.osakac.ac.jp/
½êºßÃÏ¡§¿²²°Àî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¢©572-8530¡¡ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô½éÄ®18-8
¡¡¡¡¡¡¡¡»ÍÛêÆí¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¢©575-0063¡¡ÂçºåÉÜ»ÍÛêÆí»ÔÀ¶Âì1130-70
³Ø¡¡Éô¡§¹©³ØÉô¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¹©³ØÉô¡¢·úÃÛ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô¡¢°åÎÅ·ò¹¯²Ê³ØÉô¡¢Áí¹ç¾ðÊó³ØÉô
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨2026Ç¯4·îÁí¹ç¾ðÊó³ØÉô¥Ç¥¸¥¿¥ë¥²¡¼¥à³Ø²Ê²þÁÈ
ºßÀÒ¼Ô¿ô¡§5,758Ì¾¡Ê2025Ç¯5·î1Æü¸½ºß¡Ë
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ë¡¿Í»öÌ³¶É¹ÊóÉô¹Êó²Ý
½»½ê¡§ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô½éÄ®18-8
TEL¡§072-824-3325
FAX¡§072-824-1141
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@osakac.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
